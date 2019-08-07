【插畫】年輕人都很有熱忱，只是跟老闆想的不一樣

Photo Credit: 編輯小姐Yuli的繪圖日誌

為了提升自己的演講能力，看了不少演講的影片也聽了不少演講，很多企業主會呼籲年輕人有熱忱，只要擁有熱忱，就會不怕辛苦、願意主動多做多想，也就可以突破自己持續晉升。

找到一個對工作有熱忱的員工，是企業求之不得的事——我遇過的主管們也都表示過一樣的想法。然後有一部分的演講者會開始數落年輕人不夠積極之類的。

依我之見，我所知的每個年輕人都非常有熱忱，有人想創作、想創業，甚至是玩樂團來實現自己從小的夢想，只是這種和工作本身無關的熱忱，有時候跟企業老闆們想的不太一樣而已。

►對工作失去熱情，那就重新開機吧！讓自己收入不中斷，來一場「大人版壯遊」

本文經編輯小姐Yuli的繪圖日誌授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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