一個「泛綠」四種表述：民進黨與新興獨派如何分裂或競合？

最近一再傳出新興政黨成立，從台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨、前總統陳水扁拋出一邊一國行動黨及前台南縣長蘇煥智籌設台灣維新黨，顯見台灣新政黨政治型態將會是「春秋戰國時代」來臨。其中，台灣維新黨也表明未來將與台灣民眾黨視議題取向而進行合作。

先前民進黨黨主席卓榮泰強調，民進黨將透過整合泛綠，未來無論是「台灣派」、「中華民國派」，或是「中華民國台灣派」皆應團結，形成泛綠陣營最大的「抗中保台」大聯盟。然獨派人士卻提出自蔡英文總統切割前總統陳水扁後，其國家立場與黨路線已背離原來傳統價值，實質上民進黨與獨派已形成分裂局面，而不易整合。

無庸置疑，現在激進獨派主張原是民進黨傳統訴求。民進黨內存在一黨綱兩決議文目標衝突，1991年通過《公投台獨黨綱》揭橥以公投程序建立「台灣共和國」；1999年通過《台灣前途決議文》宣稱依據憲法中華民國為台灣國號；2007年則通過《正常國家決議文》主張公投制新憲及推動正常國家運動。這種矛盾性目標，不僅成為黨內派系不同主張，也成為獨派分裂組成新政黨的不同政治聲稱。最近諸多主張台灣獨立或正名的獨派人士，紛紛籌組新興政黨，包括台澎黨、喜樂島聯盟黨及即將成立的「一邊一國行動黨」。

從民進黨的政治主張及政黨轉型過程加以檢視，既往民進黨不承認「中華民國」、視「中華民國」為外來政權，認為台灣尚未獨立及並非是主權獨立國家，從而主張建立「台灣共和國」。現民進黨主張台灣是主權獨立國家，國號為「中華民國」；已從主張「法理獨立」走向「務實獨立」，且將「中華民國」與「務實台獨」結合一起，前者為後者的保護傘。

Photo Credit: 關鍵評論網

民進黨的「中華民國」，已與激進獨派政黨路線衝突

民進黨的傳統核心價值與訴求歷經斷裂變遷，從主張「激進台獨」到「務實台獨」；從主張「法理獨立」到「事實獨立」；從主張以公民投票建立「台灣共和國」、正名制憲，到承認依據《中華民國憲法》承認「中華民國」為台灣國號。這種政策變遷引來激進獨派勢力的挑戰，甚至造成黨內局部性分裂，前後分別有建國黨、台灣社會黨及台灣自由黨形成。尤其隨著蔡英文的兩岸路線主張維持現狀，黨內激進獨派並無法接受，甚至提出「撤廢中華民國案」互別苗頭。

最近台澎黨、喜樂島聯盟黨及「一邊一國論行動黨」的組黨，不僅顯示獨派與民進黨政治主張路線分歧，也預示著彼此間權力競逐及衝突。

尤其是立法委員選舉。

蔡英文政府主張維持現狀，避免踩入激進派主張「法理台獨」的政治風險區，避免台灣陷入中共當局動用《反分裂國家法》陷阱，造成國家安全遭遇明顯而立即危險，然此卻遭致獨派抨擊其背離民進黨「傳統價值」、原生精神，而激進獨派推出的獨立公投、台灣正名運動，也背離蔡英文當局所主張維持現狀。

此可顯示，台灣內部獨派組成並非是鐵板一塊，對台灣是否是獨立、或是主權獨立國家，及是否界定中華民國為外來政府，務實獨派與激進獨派其認知南轅北轍，尤其是獨派四大老呼籲蔡英文總統放棄連任，否則民進黨分裂責任在於蔡英文；同時獨派支持前行政院長賴清德參選黨內總統初選，皆可視為蔡英文與獨派間在權力上競逐與路線分歧。

Photo Credit: 中央社

台澎黨：台灣主權未定論，挑戰蔡英文的「維持現狀」

2019年6月30日獨派人士宣布成立「台澎國際法法理建國黨」，主張台灣主權未定，為追求台灣早日成為主權獨立國家，將參加2020年立委選舉，而台澎黨宣揚的「台灣地位未定論」，主權及領土領域侷限台灣及澎湖，衝擊民進黨所提主權及領土限縮在台澎金馬。

此政黨視台灣尚未獨立、並非國家，中華民國儘是替盟軍佔領台灣與澎湖，並無台灣與澎湖的主權；而主張繼承中華民國的中華人民共和國，也不可能拿到台澎主權，無權主張宣稱台灣是中國的一部分。簡言之，1952年4月28日《舊金山合約》生效，日本根據合約放棄台灣與澎湖的主權，但沒有國家取得台澎主權，中華民國是「分區受降佔領」台灣並為代管之。

台澎黨提出其參加2020年立委選舉動機，旨在讓台灣社會了解台灣國際地位真相。2020年選舉將重點放在不分區立委，至少推派參選10席區域立委。台澎黨提出不分區立委名單，預計進入立法院教育及文化、外交及國防委員會，藉此改變課綱，並要求外交部承認中華民國並未擁有台、澎主權。顯見激進獨派的「變更現狀」主張，挑戰蔡英文當局所提「維持現狀」。

台澎黨成立前宣稱與民進黨達成合作共識，在民進黨不推薦候選人的地區，台澎黨始會推薦候選人。然而一旦激進獨派投入立委選舉，勢必分散民進黨票源，尤其主張台灣地位未定論、台灣不是國家、尚未獨立，這與民進黨承認「中華民國」、「中華民國是台灣」及「維持現狀」的主張，完全背道而馳，彼此選戰主軸在捍衛中華民國議題上，勢必南轅北轍。

民進黨宣稱捍衛之，而台澎黨卻意圖解構之，但台澎黨在立委選舉上宣稱與民進黨合作，短期看來似乎會扮演民進黨側翼角色。

喜樂島聯盟：民進黨內鬥爭已從內部派系轉為跨越政黨

相對於台澎黨，喜樂島聯盟黨試圖在總統及立委選舉、路線競爭上，與民進黨分庭抗禮，造成民進黨實質分裂。

前民視董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟，已於7月20日組黨，不僅意在角逐立委選舉，更有意推出總統參選人，並點名賴清德正是總統首選。喜樂島聯盟批評蔡英文所領導民進黨已「背離傳統路線」，其創黨是要找回民進黨的原生精神。然弔詭是，喜樂島聯盟宣稱創立新政黨是找回民進黨傳統精神，而非是回到民進黨內進行政策競爭及權力競逐。這顯示民進黨內獨派權力與路線競逐，已從「內部派系」轉化成「跨越政黨」。

喜樂島組黨之目的，在於整合不滿蔡英文執政的獨派及深綠人士。許多喜樂島聯盟成員原為民進黨員，其組黨可謂是分裂民進黨，藉由推出總統候選人挑戰蔡英文連任，及推出不分區與至少10席的區域立委，其成立不僅在選舉上也在台獨政策上挑戰民進黨。喜樂島聯盟不僅提出反對蔡英文路線，也提出另提總統候選人挑戰蔡英文，且未論及與民進黨合作關係，並非是民進黨當局側翼角色。

Photo Credit: 中央社

一邊一國行動黨：分票的最大隱憂，可能發生派系衝突

最後，獨派新政黨「一邊一國行動黨」擬於2019年8月18日正式成立，原傳聞民進黨前黨主席、黨內正常國家促進會精神領袖游錫堃將出任黨主席，現游已婉拒出任「一邊一國行動黨」主席，但同意改掛為此新政黨的「最高顧問」。

繼喜樂島聯盟成立政黨後，前總統陳水扁宣布為避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」作為防腐劑。該黨籌備核心確實包括扁聯會核心幹部，還有一邊一國連線、台灣國等獨派系統及若干台灣社核心成員，不少是民進黨成員。此政黨設立，標誌民進黨黨內派系成員出走形成實質分裂，及某種程度反對蔡英文當局在扁貪腐案政治特赦之不滿。

陳水扁主張「台灣中國，一邊一國」，認為在立法院不能沒有代表聲音。指出民進黨通過《台灣前途決議文》，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣已成絕響。批評民進黨與國民黨皆接受「一個中國，兩個地區」之兩岸關係定位，台灣為「自由地區」。

一邊一國論者，以為台灣已經獨立及是主權獨立國家，但需推動正常國家運動、台灣需要被證明。批判民進黨雖擁有立法院過半席次，但有能力修法卻仍主張維持現狀。「一邊一國行動黨」是以民進黨內外「一邊一國連線」成員為基礎，旨在吸納無法把選票投給民進黨的綠營支持者，2020年立委選舉勢將派出候選人參選，並爭取政黨票。

值得關注的是，2018年九合一地方選舉中民進黨提名407席次，當選238席次，當選率是58.5%。「一邊一國連線」推薦103席次，當選64席次，當選率達62.1%；得票數方面，「一邊一國」議員總得票數1063840票，整體民進黨議員總得票數3844201票，「一邊一國」總得票數占民進黨總得票數的27.7%；「一邊一國」議員當選席次64席，民進黨議員當選席次238席，「一邊一國」議員當選席次占民進黨議員當選席次的26.9%。

因此，若是「一邊一國行動黨」成立，恐怕分散民進黨得票率及席次，尤其「一邊一國行動黨」與黨內正國會的政治訴求一致，「正國會」作為黨內派系若與政黨組織「一邊一國行動黨」存在合作關係，這可能產生原本政黨間衝突，卻轉化成民進黨內派系政治衝突。且「正國會」與「一邊一國行動黨」一旦形成政治聯盟關係，勢將形成黨內派系挾持與黨外政黨合作聯盟關係，內外聯手尋求政治權力極大化。

Photo Credit: 中央社

激進或維持現狀？對蔡英文而言，兩條路都很難走

總上所論，民進黨所奉行務實台獨路線，與激進派所主張「法理台獨」、「正常國家運動」實有所差異。蔡英文與獨派互動關係存在雙重困境，若蔡英文強力與激進獨派匯流與合作，將遠離維持現狀主張；不僅偏離中間路線，加深中間選民疑慮，從而導致選票更難以極大化。同時，激進台獨路線也會激化中共當局對台政策強化軍事威懾與外交壓制。

然若，蔡英文選擇遠離激進派試圖擺脫其箝制，如此將分散泛綠政治聯盟力量，最終導致大選潰敗。

是故，民進黨與獨派新興政黨間存在既競爭及合作互動關係，台澎黨宣稱與民進黨在立委選舉合作；喜樂島聯盟黨則是與民進黨分庭抗禮；一邊一國行動黨則與黨內正國會派系理念相同，形成內外聯通之勢；新興獨派政黨台澎黨、喜樂島聯盟黨皆認為台灣尚未獨立、並非主權國家，這與一邊一國行動黨也有不同，因此從目前看來在總統大選上，獨派政黨是否全力支持蔡英文尚待整合；但在立委選舉上則充滿彼此競爭。

民進黨宣稱將整合泛綠政治聯盟，未來無論是「台灣派」、「中華民國派」，或是「中華民國台灣派」皆應團結形成「抗中保台」聯盟，這實有其困難性，畢竟無論是台澎黨、喜樂島聯盟黨及一邊一國行動黨，皆否定中華民國存在及質疑維持現狀主張，這些激進獨派與民進黨在權力及路線競逐，彼此合作關係極具相當脆弱性及短暫性。

只要獨派政黨間根本結構性矛盾並未消弭，表面上看似獨派力量廣泛延伸，實質上，只會讓民進黨的政治吸納及包容性愈趨狹小。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航