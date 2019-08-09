川普對中國發起匯率戰，可能踢到鐵板一塊

文：雁默

人民幣「（貶值）破七」，美國立刻將中國列為「匯率操縱國」，這則攸關全球經濟的重大新聞，對一般人而言不是那麼好理解。以下，我盡量將敘述簡化，以幫助讀者進入狀況。

G20時中美貿易戰在川普撤兵後緩和下來，因為他發現中美戰場「難以速解」，而後院又失火，自己的支持度遭民主黨參選人拜登超越，於是蹭了一下金正恩轉移貿易戰挫敗焦點，率軍回防。

當時的和解條件是，以華為換大豆。不過因為美國對華為的鬆綁不乾不脆，中國自然也對採購美國大豆不疾不徐。於是在川普於國內掀起種族議題，為支持度補血後，得到了精力再度瞄準中國的大豆採購，因為大豆收成的季節就要到了，種豆人是他的鐵票倉，心急。

華為問題不解，大豆就沒得解，上海磋商失敗，川普怒而對中國加徵3000億貨品10%的關稅，縱然他的小圈圈要角幾乎一致反對。出口美國的貨品被增加10%關稅，中國以放手讓人民幣貶值回應，因為幣值走貶具有抵消關稅的作用。這麼一來，川普就更怒了，索性將中國列為「匯率操縱國」，作勢將戰場延伸到匯率對決。

美國財政部對「匯率操縱國」的定義：

1. 該經濟體與美國貿易順差超過200億美元

2. 該經濟體經常賬戶順差佔GDP比重至少為3%

3. 持續干預外匯市場，推動其貨幣價格往一個方向發展

從關稅戰到經濟戰，中美有如「對賭國運」

經濟戰一旦由貿易戰延伸到匯率戰，表示戰場的擴大與時間的拉長，這是在對賭國運。中國敢於這麼做，顯示其經濟有足夠的底氣應付，彰顯「不願戰，但決不懼戰」的硬氣。因為歷史資料顯示，一旦過度對美國屈服，下場都不會好。

人民幣對美元1:7 ，是重要的心理關卡，因為人民幣的國際地位愈來愈高，是全球經濟展望趨向緩和或動盪的評估指標之一。簡言之，人民幣貶破了7，會引發一系列的各國競貶，顯示未來世界經濟更不容易預測。

不過，這並不代表人民幣會持續走貶，幣值的升降應有一個「度」，過度會傷害自身。這是一個必須謹慎使用的工具，也是經濟戰爭的深水區。

本國幣值走貶，有利於出口，川普指責他國操控匯率，其實毫無正當性，因為他自己也正在幹這件事，以希冀美化美國的出口數字，讓全世界多買美國產品。方法是，要求聯準會降息。

降息的效果是什麼呢？就是將資金逼出銀行，讓其在市面流通，增加市場投資與消費。這有利於提升本國股市房市這類投資，而便宜的美元也有助於進入其他國家炒股。降息會使本國幣值走貶，市場投機風氣升高，通貨膨脹也隨之走揚。對升斗小民而言，就是存款利息變少，商品變貴了。

因為美元獨尊的地位，聯準會的升降息攸關全球經濟活動。

順帶一提，美元貶，意味著美國欠外國的債也變少。

Photo Credit: Reuters/達志影像

最大的匯率操縱國，其實是美國

聯準會是一個獨立機構，不太願意在經濟狀況好的時候貿然降息，以惡化通膨與借貸寬鬆所形成的泡沫。但川普還是透過財政部以美元（外匯穩定基金）買進外匯的方式促使美元走貶，這效果是與降息一樣的。最終，聯準會還是降息了，形同在景氣尚佳的時候預買了「保險」。

換言之，美國才是最大的匯率操縱國，這次聯準會開了屈服於政治需要的惡例，而惡果立即出現，隨後在人民幣「破7」，美國將中國列為「匯率操縱國」後，又加大了聯準會再度降息的壓力。這是讓聯準會不斷消耗彈藥，卻不見得能達到預期目標的作為。一旦美國民眾感受到不斷降息而產生的通膨時，罪在朕躬或罪在聯準會？

影響美國總統選舉最深的是經濟，川普的一切作為，都旨在維持「帳面」上的光鮮亮麗，並不惜以鄰為壑，在全世界的可能範圍裡盡其所能地進行「美式掠奪」。只是，「帳面」上的數字到底是有利於一般庶民的，或是有利於富人的？一般民眾恐怕根本搞不清楚。目前的美國現狀是，經濟愈好，顯示富人比好還要好，一般人能分到的好處與富人不成比例。

美國頂尖富豪400人的收入，是1.5億底層人民收入總合的一倍，這樣的環境自然造就了美國極端的金權政治。財富分到普羅大眾的份量太少，使得提振經濟成為總統參選人的永恆議題，而參選人充分利用大眾根深蒂固的排外心態，將自生的經濟病灶嫁禍給外國，則是最廉價而簡便的吸票捷徑。

經濟戰一旦拉長戰線，美國中國誰會先退？

這便是為何，中國指責美國「自己生病讓別人吃藥沒用」。

川普原來讓全美國人都相信，針對中國的貿易戰會很快結束，美國會贏得壓倒性勝利，因此支持者們願忍受一時的損失，期望加倍獲利的日子很快到來。事實卻是殘酷的，他們完全錯估中國：

其一，中國並不需要美國軍事保護或結盟，有抗拒力；

其二，中國市場潛力比整個歐洲，或美洲都大，有吸引力；

其三，美國霸凌歷史太鮮明，足供中國借鑑，避免犯受害者曾犯的錯，有反省；

其四，中國的民族凝聚意識遠比美國更高，有忍耐力；其五，美國四年選舉一次，決策傾向於短期見效，中國不然，有宏觀力。

誠然，美國有美國的優點，中國也有中國的缺點，但兩相衝突，美國遇到的是前所未見的對手，犯了輕敵的錯誤。

匯率戰，對以前的美國而言無往不利，但這次恐怕會踢到鐵板。原因很簡單，中國本來就處於經濟的宏觀調控中，對經濟放緩的容忍度較高。反觀美國，因為選舉壓力，現任的川普尋求連任，經濟數據經不起風吹草動。勝負之關鍵，也就是上述的宏觀力，講白了就是，中國有能力慢慢與美國周旋，美國卻無此戰略空間。

這樣的經濟管控能力，是中國獨力發展出來的絕活，整個概念就是兩個字：維穩。

台灣現在已常聽到「戰略定力」這個辭兒，就是中國大陸汲取了歷史教訓後總結出來的政治哲學，在世局混亂時，特別能凸顯維穩的重要性。將匯率工具放在檯面上，中國旨在告訴美國，兩國對抗，中國有自己的節奏，不會隨著川普的即興演出起舞。

Photo Credit:Reuters/達志影像

持久戰，是川普想要的嗎？答案恐怕是否定的，因為選舉一日一日迫近，時間並不站在川普這邊。中國擺出持久戰的姿態，會讓美國退縮，無論川普在推特吹什麼牛皮。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航