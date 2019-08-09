吉爾吉斯逮捕前總統爆激烈衝突，特種部隊攻堅1死6被俘

《自由時報》報導，中亞國家吉爾吉斯（Kyrgyzstan）安全部隊7日晚間突擊前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）位於首都比斯凱克（Bishkek）南郊柯伊塔什村（Koi-Tash）的住所，欲拘捕涉嫌貪汙等多項罪名的他，卻遭到大量支持者頑強抵抗，以火焰、煙火甚至刀、棍、槍枝反抗維安部隊。徹夜對峙造成1名安全部隊成員死亡、6名隊員被俘，逾80人受傷。原本正在休假的現任總統熱恩別科夫（Sooronbai Jeenbekov）也緊急取消休假，8日召開國家安全會議研擬對策。吉爾吉斯國家安全委員會祕書長已遞出辭呈，表示負責。

《聯合新聞網》報導，安全部隊8日早上展開第二波攻堅。200名隊員以震撼彈開路，衝入阿坦巴耶夫的住所，遭遇400名支持者頑強抵抗，最後仍逮捕阿坦巴耶夫。他原本號召支持者8日上街遊行，抗議政府非法行動，呼籲推翻現任總統熱恩別科夫。吉爾吉斯國家安全委員會發表聲明指出：「國家元首指示安全委員會成員採取所有行動，以維護法治、和平與國家安全，並要求採取緊急措施。」國安會稱，特種部隊當天只攜帶了橡膠子彈，但阿坦巴耶夫的支持者們使用實彈回擊。

阿坦巴耶夫被控擔任總統期間行為失當，涉嫌貪汙、濫權及非法釋放車臣幫派領袖巴圖卡耶夫（Aziz Batukayev），幫他偽造診斷證明書助其保外就醫。此外也涉嫌在比斯凱克發電廠升級計畫為中國企業關說，並在柯伊塔什村（Koi-Tash）非法收受土地等五項罪名。

《風傳媒》報導，吉爾吉斯內政部今年三度試圖約談他遭拒，國會6月27日表決通過，撤銷阿坦巴耶夫的前總統資格與刑事訴訟保護傘，才會有8月7日的逮捕行動。司法當局表示，在安全部隊成員遇害後，阿坦巴耶夫已經從證人轉為重大犯罪關係人。但阿坦巴耶夫宣稱政府的相關舉措全部都違背憲法，自己完全是遭到政治迫害。

Photo Credit: Reuters/達志影像 吉爾吉斯前總統阿坦巴耶夫（Almazbek Atambayev）

《聯合新聞網》報導，蘇聯解體後，阿卡耶夫（Askar Akayev）成為吉爾吉斯首任總統，2005年在鬱金香革命被推翻下台。巴基耶夫（Kurmanbek Bakiyev）繼任後，2010年也被推翻。62歲的阿坦巴耶夫是吉國首位完成政權和平轉移的總統，2011年當選總統，2017年交棒給指定接班人熱恩別科夫。熱恩別科夫上台後，數個月內便換掉內閣中親阿坦巴耶夫的部長，兩人因此決裂。

阿坦巴耶夫上月訪問俄羅斯並會見總統普亭（Vladimir Putin）尋求支持，但普亭在會面後發表聲明稱支持現任總統熱恩別科夫。熱恩別科夫任期至2023年，若任內涉及不法，很可能在卸任後面和阿坦巴耶夫相同處境，吉國政治的惡性循環恐難止歇。

位於中亞的吉爾吉斯緊鄰中國新疆，目前是獨立國協的成員國之一。面積約20萬平方公里（約5.5個台灣大）、人口約636萬人（吉爾吉斯族佔72.8%，烏茲別克族14.5%，俄羅斯族6.2%），70%以上居民信仰伊斯蘭教。《公視》報導，由於中國跟俄羅斯這幾年都在吉爾吉斯都有龐大的政治跟經濟利益，吉爾吉斯也加入中國「一帶一路」計畫，因此中俄兩國也將密切關注當地的政局發展。

中資企業疑污染環境，數十名中國員工被毆

《自由時報》報導，此前，吉爾吉斯境內一家中資企業被質疑造成環境汙染，5日當地居民示威抗議，衝突中有數十名中國籍員工被打傷，中國當局已提出嚴正交涉。中國企業「中吉礦業公司」在2012年取得納倫省（Naryn）索爾通－薩雷（Solton-Sary）礦區的採礦權，專家預估當地約有11公噸的黃金。自7月份起，附近居民認為中吉礦業公司汙染環境，使大量牲畜死亡；吉爾吉斯當局對土壤進行採樣後，宣稱沒有發現任何化學物質或高濃度的輻射汙染。

《新頭殼》報導，在2名當地居民和1名中國工人3日因為起爭執而對簿公堂後，約500名當地居民5日舉行示威集會，要求企業停工並撤離，部分集會者闖入礦區毆打中方員工，導致數十人受傷，當時礦場上約有170名中國工人。根據吉國衛生部通報，有20名中國工人住院治療，也有部分居民受傷，但所有傷者傷勢穩定。

《聯合新聞網》報導，中國駐吉爾吉斯大使館6日發表聲明指出，此次事件對中方人員人身和財產安全造成重大損失，已向吉方提出嚴正交涉，要求嚴懲肇事者，並敦促吉國政府及有關部門採取切實措施，維護中國企業合法權益，確保中方人員安全，避免再次發生類似事件。吉爾吉斯總理阿布加濟耶夫（Mukhammedkalyi Abylgaziev）已經下令針對事件調查，並警告不要將此衝突轉變為政治議題。

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核稿編輯：楊之瑜