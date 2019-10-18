訂閱制媒體真能賺錢嗎？從壹傳媒一窺付費訂閱的門道

文：李志德（《端傳媒》總編輯）

8月12日，香港壹傳媒集團同步公布了《蘋果日報》的網路訂閱價：

在香港，月費是50.4元港幣；年費則是604.8元港幣；

台灣蘋果日報月費是台幣120元（折合港幣約30元）；年費1152元（約為港幣288元）。

對媒體產業觀察者而言，這個數字夠得上「千呼萬喚始出來」，因為同行們可能都想知道，以精打細算著名的黎智英，在開風氣之先跨入付費訂閱的領域時，會端出什麼樣的訂價策略，從而描繪出一個網路媒體運營生態重要的參考案例：一位主流媒體經營者，對付費訂閱抱著什麼樣的期望？它是一套長久可恃的制度嗎？它將如何改變網路媒體的生態？

台灣《蘋果新聞網》訂閱價格 | 截取自：《蘋果新聞網》

就先從蘋果日報說起吧，時間回到7月14號。中午12點半，手機叮一聲傳來《蘋果日報》的推播：

早一些在《香港蘋果日報》網站上，也貼出了一則「升級會員破60萬」的廣告。香港會員升級是3元港幣，台灣是10元台幣。

這是壹傳媒集團的第一步，宣示著自己成功走出了付費訂閱制的第一步。到了8月12日，公布正式訂價這一天，香港蘋果日報的會員為80萬；台灣則是14萬。想知道這些數字代表什麼意義？要從蘋果日報的財報裡找答案。

誰來擋住廣告崩跌的「土石流」？

「壹傳媒集團」是香港上市公司，因此財務報告必需向公眾公開。從最新公布的2018/19年的財務報告中，我們可以看到它的財務情況：

根據2019年報，壹傳媒集團總收益為13億430萬港元（編註：約合新台幣52億1720萬元）。與去年同期相比，減少了12.8%，減少的金額為1億9120萬港元（編註：約合新台幣7億6480萬元）。

壹傳媒集團2018/19財務業績收益報告 | 截取自壹傳媒有限公司年報

值得注意的是，整個集團的收益中，香港和台灣《蘋果日報》的廣告的收益總額是2億3580萬元（指港元，以下除非另外寫明，貨幣單位都是港元）（約合新台幣9億4320萬元），和前一年相比，台、港兩地跌幅都在25%左右。儘管對媒體從業人員和關注這個領域的評論者而言，「平面媒體廣告收入日益減少」早已是常識，但一年下跌25%，依然是個嚇死人的幅度。

如果再和五年前，也就是2014年報公布的廣告收入相比，當時全年廣告收入是12億1870萬元（約合新台幣48億7480萬元），五年之內，廣告收入整整少掉10億（約合新台幣40億元），這個跌幅，恐怕連「土石流」都難以形容了。

因此，台、港第一波所召募的共94萬會員，對壹傳媒集團財務上有什麼幫助？ 透過很簡單的算式可以算出：

香港：604.8元 * 80萬 =4億8384萬元（約合新台幣19億3536萬元）(一年)

台灣：288元 * 14萬 = 4032萬（約合新台幣1億6128萬元）(一年)

總計：5億2416萬（約合新台幣20億9664萬元）(一年)

到這裡，讀者勢必會質疑，上頭算出「5億2416萬元」這種數字太唬爛，因為目前這94萬會員是以每月3元港幣（或10元台幣）招攬來的，對一位香港讀者而言，月費3港元和50.4港元（或者年費604.8港元）完全是兩回事！當然，對台灣讀者而言亦然，月費台幣10元和120元（或者年費台幣1152元）差距也是不小！

從3元這種「超低優惠促銷價」要轉入常規價格這個階段，必定要流失相當一部分會員，會流失多少，目前不得而知，但即使以流失60%計算，剩下2億元（約合新台幣8億元）的訂閱收入也足以填補2019年廣告下跌的金額。

更何況，在業界以鐵血治軍聞名的黎智英，不可能只滿足於40%的留存率，如果留存率達到60%，一年訂閱收入就可以達到近3億1500萬，這已經是壹傳媒集團2019年收入的四分之一。

算盤打一打就明白，黎智英怎麼可能不對付費訂閱制充滿期待呢？！

Photo Credit：AP/達志影像

一步一步，「篩」出願意付費的會員

上頭提到百分之60或40的「留存率」，這是訂閱制媒體營運的關鍵數字。對線上付費訂閱的媒體而言，讀者是一步一步「篩」出來的。同樣以壹傳媒為例，可以歸納出這個過程：

第一階段：當讀者不必付出任何代價，隨手就可以看新聞時，進入的讀者最多。

第二階段：當你要它留下例如電子郵件或電話這樣簡單的個資，但依然免費時，讀者就開始減少。

第三階段：接下來，你要讀者付出一筆很微小的金額，但必須留下信用卡資料時，讀者會再變少。

第四階段：接下來，你公布正式費率，到這裡還能留下的讀者，才是估算付費訂閱收益的真正基礎。

這是一個像登金字塔一樣拾級而上的過程，愈往上走，經濟效益愈高，但留存的讀者就愈少。這套理論，用常識其實也不難想像。但這每一個階段的流失率，無不是各媒體操盤者日日夜夜緊緊盯住的對象。我們可以同樣以壹傳媒集團年報的數字來說明：

《蘋果日報》香港每月獨立非重返用戶500萬人、台灣每月獨立非重返用戶1230萬人 。這應該就是第一階段累積的讀者數。

第二階段，《蘋果日報》4月推出免費會籍，讀者不用付費，只要透過電話或電子郵件註冊。根據年報，這一階段募集了350萬香港會員及320萬台灣會員。

第三階段是最初的付費方案（10元台幣，3元港幣），到8月31日截止，香港讀者有80萬人轉換成第一波付費會員，轉換率接近23 %；14萬台灣讀者轉換為第一波付費會員，轉換率4%。

香港讀者23%的轉換率非常驚人（相對的，台灣的4%反而是一個，至少在我的經驗裡比較正常的數字）。我相信主要是因為香港剛好處於政治異常動盪的時期，而蘋果自己也主打政治異議題材，例如推出接近空白的頭版，塑造並強化《蘋果日報》正在遭北京打壓，如果再不獲得讀者支持，可能就要消失。某種程度，這當然是事實，但必須看到，同時它也是強力的商業手段。

第四階段，就是本文一開始提到的，在壹傳媒集團公布了台灣、香港兩地的訂價後，第三階段的94萬讀者會有多少留下來，這一筆收入，才是壹傳媒推行付費訂閱的「第一桶金」。

壹傳媒在年報中明確表示「登陸・訂閱時代」 | 截圖自壹傳媒有限公司年報

為什麼付費訂閱吸引媒體？

愈來愈多評論將訂閱制為「救命靈丹」。主要原因就在於經過上述「層層篩選」的機制後，留下的會是一批忠誠度最高的讀者，他們帶來了一筆「穩定」、「可預測」的收入。更重要的，是這筆收入可以年年積累，逐年向上增加。這就要談到訂閱制裡收入的財務估算，可以簡單地這樣表述：

第一年總收入假設為X1

第二年總收入X2 =（X1 * 留存率） + 第2年新增收入

第三年總收入X3 =（X2 * 留存率） + 第3年新增收入

第四年總收入X4 =（X3 * 留存率） + 第4年新增收入

從這裡可以看出，只要能保持一定的留存率，並且持續開發夠多的新會員，整個收入就會形成逐步往上的格局。更重要的是，「留存率」和「新會員」這兩大變項在正常情況下不會暴起暴落，並且較大程度是操之在我的。例如機構可以不定時向會員發送福利優惠，以及透過持續不斷的聯絡來挽回流失的讀者。

但媒體享受穩定訂閱帶來的穩定 （ 理想上可以逐漸累積增加的財務）時，也必須看到，一旦砌起了「付費牆」，流量必定大幅下跌，連帶影響的就是廣告收入：自動投放的線上廣告隨著流量下降而減少自不待言，其它的商業廣告也可能因為流量的大幅下跌而減少。

更重要一點是讀者的心態，既然付了費，就不會希望看見廣告，退一萬步，至少不能有妨礙閱讀的蓋版廣告。因此訂閱收入並不是多加上來的「紅利」，而是，至少有相當一部分取代的是廣告收入。因此，對中小媒體而言，原本就沒有什麼廣告收入，不存在「取代」的問題，但對《蘋果日報》這樣的主流媒體，訂閱收入能不能補足流失的廣告？還要能往上加？也是下一個階段觀察的重點。

付費訂閱制對內容的影響

對媒體工作者，特別是網路時代的媒體工作者來講，付費訂閱確實被看作是拯救內容免於俗爛的救命制度。過去近二十年時間，傳統主流媒體逐漸轉移至網路平台，「網路化」，某種程度就是「編採品質逐步毀棄」的同義詞。當收入直接和流量連動時，「快速」和「吸睛」成了媒體作業的兩大鐵律。大部分網路媒體為了吸引點擊，帶來網路廣告收入，大量推出只求快速、欠缺查證，甚至走腥煽色路線的內容。

付費訂閱制被認為是能夠讓媒體逃離「流量變現」模式的諾亞方舟，但它的效應對不同規模的媒體可能是不同的。例如對一些反潮流而行，追求報導品質的中、小型媒體而言，採用付費訂閱恰恰讓內容和運營模式能夠相互匹配。

但對蘋果日報這種走大眾路線的主流媒體而言，付費制競爭的對象是其它的同類型免費媒體。要想採訂閱制，必須有辦法持續產出競爭對手沒有的稀有內容，才有可能引吸讀者付費訂閱。這是大型主流媒體跨進付費訂閱制最大的挑戰，也是從業者必須有的心理準備。

Photo Credit: Reuters／達志影像

另一方面，採付費訂閱制由於經濟來源直接來自讀者，每日每日的新聞品質和內容，直接影響到讀者續不續訂。因此付費訂閱制下的讀者，對媒體內容的影響力，恐怕遠遠超過免費媒體。

因而必須這樣說：在付費訂閱的運營模式裡，「有什麼樣的讀者就有什麼樣的媒體」這句話，會變得格外真切。讀者喜不喜歡你的內容，每天每天會直接反饋在留言、閱讀數和續訂（新訂）數上，箇中的壓力，不下電視製作人每天打開收視率報告。

怎麼樣在讀者熟悉的議題領域推陳出新；又怎麼樣開發讀者的喜好，讓他們接受編輯團隊嘗試開發的新內容， 在在都是考驗，而如果失敗了，編輯部的自主性會愈發喪失，完全被既有讀者的品味牽著走，這也會是另一種災難。

只能說，付費訂閱制讓致力生產優質內容成為可能，但不必然如此。

付費訂閱制以外的讀者

7月18日的英國《泰晤士報》在報導中引述英國廣播公司（BBC）總裁霍爾（Tony Hall）表示，BBC也有可能改採會員訂閱制。（編註：霍爾在2019年3月7日強調：「BBC的發展是寄望在iPlayer上。」iPlayer是霍爾推動的影音串流平台，即是採訂閱制。）BBC的收入來自電視執照費，之所有這種改變聲音，是因為「不想看的人可以不付費」。

但這樣的倡議帶來的另一個問題是：負有公共資訊服務之責的公共媒體，可以，或者應該採取付費訂閱制嗎？

公共媒體和一般商業媒體，設定的服務對象不同，商業媒體縱負有資訊服務的公共責任，但畢竟可以依照自身的商業條件訂價，價格甚至可以很高。但連帶產生的問題是，如果相對高品質的媒體，都紛紛進入付費訂閱市場，但留在付費牆外的閱聽人，相信依然是大多數，然而付費牆外的選擇如果少了，媒體報導的品質就很難再透過自由競爭、閱聽人自主選擇來達到。甚至大批在付費牆外的讀者，可能被另有政治訴求的免費媒體包圍。

這樣的情況一旦出現，公共媒體就成了確保公眾持續獲得高品質資訊服務的關鍵角色。因此，當我們開始慶幸商業媒體可以藉著付費訂閱制提高內容品質，改善經營環境的同時。政府制訂媒體政策，必須同步考慮付費牆外民眾的需求，打造一個健全的公共媒體，是付費訂閱制逐漸推開的同時，政府必須看到的部分。

BBC大力推動iPlayer影音串流訂閱制平台，總裁霍爾將BBC發展寄託在iPlayer上 | 截圖自BBC iPlayer官網

尾聲

細數付費訂閱媒體，在香港有《明報》和《信報》都有網路付費訂閱版；在台灣，《天下雜誌》的「天下全閱讀」也在2017年啟動付費訂閱。跨區域的華文媒體，則是筆者服務的《端傳媒》，啟動付費牆的時間也一樣在2017年。

儘管《蘋果日報》推出網路付費訂閱，在港、台都不是第一個，但《蘋果》的成敗依然是極其重要的指標，值得高度關注。因為《明報》和《信報》在經營策略上似乎仍然以平面為主，看不出有黎智英「全力經營網路」的那股強烈意志。而「天下全閱讀」和《端傳媒》走的仍然是中、小型分眾路線。

因此蘋果日報這一次推出網路新聞付費訂閱，代表台灣和香港的大型主流媒體的一次全新的嘗試，它可望解答的問題包括：

網路和紙本發行的消長有沒有平衡點？或者紙本會一路無底線地下滑？

訂閱收入和廣告收入的消長有沒有平衡點？或者訂閱將一往無前地取代廣告？

網路付費讀者的忠誠度究竟如何？逐年累積效應能不能出現？

付費訂閱制對《蘋果》的內容有什麼影響？

我相信在未來的一、兩年裡，業界會密切關注《蘋果》的發展，如果上頭這些問題能夠給出夠好的答案，讓其它的主流媒體敢於跟進付費訂閱模式，則2019年之後的台、港媒體環境，就又會是另一番光景了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航