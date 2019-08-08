美國禁止採購中國企業產品，除了華為，還有哪4家科技公司也被禁？

（中央社）美國政府7日頒布臨時規定，依循《國防授權法》，禁止聯邦機構及其承包商採購包括華為技術公司在內的5家中國企業電訊設備。這項臨時規定自13日起正式生效。

美國國防部、總務署（GSA）與美國國家航空暨太空總署（NASA）7日依循《2019財政年度國防授權法》，修訂《聯邦採購條例》（FAR）。

這項公告主要是禁止各聯邦機構採購或取得、延長或續簽契約，以採購或取得使用涵蓋電信設備或服務的任何設備、系統與服務。這項禁令將自13日起生效。

禁止的企業則包括華為（Huawei）、中興（ZTE）、海康威視（Hikvision）、大華科技（Dahua Technology）及海能達（Hytera）5家中國企業。

2019財政年度《國防授權法》以涉及國家安全為由，禁止美國聯邦政府經費採購特定通訊業者產品。今年5月，美國商務部以國安疑慮為由，將華為列入所謂的「實體清單」。若無特別許可，美國企業一般不能向名單上的實體出售零組件。

但美國總統川普為重啟美中貿易談判，6月與中國國家主席習近平於日本會晤後表示，將允許美國企業向全球最大電信設備商華為銷售產品。川普7月底與7家科技大廠執行長會晤時也承諾，將及時對中國電信巨擘華為的美國供應商發放出口許可證。

然而，過去幾天，美中貿易戰火急遽升溫，最新一輪在上海舉行的貿易談判無果，讓川普宣布對剩餘3000億美元中國進口商品加徵10%關稅，引來中方暫停採購美國農產品與人民幣貶值措施。

《路透社》報導，禁令首先發布在名為Acquisition.gov的網站上，該網站由負責簽約的「聯邦總務署」運營。這項臨時禁令公布後，60天內將接受各界的建議，之後才會確定最終版本。

更廣泛的禁令計畫將明年8月生效，屆時，不只聯邦政府及其承包商，民間公司也被禁止採購這5家中國企業的設備或服務。

根據Acquisition.gov的網站的網站，臨時規定寫道，無論是採購或延長合約，各政府機構都不准向這5家企業，購買電信或科技設備作為「任一系統的主要或必要組件」，或是「任一系統的關鍵技術」。

《路透社》報導，華為聲明表示，華為將「繼續挑戰聯邦法院禁令的合憲性。」海康威視的發言人則表示，該公司致力於遵守經營所在國家、地區的法律法規，並表示，海康威視「已努力確保我們產品的安全性符合美國政府的要求。」而中興通訊和海能達沒有立即回應相關問題，大華科技則無法聯繫上。

除了華為，還有哪4家公司也被禁？

根據中興通訊官網介紹，中興全稱「中興通訊股份有限公司」，成立於1985年，中興通訊是中國電信市場重要通信設備供應商之一。《日經中文網》報導，在行動網路基地台領域，中興通訊2018年全球市佔率為10.9％，排名全球第4。

2018年4月，中興通訊曾因為向伊朗、北韓等國家出口美國產品，違反美國貿易制裁規定，而遭到美國下禁令，禁止美國企業與中興通訊進行交易，禁令時間長達7年，最後美國商務部與中興通訊達成和解，中興支付高達14億美元的罰單，代替禁令處罰。

而海康威視全名「杭州海康威視數位技術股份有限公司」，大華科技全名「浙江大華技術股份有限公司」。《紐約時報中文網》報導，這兩家公司是中國生產監視器最有名的兩家公司。根據年報，海康威視2018年銷售影片產品及影片服務的數量為1.26多億台/件， 大華科技則是5400多萬台/套。根據《日經中文網》彙整的2018年全球「主要商品與服務份額調查」顯示，在監視器方面，全球市占率第一為海康威視的29.9%，第二則是大華科技，市佔率11.1%。而《中央社》報導，根據國際預測機構IHS Markit在2018年發布的報告，海康威視市占率37.94%，連續7年蟬聯全球第一。

而海能達全名「海能達通信股份有限公司」，於1993年5月11日，是中國無線電等無限通信設備的龍頭企業之一。

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核稿編輯：楊之瑜



