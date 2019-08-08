（不斷更新）強颱利奇馬「擦邊」通過，北北基桃竹9日停班停課

今年第9號颱風強颱利奇馬將「擦邊」通過台灣東部海域，雖然不會直撲台灣，但因「範圍大、強度強」，北部、宜蘭都需注意風雨。而台北市、新竹市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市6縣市稍早都宣布9日停班停課。

根據中央氣象局19時15分的颱風報告，颱風利奇馬8日19時的中心位置在北緯24.3度，東經125.1度，即在臺北的東方約370公里之海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。其暴風圈正逐漸進入臺灣東半部近海，對臺中、苗栗、新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。

而根據天氣即時預報紛絲專頁19點整的更新，目前颱風走勢朝「西北」移動，會以「暴風圈擦過北部陸地」的方式通過台灣，無登陸的太大可能性。

但天氣即時預報提醒，雖然颱風不是直撲，但本颱風「範圍大、強度強」，因此除了首要影響的北部、宜蘭外，中南部等颱風北上離開後，也要注意「颱風尾」的雨勢。

分時段說明：

前段（即刻～9日週五上午)：北部、宜蘭。

中段9日週五中午～9日週五傍晚)：北部、中南部、外島。

後段(9日週五晚上～10日週六)：中南部、外島。

各地區注意、戒備時間：

北北基桃竹苗：8日週四半夜～9日週五傍晚。

宜蘭、北花蓮：8日週四深夜～9日週五下午。

中彰投雲嘉：9日週五中午～10日週六中午。

南高屏：9日週五中午～10日週六下午。

南花蓮、台東：8日週四晚上～9日週五白天。（無顯著影響）

外島：9日週五下午～10日週六中午。（馬祖較接近中心，需稍微留意。）

根據行政院人事行政總處19時43分的更新資訊，9日全台停班停課狀況如下：

基隆市：明天停止上班、停止上課。

臺北市：明天停止上班、停止上課。

新北市：明天停止上班、停止上課。

桃園市：明天停止上班、停止上課。

新竹市：明天停止上班、停止上課。

新竹縣：明天停止上班、停止上課。

苗栗縣：尚未宣布

臺中市：尚未宣布

彰化縣：尚未宣布

雲林縣：明天照常上班、照常上課。

南投縣：尚未宣布

嘉義市：明天照常上班、照常上課。

嘉義縣：明天照常上班、照常上課。

臺南市：尚未宣布

高雄市：明天照常上班、照常上課。

屏東縣：明天照常上班、照常上課。

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

臺東縣：明天照常上班、照常上課。

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，依據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，縣市政府得發布停止上班上課。

而根據氣象局今日17時的預測報告，9日上午12時，預測風力達停班停課標準者如下，宜蘭縣明日是否停班停課直得關注。

基隆市（平均風力6～7級，陣風10～11級）

台北市（平均風力6～7級，陣風10～11級）

新北市（平均風力7～8級，陣風10～11級）

桃園市（平均風力6～7級，陣風9～10級）

新竹市（陣風9～10級）

新竹縣（陣風9～10級）

宜蘭縣（平均風力6～7級，陣風10～11級）

核稿編輯：楊之瑜







