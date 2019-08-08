【插畫】貓奴的地震包裡該放什麼？

Ms.PMS 經前症候群小姐

8月8日凌晨的地震驚醒許多睡夢中的台灣人，也嚇壞好多夜行的貓貓，有的躲到桌子底下不肯出來，有的豎起毛變得和松鼠一樣，關心貓貓之餘，也不禁覺得貓奴準備的地震包，應該要比一般人的大很多。

除了必備的水、乾糧和充電器，還得要準備貓的乾飼料和罐罐，或許還要帶個行動貓砂盒和一包貓砂，為了避免貓咪無聊，最好再塞入一隻逗貓棒和一塊貓抓版，對了，還要放一個碗進去，不然貓貓要怎麼喝水呢？

家有一貓，好像不止出門旅遊要思量再三，連防災的準備都超人一等，但只要能見到貓在腳邊呼嚕呼嚕的打滾，再多負擔，也是甜蜜的。

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