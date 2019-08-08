兩大黨輪流做莊、第三勢力曇花一現，台灣到底需要幾席立委？

文：張浩（智庫研究員）

台灣政壇上周接連發生柯文哲將要組「台灣民眾黨」、林昶佐宣布退出時代力量等大事件，一時間時代力量泡沫化，第三勢力將重整的評論四起。

的確，從去年年底開始，國內第三勢力的活動持續不斷，從知名宗教領袖悟覺妙天禪師創組國會政黨聯盟（合併原本的民國黨），到年初的玉山黨，以及孫繼正代表安定力量出來競選新北市第十二選區立委，再到柯文哲宣布將組台民黨，加上原本已經在運作的數個小黨，國內各個第三勢力看準中間選民對於兩大黨的不耐，試圖搶攻討厭兩大黨選票的同時，也進入小黨戰國時代，究竟明年選後國會能不能有更多第三勢力進入來打破藍綠壟斷結構，還是說第三勢力將敗於自己人鬥自己人的困境，著實令人忐忑。

然而，即便明年第三勢力在時代力量泡沫化狀況下，仍在國會搶下成長性的席次，長期而言，立法院整個制度仍無助於第三勢力的健康發展，特別是選制對小黨極為不公與立委席次過少的問題，是橫亙在第三勢力前進道路上的兩座大山。

台灣到底需要幾席立委？

先不論較複雜的選制，立法委員席次自從2005年憲法第七次增修以來便將原本225席砍半減為113席，2008年立委選舉正式實施到今年已過11年，經歷三屆國會，其成效不佳有目共睹。

回顧第七次修憲時，立委減半有其正當性的歷史背景，當時立法委員品質普遍為民所惡，加上選制為複數選區制，少數標新立異走極端的候選人有利當選，造成社會反感，因此當時整體氛圍較支持立委減半。然而，經歷三屆下來，立委減半並不能改善國會品質，反而每況愈下，部分原因與立委人數過少是有關係的。

理論上，並沒有一個成定論的國會議員合理席次計算方法，各個民主國家發展與特性不同，最適議員人數可能依國家需求而有所變化。雖然學理上沒有定論，但是有一些務實經驗可以參考，一般建議國會議員人數規劃大概不出下列幾種設計方式。

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一種是將全國人口數開平方根或立方根所的數為合理國會議員席次，以我國2300萬人開立方根來算，合理的國會議員數量約在280席左右。不過，這個方案對我國來說可能較不適合，除了歷史背景之外，政治和社會因素也會使民眾反感。

另一種以確保各委員會能正常運作的人數計算，最理想狀態是完全契合行政與立法相互制衡的概念下，確保每一個行政機構都有一個對應委員會，這樣才能保持專業監督。以美國為例，美國聯邦行政部門（即內閣）共有15個主要部會，而美國國會的參議院共有16個常設委員會，五個特別委員會；眾議院有20個常設委員會，四個特別委員會，以比例來看，可以說每個部會都有一個對應的委員會，實際運作上也多是如此。

然而，實際運作上維持這種一對一的方式是有困難的，根據彭錦鵬教授的研究，歐美民主國家的國會常設委員會數多在11到20個之間，若以11個委員會計算，我國至少需要165位以上立法委員。

立委人數不夠，會有什麼問題？

我國立院常設委員會數量目前僅八個，比起其他民主國家來說偏少，我國委員會偏少的根本原因仍在於立委人數不足，這也造成幾個困境。

首先，是監督品質不足。現行行政院所屬的部會級機關包含部、會、委員會、署、獨立機構、行、院、總處等林林總總高達33個，而立法院的常設委員會僅有八個，相當於一個委員會要對應四個左右的行政機關，然而幾乎每個行政機關背後所需的業務與專業知識（眉角）都是海量的，沒有專心研究一陣子根本無法掌握，更遑論做有效監督。

舉個比較不精確的說法，現行立法院每個委員會規定至少要13席立委，最高不得超過15席，以最高來算，相當於15席立委監督四個行政機關，若採最樂觀的方式分工，大約一個行政機關應有三到四位對其業務非常熟悉或專精的立委，這樣監督方式才理想；不過，如果把我國立法委員素質因素納入考量，每個部會能不能都分配到一個專業立委做有效監督，答案就很明顯了，基本是想都不敢想。

其次，立委人數過少，導致每個委員會人數相對不多，根據立法院各委員會組織法規定，各委員會會議須有該委員會委員三分之一出席，方得開會，並且各委員會議事，以僅須出席委員過半同意即可決之，除非在場出席委員人數不足三人。再根據委員會組成最少應有13席立委來算，某些委員會可能只須3-4位委員出席，就可以決議該委員會重要議案，等於重要法案被少數人綁架。

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和台灣類似規模的國家，如何決定國會議員人數？

除了以上兩種方法，還有一種時常被國內學者與專家提及，就是依據「票票等值」為原則，以合理選民數分配最適席次，例如每十萬選民選出一席。以與我國人口數相當的澳洲為例（人口約2500萬），澳洲國會分為參眾兩院，參議院共有76席，眾議院共有151席。參議員的產生並不考慮人口比例，而由各州分配12名名額，加上兩個自治領地各選出兩名，總計76席。眾議院議員的151席名額，則根據選民比例調整以符合「票票等值」的原則，每個眾議員的選區選民數大約落在8萬5到10萬5千名之間。如果將眾議員數依人口做比對，大約為16萬人選出一位眾議員。

另一個例子是荷蘭（人口約1700萬），荷蘭的國會分為上下兩議院，上議院議員席次為75席，下議院議員席次為150席。荷蘭國會議員選舉制度，上議院議員由各省省議會代表選舉產生，並非選民直接選舉，下議院則為全國性選舉。如果僅依下議院席次與荷蘭人口的比例計算，大約每11萬人口應有一位下議院議員席次。

我國區域立委數為76席，大約30萬人選出一席，如果將不分區與原住民立委都算入的113席，大概也是20萬人選出一席。比起人口數與我國相當的歐美民主國家，我們產生立法委員所對應的人口數確實偏多，造成國會議員人數偏少。如果比照澳洲與荷蘭的例子，我們合理的立委席次大概落在144至209位之間，取平均約為176席左右。

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總體來說，第七次增修憲法大砍立法委員席次，雖然在當年時空環境有其合理性與正當性，但是經過十多年下來以及與歐美民主國家的國會實踐比較來看，現在113席立委席次已經被證實太少、且造成國政運作上的挑戰，進而影響民眾權利。

不只如此，因為選制不公加上總席次過少，第三勢力每每曇花一現，就像這次時代力量少了兩席立委之後便有泡沫化的危機，其他小黨人人自危，立法院席次僧多粥少，只利於擁有優勢資源的兩大黨所斬獲，如此國會結構只會助長兩大黨輪流做莊的情況，不利第三勢力的穩定發展，因而排擠了更多中間選民或是多元的力量進入國會幫助改革。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航