運動對糖尿病患者好處多多，但須特別留意幾件事情

文：鄭靖雯

筆者照顧的年長病患中，大多除了主要疾病同時也被診斷糖尿病。許多人認為血糖控制只需藥物介入與健康的飲食，然而適當的運動可幫助血糖穩定，甚至降低藥物劑量。本次將介紹運動對於糖尿病的重要性，藥物、飲食、與運動「三」管齊下，期望糖尿病患者有更好的疾病控制。

疾病介紹：第二型糖尿病

糖尿病臨床上主要依照病源的不同，分為四種類型：第一型糖尿病、第二型糖尿病、孕婦型糖尿病，以及其他病源產生糖尿病（例如：藥物或是基因）。

正常生理反應中，進食後，食物中的碳水化合物及脂肪會刺激胰臟分泌胰島素，促使食物的醣類儲存於肝臟中，同時也抑制肝臟釋放儲存的醣類到血液中，達到血糖的控制。

根據流行病學統計，約有90－95％的患者屬於第二型糖尿病，而大部分年長患者多屬此類型。主要是在肌肉細胞內對胰島素敏感度（insulin sensitivity）降低，無法偵測到胰島素的多寡，即便有胰島素卻無法達到抑制作用，造成肝臟持續轉換儲存醣類到血液中，使得血糖處於高濃度的狀態。

過高血糖會刺激細胞中的化學物質，造成持續發炎反應，同時過高醣類在血管壁中易形成動脈粥狀硬化（atherosclerosis），增加心血管疾病的風險。

生理機轉：運動時血糖的變化

運動時與進食的生理機轉剛好相反，肌肉收縮需要能量，肌肉中的醣類正是能量的來源。隨著運動時間或強度增加，醣類被使用度也隨之上升，而使血糖濃度降低。

同理，糖尿病患者借助運動，把血中過高的醣類利用，進而產生所需的能量，以達到控制高血糖。另一方面，由於血液中醣類使用率增加，進而刺激調節整個生理作用中的胰島素，使得胰島素敏感度增加，修復糖尿病患者的血糖調節作用。

避免運動合併症及糖尿病合併症的運動建議

運動對糖尿病患者有諸多益處，但當血糖數值未控制妥當，運動的介入易造成相關合併症。運動前、中、後最佳的血糖數值應維持100－250 mg/dl，當血糖低於100 mg/dl，建議及時補充糖分，如：15－30g的碳水化合物。

臨床上常見運動合併症如下：

低血糖

血糖數值低於70 mg/dl，容易發生在過高強度運動（60%－90％HRR*）的介入，造成血糖急速降低，而產生低血糖相關症狀，如疲累、顫抖、不尋常發汗、頭痛及昏厥等。

此類症狀表現也有可能發生在運動後12小時內，尤其避免進食後馬上從事高強度運動，因為血糖能量轉換來不及供給高強度的運動。

筆者建議飯後1－2小時再從事運動，而強度可選擇中強度（40－60％HRR），若期望增加運動強度或是時間，增加的程度也應每次低於10%；此外當類似症狀發生時，建議與醫師討論藥物使用的劑量或時間，以改善症狀避免再次發生。

高血醣

血糖數值高於300 mg/dl，通常易發生在第一型糖尿病患者，但當第二型糖尿病患者偵測血糖過高時，常伴隨多尿的症狀。因為血中過高的糖份無法被腎臟回收留置體內，使得尿液中也帶有糖份，繼而改變尿液滲透壓。體內為了維持液體壓力平衡，增加了排尿量已稀釋尿中糖份。患者仍可運動，但必需多補充水分，以避免水分流失造成的熱衰竭。

此外值得一提的是有些糖尿病患者同時也被診斷其他合併症，在此也提供相關運動的安全及需注意事項，以避免運動介入而加重病情。

視網膜病變

患者需避免高強度運動、阻力重訓運動（resistance exercise）及頭部倒立，以上運動容易增加眼壓，使得病灶加劇。筆者建議這類患者可從事輕度（30%－40％HRR），或中強度運動。

神經（缺血）性病變

運動所產生的心血管生理現象，如心跳及血壓增加，會因病變而無法正常反應。建議運動時由專業人士指導以及密切監測生命徵象，應避免高強度運動與憋氣。而有些患者因足部缺血造成潰瘍，建議諮詢醫護人員，穿著特殊設計的糖尿病鞋，並保持足部乾燥與舒適。

結語

老年糖尿病患者除了飲食調控及藥物控制血糖外，運動的介入更是幫助疾病的修復，運動前中後建議自行監測血糖在可接受的範圍，以避免運動合併症發生。而有糖尿病合併症患者應注意提及事項，達到運動對疾病的加成功效。

註釋：HRR，心跳儲備值（Heart Rate Reserve），計算方式為：最大心跳數值（HRmax） – 靜止狀態心跳數值（HRrest） = HRR。

參考資料

American College of Sports Medicine’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription Seventh Edition（2014） Lippincott Williams & Wilkins

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航