海洋作家廖鴻基：不求人生風平浪靜，但求容納一切

文：蔣德誼｜攝影：陳鴻文

有部經典電影《海上鋼琴師》，描述一個在遠洋客輪上出生的孤兒，在海上練就極高超的琴藝，幾經猶豫，終其一生仍不曾踏上陸地一步。

劇中鋼琴師曾如此告訴好友：「海的呼喚就像某種強大的呼喊，告訴你生命是如此遼闊。當你親耳聽見，你便能知道如何繼續人生。」

對今年62歲的廖鴻基而言，從討海人到海洋文學作家，進而喚起社會關注鯨豚、海洋文化，可說大半生都獻給了熱愛的海洋。

對於50後的人生而言，海洋對生命有什麼樣的啟發？

當陸地太過煩擾，不如轉身懷抱海洋

在花蓮出生長大的廖鴻基，從小就對海不陌生。阿嬤帶他去海邊玩的時候，指著海平線告訴他，海的另一邊就是美國：「我常常會想像，那個遠到看不見的另一個海岸會是什麼樣子？」

年輕時廖鴻基曾是國營事業的小職員、也管過印尼的釣蝦場，還曾擔任議員助理，但總覺得這些都不是真正能讓自己安身的地方。特別在政治圈時，人際關係角力和複雜的利害場，很快讓廖鴻基感到厭倦。

每當心煩的時候，廖鴻基會一個人在海邊走一晚、一整天，甚至更久，那些鬱悶的情緒，會在海浪的拍打聲中慢慢舒緩。為了逃開陸地上的紛擾，他申請了漁民證，時不時跟著漁船出海。「遇到不想去的應酬，我就可以藉口說明天要出海得早點休息，而且海上沒有訊號，誰也連絡不到。」

35歲時，他認真考慮做一個在海上生活的討海人，總是溫柔接納他所有不愉快的大海，似乎成為他唯一的去處。「回想起來，是這段流浪和探索的過程，形塑了現在的我，如果少了任何一段，或許就不會把我帶到這裡。」

不需要語言，海得用身體理解

海上是一個極度倚靠直覺的環境，出海時頂多和船長、船工三、四人同行，比起開口說話，更多的是以身體語言溝通。有時需要靜心等待漁汛出現或天候穩定，讓廖鴻基有更多時間和自己相處、思考和觀察周遭；海上的訓練，也讓他養成凡事獨立，習慣自己面對、解決問題。

討海人的生活並不輕鬆，剛開始出海時，廖鴻基花了半年才克服暈船的不適感，魚群不會配合人的作息時間，不管半夜或凌晨，說上工就得上工。然而比起適應海上生活，家人、父母的不諒解更是難熬，「因為在老一輩人的觀念裡，討海人是沒出路、別無選擇的人才會做的工作。」

想記錄下在海上的所見所聞，也想做些什麼證明自己的選擇。慢慢地廖鴻基在出海時會帶著小紙條，趁著記憶鮮明時寫下討海生活的點滴，最後集結成他的第一本著作《討海人》，沒料到一寫就是20年。

建立賞鯨豚文化，海陸間的珍貴情誼

出海時，他發現經常有鯨豚會好奇地靠近漁船，一般漁民對於不屬於經濟魚種的鯨豚並不大感興趣，廖鴻基卻被牠們靈動的身影吸引了目光。

為此他主動找上研究鯨豚的學者，拜託經驗豐富的漁民擔任船長，首次對台灣東部沿海的鯨豚生態有了初步的田野調查。從只有4人的「福爾摩莎尋鯨小組」到後來成立黑潮海洋基金會，廖鴻基始終認為，要愛護海洋，必須從認識、親近開始。

他說服昔日曾一起討海的同行，將漁船改為賞鯨豚船，搭配海上解說與生態調查，讓人近距離感受海洋生物的奧妙。「我覺得那是一個潛移默化的過程，愈多人認識、喜歡上這些迷人的海洋朋友，或許就會多一些人關心它們的生存環境。」

因海洋而離家，書寫像是給女兒的信

廖鴻基有不少許多作品像〈鬼頭刀〉、〈鯨生鯨世〉等散文都被收錄進國高中課文，讓這一代孩子大都對他不陌生。每回廖鴻基到學校演講，總有同學會拿課本請他簽名。

然而，因為婚姻離異以及長年將心力投注於海洋工作，以至於在女兒的成長過程中缺席，始終是廖鴻基心裡的一個遺憾。

「小時候我其實和女兒非常親，可能太愛她了，我甚至常常夢到她死掉，大概是一個害怕失去的投射吧。後來因為離婚，導致她小時候對我很不諒解，她總跟我說：『爸爸你不要出海不就好了？』」

那些說不出口的心情，只能訴諸於文字。每當廖鴻基有了新書，總會默默地送到女兒手中，他輾轉得知，女兒總會帶到學校細細閱讀，還帶點得意地跟同學說：「這是我爸爸寫的書」，是最令他開心的事。

多年的虧欠，終於在海上和解

隨著女兒長大，廖鴻基曾幾次問她是否要一起出海，像準備了一座城堡邀請她來參觀，卻總被拒絕：「她的理由不外乎會暈船、怕曬黑。」終於有回女兒主動提起想帶朋友來，還來不及開心，沒想到竟然是和未來女婿的第一次見面。他故作鎮定照例在船頭解說，心裡卻激動地想：「這場導覽是為妳而講的。」

「結果女兒真的暈船暈得亂七八糟，男朋友很自然地伸出手環在她肩上。我看著2個人貼緊緊的背影，想到我這片大海，還不如那男孩子的一個臂彎，心裡不由得覺得酸酸的。」廖鴻基笑說。

幾年前女兒罹患乳癌，因治療後必須在家休養，他鼓起勇氣詢問喜歡畫畫的女兒，是否願意來幫自己的新書畫插畫？或許經歷一場大病，讓人得以放下很多事情，如今她會幫廖鴻基在自己的臉書上宣傳活動，2016年廖鴻基執行「黑潮漂流計畫」時，團隊更特別安排女兒乘另一艘船，在海上和他見面。

女兒拿起大聲公對他說：「之前好幾次聽你提起黑潮漂流計畫，沒想到，今天就看著你英勇地站在海上漂流。」讓廖鴻基聽到馬上忍不住掉淚。

「其實這麼多年來，我始終對她是感到虧欠的，那次見面，填補了心裡很多缺憾，現在可以這樣相處，我已經覺得很幸運了。」

過去反對爸爸出海捕魚的女兒，在廖鴻基的書寫中，逐漸理解當年父親為何選擇走向海洋。大海曾經將他和陸地上的一切隔絕，但也終究成為與家人和解的橋樑。

Photo Credit: 黑潮101漂流計畫提供╱張皓然攝 在海上時，廖鴻基的竹筏上只有一個冰桶和一片遮陽的帆布，他就在這裡寫下自己的漂流心情。

容納一切的海洋，讓心更寬廣了

已年過60歲的廖鴻基，面對海洋，卻永遠像個充滿好奇的少年。多年來他進行了各式各樣的海上探險，包括隨著遠洋漁船在漫漫汪洋中航行數月、以獨木舟划行環島，或是乘著無動力膠筏，順著黑潮從台東「北漂」100公里。既是流浪，也像是探索人和海洋之間關係的極限。

血液中的流浪性格，讓他無法長久在同一個地方停駐，生命歷程亦如海洋般流動的廖鴻基，像是周而復始的海浪，在陸地與海洋之間來回。他帶領了許多人認識海洋，也從海洋中探索自己。

如今廖鴻基出海除了執行計畫，有時也仍然不為什麼，只是出海散散心，就像是和一個再熟悉不過的老友見面。

「如果要說海洋教給了我什麼，那應該是她的多變、和容納一切的力量。和海洋相比，人的生命實在太渺小了，接觸這麼龐大的生命體，人的心也自然會被撐大、拓寬。」三十多年過去，廖鴻基也從急於逃離一切，到現在更能坦然面對生命中的一切際遇。「有朋友說，我和年輕時相比，更沉靜、不急躁了，卻也更有韌性。」

「她有時是溫柔的母親，有時是個嚴厲的導師，或是默默陪伴我的朋友，總是在我期待時給予回應。或許可以這麼說：人世間的生命，是母親給我的；但我的第二個生命，是海洋給我的。」

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本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航