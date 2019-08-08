「不合時宜」但每年收入121億，「印花稅」為何讓中央槓上地方？

財政部近期思考廢除印花稅，但由於印花稅屬於地方政府稅收，六都政府大多反對，財政部則表示，根據《財政收支劃分法》規定，若因修法造成印花稅收減少，中央政府必須籌妥替代財源，而財政部擬以「計畫型補助」方式補足地方財源，但計畫型補助限制多，也引起在野黨對中央政府「集錢、集權」的質疑聲浪。

財政部為什麼想要廢止印花稅？

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌5月底與工商協進會舉行會談，工商團體會中提到印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，建議取消印花稅，蘇貞昌指示財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消。

《中央社》報導，財政部官員7日表示，會思考廢除印花稅，主要是考量印花稅存有許多不合時宜之處，過去賦稅改革委員會就多次建議廢除，1985年營業稅制改為「加值型營業稅制時」時，也曾考慮過要取消印花稅，立委也多次提案要廢除，但卡在難以找到替代財源，因此一直沒有具體進展。

財政部官員指出，實務上，印花稅的稅源很難掌握，容易有漏報情形，加上進入數位時代，交易型態改變，紙本憑證日益減少，使用電子郵件作為交易憑證，是否屬於印花稅課徵範圍，認定上越來越容易產生爭議；印花稅為老舊稅制，確實存有檢討必要。

官員指出，印花稅廢止案報請行政院核定後，預計下半年送立法院完成修法。

中央打算用「計畫型補助」補足印花稅缺口

《中央社》報導，官員表示，根據《財政收支劃分法》規定，印花稅稅收屬於直轄市及縣市財源，若因修法造成印花稅收減少，中央政府必須籌妥替代財源；印花稅廢除後，一定會依法補足地方財政缺口。

至於地方政府關切的替代財源，財政部官員表示，現階段不可能以新增稅目或加稅方式來籌措替代財源，初步規劃將以編列「計畫型補助」預算方式，補足地方財源；至於補助金額，規劃以近年印花稅平均數來訂定，屆時會找主計總處及地方政府一同研議。

但何為「計畫型補助」？前中選會主委陳朝建，曾於「台灣法律網」撰文解釋，台灣中央對地方的補助分為「計畫型補助」與「一般型補助」。前者包括補助款的取得與支用均有條件上的限制，取得補助款時，需要地方政府提出計畫或出資配合款以供上級政府審核，支用補助款也有專款專用或指定用途的限制。而「一般型補助」，即中央直接將經費款項移轉給地方政府，且受補助之地方政府復可自由支配、使用該項經費，而不受其他條件限制，或是配合款規定之限制。

《中央社》報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委費鴻泰及賴士葆，6日就於立法院召開記者會反對廢除印花稅法。曾銘宗表示，之所以要廢除印花稅，恐怕是因為選舉要到了，蔡政府亂開政策支票。賴士葆指出，廢除印花稅，某種程度是讓地方的權力越來越少，一切要仰賴中央的鼻息，根本是在架空地方政府，使中央「集錢」、「集權」，便於選舉操作。

民進黨黨團書記長李俊俋則說，廢除印花稅與否在社會上已討論了十幾年，與選舉根本無關，未來相關法案送到立法院後，希望大家能理性討論。

地方政府大多反對：降低地方政府自籌財源能力

雖然中央政府表示，廢除印花稅後，會依法會補足地方財源缺口，但台北市政府7日就發新聞稿表示反對，六都中，除了台南市政府樂觀看待，其餘直轄市也多半憂心將衝擊地方財政，也希望中央政府能拿出完善的配套措施。

《中央社》報導，台北市政府財政局7日發布新聞稿表示，印花稅是重要且穩定成長的財政收入之一，107年全國印花稅收入約新台幣121億元，台北市占49億元，有逐年成長趨勢。（2017年台北市課稅收入1302億1704萬元）

財政局表示，廢除印花稅決策勢必嚴重衝擊地方財政，若廢除後，則需靠中央補助，等於降低地方政府自籌財源能力。

財政局指出，目前各級政府公共負債6.4兆元，其中中央負債5.4兆元、地方負債9000餘億元、尚有潛藏負債17.8兆元，國家財政狀況根本沒能力廢除任何稅目，不應僅聽部分建言就做出「中央請客、地方買單」決策。

財政局表示，行政院未徵得各地方政府同意前，應收回廢除印花稅決策，才能維持地方財政穩定與健全及長期建設與發展所需財源。

（中央社）台南市政府財政稅務局長陳柏誠8日表示，台南市每年印花稅收約為新台幣5億餘元，中央也指出，在少了印花稅的稅收後，將研擬以統籌分配稅款來補足，因此對台南市政府的影響不大。至於後續的補足方式，還要與中央進行計算與討論。（2017年台南市課稅收入469億4632萬元，）

新北市長侯友宜表示，新北市的印花稅收約有10.8億元，是重要的地方財源，中央雖說會用其他的財源補足，但市府憂心只是挖東牆補西牆，將本來就要給新北的經費換個名義再給，對新北財政完全沒有助益。

侯友宜說，財政收支劃分法對新北市非常不公平，新北市分配到的統籌稅款是6都中最少的，中央每年大概少給新北市150億元到200億元，這些錢不但沒有補足，現在又要廢除印花稅，恐怕會讓新北市的財政面臨更艱鉅的挑戰。（2017年新北市課稅收入956億2100萬元）

桃園市政府地方稅務局長姚世昌表示，印花稅課稅收入100%屬於地方政府，桃園市平均每年有近10億元的稅收，目前桃園正辦理各項重大建設，經費支出日漸龐大，印花稅是地方穩定的重要稅收，也是長期建設與發展所需財源，若廢止將降低地方政府自籌財源能力。

姚世昌指出，若中央決定廢除，建議依財政收支劃分法第38條之1及財政紀律法第5條規定，對於地方政府因而產生之財政缺口，其彌補財源應由中央全額專案補助，並請積極修正財政收支劃分法，以補足地方財政缺口。（2017年桃園市課稅收入572億858萬元）

台中市政府地方稅務局副局長葉國居表示，台中市的印花稅一年約有11億元，是地方重要的財源之一，中央若要取消應有完整的配套措施，以免衝擊地方建設。（2017年台中市課稅收入735億8833萬元）

高雄市長韓國瑜說，依據財政局的預估，今年的印花稅大約可以收到10億元，高雄市的財政負債第一名，若沒有這筆稅收，對市府財政是雪上加霜，期盼行政院要特別針對財政較困難的縣市提出解決方案，不然高雄市的財政真的會後繼無力。（2017年高雄市課稅收入747億5798萬元）

印花稅是什麼？

綜合屏東縣政府《台灣印花稅百年演繹展專刊》和《MBA智庫百科》，印花稅是對經濟活動和經濟交往中書立、領受具有法律效力的憑證的行為所徵收的一種稅。傳說印花稅起源於1624年的荷蘭，當時荷蘭政府希望解決財政危機，又擔心人民反對加稅，因此公開招標新稅賦的方案，「印花稅」便由無數方案中脫穎而出。由於印花稅取微用宏，簡便易行，多數國家起而效仿，蔚為風行。當時，人們也認為，憑證單據上由政府蓋個印，就成為合法憑證，在訴訟時就可以有法律保障，因而對樂於接受印花稅。

而台灣最早使用印花稅，起源自西元1908年，當時統治台灣的日本依照國內印花稅版本修改，公布「台灣印紙稅規則」，成為台灣收取印花稅的源頭。

《中央社》報導，我國印花稅目前主要課徵範圍為收據、契約憑證，具體類型有4種，第1種為銀錢收據，稅率為收據金額的千分之4或押標金額的千分之1，第2種為買賣動產契據，稅率為每件新台幣12元，第3種及第4種為承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據，皆按收據金額的千分之1課徵。繳納對象為立約或立據人。

一般常見的為銀錢收據，例如醫院健檢收據，就屬於印花稅課徵範圍，至金融機構現場兌領統一發票中獎獎金，金融機構也會開出兌領憑證，因此民眾須就取得的憑證，就中獎金額繳納千分之4印花稅（六獎200元除外）。

核稿編輯：楊之瑜



