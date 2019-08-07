成功研發全球首支再生塑膠壓嘴，集泉塑膠以綠色包材產業為臺灣爭光

1991年成立的集泉塑膠，多年來致力於開發符合環保法規的高品質無毒包材，以無毒、乾淨、節能、永續的理念，提供生產和友善環境的最佳方案，因此曾榮獲臺中市金手獎、經濟部頒發的小巨人獎，以及國家磐石獎，對於臺灣的環保進程貢獻良多。

結盟綠色供應鏈夥伴，升級研發能量

會如此積極投入再生塑膠包材的研發與製造，集泉塑膠企業董事長詹景忠相當感慨的表示，近來大眾都很重視環保議題，而一談到海洋污染問題，元凶好像普遍認為是塑膠製品，令塑膠生產業者的他擔負了不小的壓力與責任。

詹董事長認為，其實塑膠包材有很多優點，像是質量輕便、耐保存、價格便宜等，有其不可取代性，重點應是使用過後的塑膠製品勿隨意丟棄，而是回收再利用，就能減少新塑膠的用量，並且降低對環境所造成的衝擊，所以他從20年前，就開始投入可回收再利用的PET包材研發與製造。

談到這次研發出全球第一支再生塑膠壓嘴的緣由，詹董事長解釋，與集泉塑膠擁有長期合作關係的美妝品牌歐萊德，同樣也是綠色環保經濟的實踐企業，此次便是受他們之託，共同研發生產100%可回收再生壓嘴。

圖說：全球第一支再生塑膠壓嘴。（圖/環保署回收基管會）

其中最困難的部分，便是在於再生塑膠壓嘴的研發。首先，由於回收塑料的來源相當廣泛，在原料品質的穩定度控管上就有一定的難度，於是，集泉塑膠與回收塑料供應商大豐環保科技公司經過多次討論，才制定出嚴格的原料品質要求。其次是再生塑膠的強韌度與氣密性比起新塑膠料又來得差，加上壓嘴組成的零件也較繁鎖，為避免產品在使用時發生溢漏或按壓不出等問題，光是研發的過程，集泉塑膠就花了半年多的時間，反覆進行測試檢查，製程中也必須不斷調整修正，歷經無數的挑戰，全球第一支再生塑料壓嘴才終於誕生。

2018年，集泉塑膠生產了超過30萬支的再生塑料壓嘴，換算下來，等於使用了將近8公噸的回收塑料。

圖說：再生塑料壓嘴需經由射出機及組立機等作業程序才能製成。（圖/環保署回收基管會）

建立封閉回收系統，提高再生效能

在研發的過程中，詹董事長發現，回收塑膠料之所以在使用上相當困難，主要是因為製造廠商對於這些塑膠的回收來源不了解，像是各種回收塑膠的成分相對複雜，使得再生塑料的強韌度、清潔度、安全性都難以掌控，因此詹董事長請財團法人塑膠工業技術發展中心提供法規上的協助，希望能建立起一個封閉性的回收系統，將集泉塑膠生產的產品，自行回收再利用，從源頭就能有效控管再生塑膠原料的品質，提高原料的清潔度及安全性。

詹董事長說：「身為塑膠從業者，我除了期許自己成為最專業的包材供應商之外，更要盡力做好回收再生工作，減少對環境的衝擊，同時也避免資源浪費，以實際行動保護我們居住的環境，開創永續的循環經濟。」

圖說：集泉塑膠董事長 詹景忠手拿國家磐石獎，對於臺灣的環保進程貢獻良多。（圖/環保署回收基管會）



