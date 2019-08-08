專訪「迪化二〇七博物館」創辦人：老街活化、修繕屋頂得考證，老屋權狀還標明「不能開超商」

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我是陳國慈，17歲自香港離家到英國唸書、20歲成為律師，累積34年的法律工作經驗，卸下台積電法務長一職後，投入文化工作是我的夢想。在因緣際會之下嘗試了「活化古蹟」，做了以後覺得太有意義了。受到漢寶德老師的影響，我想用老屋來實踐「社區博物館」的概念——不用斥資幾億蓋得很大，僅僅是座落在現有社區，放些值得收藏的東西。

Photo Credit：Humans of Taipei 我是台北人

於是我找到迪化街這棟房子，以個人身份創辦了「迪化二〇七博物館」，規劃各檔展覽、呈現生活議題，老房子本身就是一座歷史舞台，無需刻意造景。迪化二〇七開館第一檔展覽的主題是「磨石子藝術」，那時我們去拍攝鄰居家裡的磨石子地板，他們把家具搬開、仔細刷洗，第一次發現自己天天踩的地板這麼美。

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感受老城新生命，把迪化街當成Mall來逛

我覺得迪化街是台灣最珍貴的街道，它是一條「活的老街」，五成以上的原居民都還在這裡，沒有因為發展觀光而失去特色；市府為維護它的原貌，修繕屋頂都得考證、比照當年的造型和顏色。我買下這棟房子時，權狀也標明「不能開超商」，很可愛。其實我說不出「特別推薦的大稻埕的去處」，因為整條迪化街就是一個景點，這條街每天的氣味都不一樣，今天有人在烤中藥、明天有人在烘茶葉⋯⋯，從頭走到尾不過10分鐘，漫步其中，你能感受各行各業的生命力，它所容納的新與舊，要全面體會才最好玩。

迪化二〇七博物館之所以免費開放，也是為了保有讓人愜意走逛的氛圍——像是前陣子瘋狂下雨，大家來到騎樓躲雨，買支冰棒坐在圓椅看著雨，這就是一種享受老城區的方式呀。雖然不用門票對我們來說會辛苦些，但各界的幫助也不少：除了有政府的補助，也有民間人士願意跟我們合辦展覽、出借展品而不收分文，這已經是比錢更好的贊助了。比起對外募款「欠人情」，我更希望大家一起來參與古蹟活化，感謝彼此共同成就了這一切，了解原來老屋這麼可愛，有這麼多的可能。