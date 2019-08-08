（不斷更新）強颱利奇馬「擦邊」通過，北北基桃竹9日停班停課

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台北市、新竹市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市6縣市稍早都宣布9日停班停課。
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今年第9號颱風強颱利奇馬將「擦邊」通過台灣東部海域，雖然不會直撲台灣，但因「範圍大、強度強」，北部、宜蘭都需注意風雨。而台北市、新竹市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市6縣市稍早都宣布9日停班停課。
根據中央氣象局19時15分的颱風報告，颱風利奇馬8日19時的中心位置在北緯24.3度，東經125.1度，即在臺北的東方約370公里之海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。其暴風圈正逐漸進入臺灣東半部近海，對臺中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。
而根據天氣即時預報紛絲專頁19點整的更新，目前颱風走勢朝「西北」移動，會以「暴風圈擦過北部陸地」的方式通過台灣，無登陸的太大可能性。
但天氣即時預報提醒，雖然颱風不是直撲，但本颱風「範圍大、強度強」，因此除了首要影響的北部、宜蘭外，中南部等颱風北上離開後，也要注意「颱風尾」的雨勢。
分時段說明：
- 前段（即刻～9日週五上午)：北部、宜蘭。
- 中段9日週五中午～9日週五傍晚)：北部、中南部、外島。
- 後段(9日週五晚上～10日週六)：中南部、外島。
各地區注意、戒備時間：
- 北北基桃竹苗：8日週四半夜～9日週五傍晚。
- 宜蘭、北花蓮：8日週四深夜～9日週五下午。
- 中彰投雲嘉：9日週五中午～10日週六中午。
- 南高屏：9日週五中午～10日週六下午。
- 南花蓮、台東：8日週四晚上～9日週五白天。（無顯著影響）
- 外島：9日週五下午～10日週六中午。（馬祖較接近中心，需稍微留意。）
根據行政院人事行政總處19時43分的更新資訊，9日全台停班停課狀況如下：
- 基隆市：明天停止上班、停止上課。
- 臺北市：明天停止上班、停止上課。
- 新北市：明天停止上班、停止上課。
- 桃園市：明天停止上班、停止上課。
- 新竹市：明天停止上班、停止上課。
- 新竹縣：明天停止上班、停止上課。
- 苗栗縣：尚未宣布
- 臺中市：尚未宣布
- 彰化縣：尚未宣布
- 雲林縣：明天照常上班、照常上課。
- 南投縣：尚未宣布
- 嘉義市：明天照常上班、照常上課。
- 嘉義縣：明天照常上班、照常上課。
- 臺南市：尚未宣布
- 高雄市：明天照常上班、照常上課。
- 屏東縣：明天照常上班、照常上課。
- 宜蘭縣：尚未宣布
- 花蓮縣：尚未宣布
- 臺東縣：明天照常上班、照常上課。
- 澎湖縣：尚未宣布
- 連江縣：尚未宣布
- 金門縣：尚未宣布
根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，縣市政府得發布停止上班上課。
而根據氣象局今日17時的預測報告，9日上午12時，預測風力達停班停課標準者如下，宜蘭縣明日是否停班停課直得關注。
- 基隆市（平均風力6～7級，陣風10～11級）
- 台北市（平均風力6～7級，陣風10～11級）
- 新北市（平均風力7～8級，陣風10～11級）
- 桃園市（平均風力6～7級，陣風9～10級）
- 新竹市（陣風9～10級）
- 新竹縣（陣風9～10級）
- 宜蘭縣（平均風力6～7級，陣風10～11級）
核稿編輯：楊之瑜