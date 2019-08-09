北京「富養」大不易：從小學就開始的戶口戰爭

文：文閔

終於放暑假了，又到了家長們要為「放假孩子放哪裡」煩惱的季節。我觀察身邊當父母的朋友們，他們的動向是這樣的：

住在台灣的台灣朋友：在幾個月前就好像在參加某種抽獎，緊張兮兮希望能抽中公立幼稚園的入學名額。

住在中國的台灣朋友：會先決定年紀小一點孩子要在台灣還是中國上學，大一點的思考回台灣／國際學校／中國名校國際部／台商學校。

住在中國的中國朋友：有戶口的家長會調查學校與研究學區房，沒戶口的家長會決定孩子未來的上學之路該怎麽走。

教育，從買房開始

就像台北的家長希望把孩子送進民生國小、敦化國中一類的明星學校，北京的家長也想要想讓孩子受好的教育。但是，好的學校就那麽多，到底是什麽決定了「你的孩子不能念，而他的孩子卻能念呢？」

是戶口（註1）。

更正確來說，熱門的學校人人都想報名，學校則會依據「房產與戶籍是否在學區內」做優先考量。

舉例來說，一個北京公辦名校（公立）的錄取優先順序是這樣：

孩子和父母的戶口落在學區裡，也住在學區裡 實際居住在學區裡，但戶口不在學區內 孩子和父母戶口在學區，但房產是登記在（外）祖父母名下 孩子和父母是集體戶口（註2），屬於區內，實際居住地也在區內 按京籍（註3）對待的孩子，意即持有《台胞子女就讀批准書》、《北京市工作居住證》、《華僑子女來京接受義務教育證明信》、《博士後研究人員子女介紹信》及其父（或母）的《進站函》、部隊師（旅）級政治部開具的隨軍家屬證明，及現役軍人證件等證明的適齡兒童。 孩子的戶口在區內，房產是軍產（註4） 孩子和父母的戶口在區內，房產屬於曾祖父母等

列出了一大串，進入好學校的關鍵就是「戶口、住房、身份證明文件」。這樣的競爭關係造成什麽影響呢？影響在房價上。

買不起學區房怎麼辦？

北京胡同裡有很多「大雜院」，大雜院裡有許多老房子。最誇張的老房子是小到只有兩個廁所隔間大小，破到磚牆長苔、木門腐爛漏風。然而，這樣的老房子如果位於好學校的學區內，可以賣出350萬人民幣的高價，相當於1500萬台幣啊。

「但如果沒有那麽多錢買學區房可以嗎？或是有學區房，但落戶時間（註5）不夠呢？條件不足還能彌補嗎？」

可以啊，看你的關係和錢的實力。

在龍爭虎鬥的北京，連讀書強都不一定能上明星小學，因此，一般聽說誰的孩子上名校，就會自然而然猜想對方「有底子、條件不一般」。然而，如此千辛萬苦終於入學了，也只是個開始。

如何在中國養一個孩子

前陣子聚餐時，我聽了一群父母們講了好久「養孩子」的事情。總結來說，華人非常重視教育，講究要「贏在起跑線」上。中國的情況是：

準媽媽的「雷霆」生子準備

由於中國勞動法規定產假最多可休到4個月（產前+產後）（註6），也不可以懷孕與哺乳為由辭退員工。因此，積極的準媽媽們除了研究嬰兒營養、防輻射服、剖腹順產、坐月子外，當然也不會錯過這4個月帶薪的產假。不過也因此，中國雇主在面試女性時，如果聽到你結婚未育，一般會不由自主露出一些顧慮。

襁褓嬰兒：小孩貴重，必須有人照顧接送

大多數人認為孩子貴重，因此父母們會認真研究奶粉與各類用品，也很流行買「嬰兒游泳課」增強嬰兒肌肉發展。此外，他們也很注重托嬰照護。在這裡常常會聽到：「社會跟以前不一樣，要是被拐走或遭遇意外傷害，就後悔終生，所以孩子真的不能散養」這種說法。也從而衍生出孩子送老家給父母帶、積極找保母，甚至極端一點的，會要求媽媽辭職帶孩子等情況。

小學：除了上學，還要上才藝班

上小學前，牽扯到孩子未來考大學的學區，不管到哪裡，上小學就成了一場戶口戰爭。

好不容易千方百計上了小學後，孩子除了小學的正規課程，還得去興趣班（才藝班）培養第二才藝。主流興趣班的選擇有：英語、奧數（數學）、芭蕾、鋼琴、機器人製作等。其中英語、奧數是「硬通貨」（註7）的必選，其他才藝則根據小孩興趣來選擇。

初中：好公立是首選

小學畢業，才打完前哨站。一說小升初是看學區、二說是看「中考」成績。依據所在地跟身分，選項略有不同：

中國人的選項：北京讀個好的公立學校＞回老家讀好的初中＞直接上國際學校等出國留學 台灣人的選項：好的公立學校的國際部＞直接上國際學校＞台商學校＞回台灣上學由親戚照顧

高中：一級戰區「高考」

中國家長普遍認為孩子未來的成就有一半要看高中發展，所以高中是個非常重要的階段。

高中上大學的考試叫做「高考」，這場極其重要的「戰爭」競爭非常可怕。戶口在此開始發揮重大影響力：一是各城市考題不同、分數加權不同，考生需要在戶口所在地參加高考；二是擁有北京戶口，可以用低一點的分數就考上北京學校。

為孩子操心的北京家長，走到這裡通常分成：

如果孩子有北京戶口，能留在北京參加高考，又念了明星高中，家長會支持孩子爭取北京名校。 如果孩子戶口不在北京，回戶口地考試就得重新適應考題，經濟條件比較好的家長，可能會讓孩子去念國際學校，等出國留學再回來發展。

大學／碩士：做父母的責任沒有盡頭

多數家長的責任到這邊差不多了。不過，還是會出現少數中的少數案例，有些家長在孩子跨省或出國念大學的時候會過去陪讀，或者一路安排到回國後幫孩子安插到某個單位上。對於這種情況，也不知道是好是壞，反正是有這麽個事。

為後代付出的超強行動力

講了這麼多，我深刻感受到中國父母很願意「為兒孫出力」的決心。從出力安排孩子就業、出錢支持孩子買房、出力帶孫子，總之就是有一種「貢獻自我」的精神。這可能是「傳統文化」、「一胎化」、「時代發展的資產分配」這些因素的共同結果吧。

然而，即使是競爭這麼激烈，讓家長跟孩子都很辛苦，大家仍然願意生孩子，展現一片拳拳愛子之心，神奇吧。

十年後的世界舞台

我覺得大家可以思考的是，從這樣教育闖關出來的孩子，會擁有怎樣的能力、習慣怎樣的做事方式？你跟這些新生學子是競爭還是合作關係？又會是怎麼樣的相處模式？

不管我們以後走到哪裡，都會碰到這群「中國的孩子」。中國足足有14億人口，總有一天我們的孩子要與他們在同一個舞台上相遇。

那會是一個怎樣的未來呢？只能說又期待又害怕！總而言之，你準備好了嗎？

註釋

跟台灣的「戶籍」定義略有不同，申請人若要得到某城市的戶口，必須滿足該城市就業、穩定住戶、或其他條件方能申請 集體戶口：由學校、公司、政府等單位集體管理，也需要滿足部份條件方能申請 京籍：家裡成員至少一人擁有北京戶口 軍產／軍產房：產權屬於軍隊，不得成為私人財產 落戶時間：按北京市規定，本地外地人都能買房，但要落戶北京至少要繳5年社會保險稅 「晚婚晚育」者可請到4個月，晚婚指女生23歲、男生25歲。 硬通貨：強勢貨幣，這裡指可以常見、實用的才藝選擇

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航