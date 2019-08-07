一次槓上巴基斯坦和中國！印度取消「查謨－喀什米爾邦」自治權、實施「全境封鎖」

（中央社）印度總理莫迪5日主持內閣會議後，內政部長夏哈在國會宣布，印度1949年以來賦予查摩與喀什米爾省獨立於憲法之外的特殊地位「立即廢除」，預料將引發更多衝突。

在反對黨抗議下，根據印度國會電視頻道直播及印度媒體報導，內政部長夏哈（Amit Shah）5日告訴國會，根據總統柯文德（Ram Nath Kovind）上午在內閣會議中簽署的行政命令，印度憲法第370條「立即廢除」，也就是給予查摩與喀什米爾獨立於印度憲法之外的特殊地位。

夏哈強調，上述行政命令已經生效，中央政府下一步將向國會提出立法草案，把查摩與喀什米爾省分為3部分，成為中央直轄行政區。根據《印度人報》（The Hindu）報導，晚間，印度政府提出的查摩與喀什米爾省重組法案，獲得國會上院通過，切分查摩與喀什米爾，其中拉達克（Ladakh）劃為中央直屬行政區。

維持查省獨立，為什麼重要？

喀什米爾長期處於分裂狀態，分處印度、巴基斯坦和中國三方的實際控制下，喀什米爾北部由巴基斯坦控制、南部由印度控制，而位於喀什米爾東南部的拉達克地區（Ladakh）東部、緊鄰中國新疆的阿克賽欽（Aksai Chin）區，目前中國聲稱握有主權。

Photo Credit: 蔡又晴 提供

喀什米爾居民多為穆斯林，1947年印巴分治後，巴基斯坦稍後派兵占領喀什米爾，導致當時統治喀什米爾的君主逃到印度求援，同意把喀什米爾併入印度；印度派兵介入並占領部分喀什米爾，印巴戰爭後雙方簽署停火協議於1949年生效，但也引發印巴70年來的主權紛爭；印度也在所占領地區設立查摩與喀什米爾省（Jammu and Kashmir）。

在喀什米爾併入印度之初，經過談判，印度中央政府與喀什米爾政治領袖同意訂定憲法第370條，允許查省享有比印度其他各省更高獨立地位，除國防、外交與稅收外，可有自己專屬的省憲法，印度中央推行全國的法律也需要查省省議會同意。

另外，更重要的是印度其他各省人民不得移居查省置產和擔任公職，以維持當地穆斯林居多數的地位。

不過，在莫迪領導主張印度教至上的印度人民黨執政後，一直試圖把更多印度教徒移入查省，甚至在國會下院大選中提出，廢除讓查省擁有獨立地位的憲法第370條；今天更跳過國會多數同意的民主程序，以憲法第370條為臨時條款為由，以總統行政命令廢除。

以恐攻為由，印度在查省部屬上萬兵力

為執行廢除動作，莫迪政府3日先宣稱收到查摩與喀什米爾省有「大規模恐怖攻擊情報」，向當地發布緊急命令，下令當地朝聖的印度教徒和大批觀光客離開，更增派超過萬名士兵的部隊進駐，封鎖整個查摩與喀什米爾，切斷所有電信網路，限制居民出入、禁止集會，實施軍管及無限期停班停課。

8月4日，成千上萬的印度學生和遊客正在逃離喀什米爾。｜Photo Credit: AP/達志影像

接著，軍警又軟禁查摩與喀什米爾省當地政治領袖或逮捕異議份子，也包括軟禁前省長省長莫夫蒂（Mehbooba Mufti）。

莫夫蒂5日凌晨推文說，查摩與喀什米爾省在加入印度後獲得什麼？公路線上的另一個行政區？查省的特殊地位不是給予查省人民的禮物嗎？憲法第370條是由同一個國會保障的權利，也是由查省領袖與印度簽訂的合約，但今天這項合約被違背了。莫夫蒂推文強調，這將對印度次大陸帶來災難性的後果，印度政府意圖很明顯，他們透過恐嚇人民來獲得查摩與喀什米爾的領土，印度在喀什米爾履行承諾上失敗了。

印度多個反對黨和領袖已紛紛對莫迪政府廢除憲法第370條公開譴責，一些分析也預測，莫迪政府此舉將惡化喀什米爾緊張局勢及印巴間的緊張關係。

印巴兩國均聲稱握有喀什米爾主權。喀什米爾地區過去10天再度出現緊張局勢，印度部署至少1萬名軍人。安全消息人士告訴《法新社》，新德里當局再增兵7萬人，據信是前所未見的規模。

查省獨立地位遭廢，不只巴基斯坦抗議、中國也跳腳

印度5日廢除1949年以來賦予查摩與喀什米爾省獨立於憲法之外的特殊地位，此舉深化擁核死對頭印度與巴基斯坦的敵意，為此中國也強烈抗議印度侵犯中方的領土主權。

巴基斯坦的高階將領們昨（6）日齊聚在駐防城市拉瓦爾品第（Rawalpindi）討論印度的舉措，會議結束後，巴國軍方發言人推文表示，巴基斯坦將領們「完全支持」該國政府拒絕印度的舉措：「軍方堅定支持喀什米爾人為正義而奮鬥直到最後，我們準備並盡一切努力履行我們在這方面的義務。」

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）則表示，巴國考慮向聯合國安理會提交一份方案，誓言在聯合國安理會挑戰印度剝奪喀什米爾特別自治權的決定，並要求國際社會在這兩個擁核對手間的緊張局勢加劇之際採取行動。

中國外交部發言人華春瑩也於昨日表示，中方對當前喀什米爾局勢表示嚴重關切。對於印度政府宣布成立「拉達克中央直轄區」，其中涉及中、印邊界西段領土，中國外交部表示，印度以單方面修改國內法律的形式損害中國的領土主權，這一做法不可接受，也不會產生任何效力。

印、巴衝突再升級，國際憂2大擁核國陷入戰爭

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，華府「密切關注」印控喀什米爾，呼籲各方維持控制線的和平與穩定，並表示美方對於相關人士遭拘留感到擔憂。

《CNN》報導指出，印度對喀什米爾的舉措，將進一步加劇已經醞釀多年的印巴緊張局勢。

今年2月中旬，一起汽車炸彈襲擊喀什米爾南部，造成40名印度軍事人員死亡，這是該地區有史以來針對印度軍隊最致命的襲擊事件。印度指責巴基斯坦對於爆炸事件有直接關聯，並派戰鬥機越過印巴在喀什米爾的控制線（LoC），在巴基斯坦境內發出近50年來的第一起襲擊事件。

印度政府則宣稱，空襲是為摧毀巴國「恐怖份子」的基地，但遭巴基斯坦否認，巴基斯坦也否認於汽車爆炸事件有責，巴基斯坦軍方後更擊落2架印度軍機，甚至俘虜了一名印軍飛行員，但該名飛行官後也被釋放。不過兩國戰火仍未完全平息，喀什米爾地區分隔印巴的實際控制線（LoC）兩側，仍持續傳出砲擊，導致至少7人死亡，全球都在努力避免這2個擁核國家落入戰爭。

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核稿編輯：楊士範















