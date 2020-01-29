步入中年常疲累不舒服？當心「抗壓荷爾蒙」大量減少，加速老化進程

文：蔡怡琳

步入中年，常常感覺疲勞、焦慮、記憶力變差、過敏或其他不舒服，去檢查又找不出明顯疾病。這些都是更年期的自然現象嗎？醫師提醒，慢性病形成的時間可能長達20年以上，這些「亞健康」的小症狀不容忽視，而亞健康的重要指標之一，就是隨著年紀增長，「抗壓荷爾蒙」的大量減少，進而加速老化的過程。

人體的DHEA（硫酸脫氫表雄酮）又俗稱抗壓荷爾蒙，是雌激素和睪固酮的原料，大部分由腎上腺所產生，大腦和皮膚也會少量分泌。

平均從30歲開始，DHEA就會隨著年齡而下降，40歲時降到年輕時的一半，到70歲時，只剩下年輕時的1/4，其他包括精神壓力、腎上腺失調或抽菸，也會讓DHEA特別低下。

抗壓荷爾蒙能幫助身體自我修復，增加幸福感

抗壓荷爾蒙DHEA有哪些作用？聯安診所家庭醫學科顏佐樺說明，抗壓荷爾蒙的好處很多，包括降低膽固醇和三酸甘油酯、增加骨骼生長、分泌瘦體素以避免肥胖，也能幫助身體自我修復、維持元氣、增加大腦反應、支持免疫系統；在心理上，則是能有「幸福感」，來幫助面對壓力。

不過，他觀察現代中年一族，由於常外食，營養不均衡，加上生活步調緊湊，長期處在「微高壓」狀態，也會使荷爾蒙分泌受影響。（推薦閱讀：中年壓力生百病！精神科醫師：「過勞量表」測你的心累分數，找回從容生活）

「如果DHEA不足，遇到更年期，雌激素就會掉非常低，症狀尤其明顯。」顏佐樺舉例，疲倦、失眠、頭痛、焦慮、胸悶，都是常見的壓力主訴症狀。

中年抗壓力不足，當心六大原因

顏佐樺形容，「壓力」荷爾蒙皮質醇和「抗壓」荷爾蒙DHEA如同翹翹板兩端，壓力大時會分泌很多皮質醇，當DHEA穩定時，皮質醇在分泌後，身體很快就回到正常狀態。

不過，如果處在慢性壓力下，皮質醇維持太久，當腎上腺疲乏，讓皮質醇掉到比正常值還低的狀態，這時DHEA也會下降，兩邊都呈現耗竭。推估「抗壓力」不足的原因，包含以下6項。

缺乏B6、B12、葉酸等抗壓荷爾蒙轉換原料（同半胱胺酸≧9）：常見於外食族，因綠色蔬菜、優質蛋白質攝取過少，使得抗壓荷爾蒙原料不足。 尿酸過高（尿酸>7）：多半與高糖精緻飲食習慣有關，導致尿酸過高。 肥胖問題（BMI>24）：長期攝取高糖、精緻飲食，如甜食、飲料、麵包等，容易產生惡性循環，造成身體長期內在壓力，反而造成抗壓荷爾蒙慢性疲乏。 代謝功能下降（甲狀腺促素TSH>3）：可能與或碘、硒等營養素攝取不足有關，或是運動量太低。 常處於慢性發炎（高敏度C反應蛋白≧2）：身體慢性發炎本身就是內在壓力，長期受到壓力刺激，使得抗壓荷爾蒙慢性疲乏。 總膽固醇偏低（總膽固醇≦160）：因抗壓荷爾蒙製造原料為膽固醇，若飲食過於清淡，缺乏脂肪、油脂，營養攝取不均，總膽固醇偏低，也會使抗壓力荷爾蒙指數偏低。

中年疲憊憂鬱，檢查是否DHEA低落

抗壓荷爾蒙快速下降，有哪些警訊？

顏佐樺觀察，一開始的症狀通常不明顯，接著會產生情緒焦慮緊張、過敏、發炎、心悸、失眠等反應，常會被歸類為自律神經失調，一旦維持太久，荷爾蒙耗竭下，心理就會產生憂鬱。

他指出，抗壓荷爾蒙失衡也會傷害免疫功能，由於免疫功能差，使得細胞病變後，不能被免疫球清除掉，間接引發癌症或其他慢性疾病。

由於睡眠障礙、運動不足或過多、決策判斷能力失誤也和體內抗壓荷爾蒙有關聯，種種因素都會讓身心老化速度更快。

許多臨床患者，常有檢查不出明顯疾病，但卻覺得身體狀態沒那麼好，他認為，這可能就屬於「亞健康」的狀態，最常見如頭暈、頭痛，其次是倦怠、記憶力變差，再者則是過敏。建議找出壓力源是什麼？並抽血檢測DHEA指數。

避開易發炎飲食，多吃堅果、蛋白質等抗壓食物

當感到壓力時，其實也是檢視當下身心狀態的時機，顏佐樺建議，適當調整生活型態，如工作壓力大、不當飲食習慣或缺乏運動，藉機再調整。

透過日常營養，也有助於維持體內荷爾蒙平衡，他舉例，有許多「抗壓食物」，可以補足荷爾蒙的原料，如雞肉、豆類、蛋等優質蛋白質，好的油脂包括堅果、橄欖油、酪梨，或是深海魚等富含Omega-3不飽和脂肪酸。

他強調，多選擇未經加工的食物，如燕麥、地瓜，平時就要增加深綠色蔬菜類和五穀類，以補充B群和葉酸，並且要適度攝取優質的蛋白質和油脂。

另外，避開「升壓食物」，如火腿、香腸等加工食品、油炸類製品，或是精緻糖類，他說：「許多人會以吃甜食可解除壓力，反而讓身體發炎更嚴重。」

現代人由於壓力無所不在，建議定期做健康檢查，並且在心理諮商師等專業人員評估下，了解自己的「壓力體質」，促進身心平衡。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航