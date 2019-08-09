洪秀柱投入台南立委艱困選區：我連「換柱」都不怕，還有什麼好怕的！

《中央社》報導，國民黨目前剩下6個艱困立委選區尚未提名。前國民黨主席洪秀柱辦公室8日證實，已在昨天（7日）將戶籍遷至台南第6選區（東區小東里等29里、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區），準備投入立委選戰，將對戰民進黨立委王定宇。

2020立委布局，國民黨75個區域及原住民立委選區，已完成提名69個選區，剩6個選區尚未提名，台中市第1選區、台中市第3選區已鎖定人選，嘉義縣第2選區、金門縣則以初選決定，新北市第3選區和台南市第6選區屬於艱困選區，近日尋覓人選。

國民黨前立委陳杰力主，歷任黨主席及高層應該投入艱困選區參選。陳杰2日拜會洪秀柱，盼她自動請纓，重新經營國民黨長期忽略的地區，為艱困選區選民創造新選擇。洪秀柱辦公室晚間證實，在與陳杰談完之後，洪秀柱已在昨天委託助理將戶籍遷至台南東區，準備投入立委選戰，主要盼以身作則，主動投入艱困選區，帶動立委選情。

ETtoday報導，一向被視為綠營鐵票倉的台南市，繼上次由台南市議員謝龍介征戰失敗後，洪秀柱也投入艱困選區。謝龍介得知洪秀柱要投入立委選戰也嚇一跳，佩服她的勇氣。有不少國民黨台南市立委參選人都呼籲黨中央徵召洪秀柱參選立委。

《聯合新聞網》報導，據了解，陳杰8日還到中央黨部拜會黨主席吳敦義，當面邀吳敦義到艱困選區參選，吳敦義回說，他是黨主席，怎麼可能下去選區域立委，陳杰告知洪秀柱已遷戶籍要到台南參選，吳敦義聽到也相當訝異，還問「是真的嗎？」

對此，洪秀柱接受《上報》訪問表示，「我連被換柱都不怕了，還有什麼好怕的」。很多藍營支持者向她反映，國民黨原本有一手好牌，怎麼會打到如今這樣的局面？她事前並未向黨中央告知，也沒有任何什麼政治權謀或私利的想法，完全就是希望能藉由自己的參選動作，帶動國民黨整體士氣，讓基層支持者重新找回信心。

NOWnews報導，洪秀柱表示，她此舉是在呼籲黨內大老應以身作則，為年輕人在艱困選區開一條路，挑戰過去被認為不可能勝選的路。至於不分區立委則安排專業、有戰力的青壯輩出任，大老們不要再卡位不分區。洪秀柱也說，如果有里長要和她競爭，當然歡迎。

民進黨現任立委王定宇8日在臉書發表5點回應，他表示：

謝謝每一位願意到台南付出的人。 對定宇來說，每次都是艱困選區，每場都是硬仗。 市民的服務、地方的發展、台灣的永續才是天天面對的課題。 尊重其他政黨的提名策略。 期待正向良性的競選。

洪秀柱9日也在臉書發文表示，「只要黨徵召，我必義無反顧的投入臺南市第六選區，在這個從來沒有當選過一席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗。」以下為臉書全文：

自從要去臺南參選的意願曝光後，陸陸續續很多朋友跑來問我「柱柱姐，這是真的嗎？」對於投入明年的選戰，我也陷入了長考，畢竟我早不如先前那般體力充沛、活力四射。 自從卸任了黨主席之後，不用每天為了黨的生計操勞，可以專心的關心基層教育、兩岸關係，偶爾做做自己的事情，其實對我而言是相對輕鬆的，但是看到本黨在艱困選區仍然提不出可用之兵，我心中實在是萬分的焦急。這些地區並不是沒有藍營的支持者，當他們都沒有放棄本黨，我們更不該放棄任何一位支持者。 擔任黨主席時，我曾向各位親愛的黨員同志們喊話，「我們要成為自己前進時的光芒，而不是坐等別人為我們在黑暗中點亮燭光；我們要積極迎向困難與挑戰，而不是人云亦云，放棄自己的道路。」 今天秀柱要向各位宣布，我希望本黨可以重用有戰鬥力、有專業、有論述能力的優秀青年，把不分區的席次讓給他們，讓他們去歷練。而我，願意用盡最後的力量為黨開疆闢土。因此，只要黨徵召，我必義無反顧的投入臺南市第六選區，在這個從來沒有當選過一席國民黨立委的區域，參選區域立委，為黨身先士卒，在最艱困的選區、接受最嚴格的檢驗。 各位親愛的朋友們，既然已準備好投入艱困的戰場，我不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要我，「秀柱永遠都不會放棄黨」。這是四年前的承諾，至今此心仍不變，日月皆可為鑑。 最後要提醒大家，風雨將至，希望大家小心門戶，留意自身的安全，祝大家有個平安的周末夜。

《中時》報導，洪秀柱今天受訪表示，聽說台南立委王定宇獲極高票數，是超艱困選區。王在民進黨中是個優秀、有戰力的人才，雖立場與藍營不同，但仍是足以尊敬的對手。洪強調，2016年的「換柱」，對自己當然有傷害，當時自己秉持「你們都不來那就我來」的心情，但事過境遷也沒什麼好再多說的。

她最憂慮國民黨世代交替的問題，希望自己能為新世代開路，為黨培養年輕、有戰力的人，讓他們去當不分區立委歷練。此外，洪秀柱也直言，連勝文應該算是「大老」了！透露上次選舉，自己曾建議連去選台南市長，但人各有志，他志於台北市長，這也沒什麼好說的。

政治記者王家俊在ETtoday評論指出，洪秀柱過去被視為國民黨建制派的邊緣人，「被換柱」後也逐漸淡出政壇核心，此番一舉「脫魯」，把自己從2015年46%的超高支持率代表國民黨參選總統、卻在通過初選3個月後遭廢止提名案的歷史灰燼中解脫開來，洪也取得和現任黨魁吳敦義喊話較量的制高點，

綜觀藍營被點名有意角逐國會龍頭的人選，包括挺吳派力拱的吳敦義、總統初選失利轉向輔選立委厚植實力的前新北市長朱立倫、前總統馬英九可能屬意的國民黨副主席兼秘書長曾永權，與郭台銘、柯文哲合流結盟的前立法院長王金平，以及傳出想透過「挺韓」解套黨籍申復問題的前花蓮縣長傅崐萁。與此同時，洪秀柱另闢蹊徑，對柱粉訴求「還柱姊公道」，參選的機會遠大於她的成本。

資深媒體人夏珍在《風傳媒》的專欄寫道，洪秀柱單挑的不只是該選區、當年推倒海協會副會長張銘清的民進黨立委王定宇；簡直是直接挑戰「慎重考慮列名不分區第一名」的國民黨主席吳敦義。當年王金平列入不分區，是對資深議長的敬重，王金平之外，洪秀柱是唯一有副院長資歷者，她的表態形同畫出道來，告訴志在「最高民意機關首長」者，沒有這麼便宜的立法院長可當，不要躲在不分區的保護傘下，而要展現民意實力。

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核稿編輯：楊之瑜