【圖表】遠得要命的學校，到底要多偏才算「偏遠地區」？

一所學校究竟要多偏，才能算是位在「偏遠地區」呢？過去認定一所學校是不是偏遠地區學校（簡稱「偏校」），是由各縣市政府依原住民學生比率、單親家庭比率等等相關指標來評定。不過近年，中央針對偏校分級設有較一制性的指標，參考統計模型的計算結果，將國內偏校分成三級，分別是「偏遠」、「特殊偏遠（特偏）」和「極度偏遠（極偏）」。

根據《偏遠地區學校分級及認定標準總說明》，分級偏校時，會將交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟等客觀條件因素納入計算指標，以交通因素為例，學校座落的海拔高度、離最近火車站的行車距離都是指標，計算後的結果會再和各縣市政府協調，綜合考量學校的實際情形才訂下最終的偏校分級名單。

以統計處公告的名冊來看台灣的偏校分佈，雲林縣和台南市為國內偏校數最多的縣市，各有113所。整體來看，台灣南部縣市偏校數明顯較多，都在50所以上，甚至破百，唯有嘉義市沒有偏校。除了新北市以外，中部以北的縣市偏校數都在50所以下，甚至更少，基隆市、台北市和新竹市則完全沒有偏校。

由於雲林縣和台南市偏校數最多，因此從地圖上細究兩個縣市的偏校點位資料，以及分級成「偏遠」、「特偏」和「極偏」後的情形，可以發現無論是哪一個分級，偏校大多位在市中心外，但不見得是位在地理位置較難抵達的深山處，畢竟交通距離並非偏校分級的唯一指標。

台南市市中心以外的範圍都有分級為偏遠的偏校分佈，也有數間學校在臨海地區，其中座落在漁村內的雙春國小則被分級為特偏，107學年統計全校只有6個班、12位老師和21位學生。台南市僅有一間極偏學校瑞豐國小，地點位在南化區的關山產業道路旁，教師僅有11人，但還比學生數多4人，全校只有四個班。

雲林縣偏校位置多分布在雲林西半部，離市區較遠的地區。雖然該縣偏校總數和偏遠校數都是全台最高，但沒有極偏學校，特偏學校學校數也僅有五間，位置都靠海或靠山，班級數都在六個班以下，全校人數都低於100人，而位在最深山處的草嶺地質國小全校僅有16人。

上述僅描述兩個縣市偏校的分級情形，全台各縣市的狀況又是如何呢？先來看全台分級為「偏遠」的偏校統計，會發現大都集中在中南部的縣市，不過雲林縣和台南市偏校數仍為全台最高，且數量破百，分別為107和103所學校。

但分級為「特偏」的偏校分布就有明顯不同的情形，校數也大幅降低，以東南部縣市為主，最多的是台東縣和澎湖縣，僅達31和33所，但多數縣市特偏校數都在10所以下。

分級在「極偏」的校數又比特偏學校更少，最多的是南投縣和高雄市，僅有28和22所。而有7個縣市不存在「極偏」學校。

較多人關心的是，偏校會不會因分級的不同，補助也有所不同？國教署說明，目前的分級僅影響補助流程中的行政程序，像是中央與縣市分攤補助經費的比例，但偏遠地區學校領到的補助不會因分級而影響。且依規定，偏遠地區學校的分級每三年都將檢討一次，並重新評定。

另外，根據統計處發布107學年的各縣市偏校統計，全台目前有1118所偏校，與教育部公告的1177所相差59所。國教署解釋，相差的校數可能包含未被統計處列入的「分班分校」。部份偏校本身還會再分班或分校分佈在其他地區，被稱作「分班分校」，但統計處的數據將分出來的「分班分校」算成一間偏校，也就是僅統計本校，因此總校數也減少，與教育部公布的數據有落差，但1177所較接近台灣偏校統計的全貌。

參考資料：

核稿編輯：林奕甫









