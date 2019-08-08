- 熱門議題:
- 「從100萬到200萬+1：香港拒送「中」」 、
- 「安寧醫療專題：不得已的鬥士」 、
- 「大人投資學」 、
- 「馬力歐陪你喝一杯」
2019/08/08, 生活
【插畫】貓奴的地震包裡該放什麼？
Ms.PMS 經前症候群小姐
我們想讓你知道的是
如果家有一貓，防災時準備的地震包，應該會比一般人的要大很多。
唸給你聽
powered by Cyberon
8月8日凌晨的地震驚醒許多睡夢中的台灣人，也嚇壞好多夜行的貓貓，有的躲到桌子底下不肯出來，有的豎起毛變得和松鼠一樣，關心貓貓之餘，也不禁覺得貓奴準備的地震包，應該要比一般人的大很多。
除了必備的水、乾糧和充電器，還得要準備貓的乾飼料和罐罐，或許還要帶個行動貓砂盒和一包貓砂，為了避免貓咪無聊，最好再塞入一隻逗貓棒和一塊貓抓版，對了，還要放一個碗進去，不然貓貓要怎麼喝水呢？
家有一貓，好像不止出門旅遊要思量再三，連防災的準備都超人一等，但只要能見到貓在腳邊呼嚕呼嚕的打滾，再多負擔，也是甜蜜的。
►地震來了先打開門？ 避難包用在受困時？地震避災時常見的兩個誤解
本文經Ms.PMS 經前症候群小姐授權轉載，原文發表於此
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
或許你會想看更多『插畫』文章 更多『生活』文章 更多『精選轉載』文章