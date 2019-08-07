香港大學生買雷射筆當街被捕，為何觀星用的「手電筒」會被當成「攻擊性武器」？

香港浸會大學學生會會長方仲賢昨（6）日晚間遭香港警察以「持有攻擊性武器」罪名逮捕，引發大批市民和學生包圍深水埗警署抗議，該校已有3600人聯署，促請校長錢大康「為方同學取回公道，為公義發聲」，並預定在今晚進行集會，要求警方立刻釋放方仲賢，不過警方今日也召開記者會，稱所謂的「雷射槍」已造成不少警察受傷、攝影機受損，當然可被視為「攻擊性武器」。

購買雷射筆被當攻擊性武器，大學生當街被捕

浸大學生會會長方仲賢昨晚7點多在深水埗被捕。警方指出，當時5名休班的便衣警員認為方仲賢形迹可疑，於是上前搜查，方仲賢一度逃跑後被截獲。警方在他身上出10支「雷射槍」。

對於警方的持有攻擊性物品的指控，方仲賢也當街高聲喊冤，稱這些是「觀看天文用的觀星雷射筆」。但5名便衣則完全不接受，並反罵控訴：「你買的就是『雷射槍』！10隻『雷射槍』！你敢說你難道不是要用來射警察嗎？」更要方仲賢「自己去跟法官講」。

警方表示近日行動中，有人用「雷射槍」照射警員，令警員不適或受傷。警方表示，搜查時方仲賢的反應和其持有「雷射槍」數量，認為初步有理由懷疑他有可能用作攻擊他人，因此以涉嫌收藏攻擊性武器將他逮捕。

聲援被捕學生，大批市民深夜包圍警署

方仲賢被捕後感到不適，送到醫院接受治療，浸大校長錢大康昨晚也到醫院探望方仲賢。他向媒體說，方仲賢患有哮喘，但精神和狀態都不錯，有3名律師到場協助，強調事件會獲得公平處理。

不過，方仲賢被捕一事傳出後引發市民不滿，大批市民晚上8時許起於深水埗警署外聚集，抗議警方濫權違法並要求放人。

深夜11時30分，警方開始施放催淚彈驅散人群，並出動防暴警察，不斷逼使示威者後撤。至7日凌晨近1點，大批防暴警察在長沙灣設立防線，警方及示威者在深水埗多次展開追逐戰，現場仍有數百人聚集，約凌晨2點方散去。

警方也於今日表示，昨晚一共使用了20枚催淚彈，拘捕9人，分別是7男2女，涉嫌非法集結、妨礙警方執行職務及藏有攻擊性武器等。

Photo Credit: AP/達志影像

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買雷射筆為什麼違法？

據警方表示，方仲賢持有10支、長18公分類似手電筒的「雷射槍」。浸大學生會內務秘書方嘉誠表示，購買雷射筆並非違法。對於警方指出，該物品本身非攻擊性，但有人用作攻擊用途，則可歸類攻擊性武器，方嘉誠形容說法荒謬，「警察覺得是武器便可以拘捕，有很多東西都可以是武器」，強烈譴責警方製造白色恐怖。

香港律師黃國桐也反駁說，雷射筆是一種文具，唯有被當作武器使用時才會變質，警方「合理懷疑」的舉證並不充分：「這東西在教室裡是每個人都會用的，那怎麼可能是犯法用具呢？怎麼可能是危險品呢？」更表示若雷射筆是危險品，那麼被用來打警察的雨傘也稱得上危險品，「這在法律上說不過去。」黃國桐也指出，方仲賢無故被休班的便衣警員盤查，又沒有交代拘捕理由，試圖逃跑合情合理，「我覺得是沒有道理盤查他……這種事情就是濫捕、濫權」。

而為聲援方仲賢，香港浸會大學傳理學院學生及校友發起聯署，促請校長錢大康「為方同學取回公道，為公義發聲」，也呼籲校方提供法律支援，「還他一個清白」，響應聯署人數已達3650人。學生會並於今晚6點舉行集會，強烈譴責警方捏造罪名，濫捕無辜，要求警方立即釋放方仲賢，浸大學生會也呼籲港人參與，「與我們並肩同行，抵抗暴政」。

不過，警方也於今日下午召開記者會，現場示範雷射槍的威力，一名戴上黑色眼鏡的人員，手持銀色筆狀物件，在較近距離照射紙張，大約十秒，紙張上出現白煙。香港「有組織罪案及三合會調查科」高級警司李桂華指，用作示範的物件，屬證物之一。

李桂華強調，有關證物並非「雷射筆」，而是高能量的「雷射槍」，於「遠距離」不用10秒可將紙張燒黑，如照射到皮膚會灼傷，如照射到眼部視網膜對視力會造成永久傷害。

李桂華表示，連日來的示威現場中，有不少警員都因雷射槍而眼睛受傷，警方諮詢眼科醫生意見，為同事加配護目鏡及建議避免直接望向光線，因會第一時間出現「閃盲」，另外可能會導致永久失明。

李桂華指，根據《公安條例》245條，如製造、改裝以作傷害他人，或適合用作傷害他人的物品，都可視作為攻擊性武器，未一定為單一用途。李桂華指於近數月很多警員被同類物品弄傷，亦有錄影機被照射後感光元件壞掉。李桂華指能傷人、破壞物件，已很有理由相信為攻擊性武器。

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核稿編輯：歐嘉俊



