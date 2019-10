運動對糖尿病患者好處多多，但須特別留意幾件事情

文:鄭靖雯

筆者照顧的年長病患中,大多除了主要疾病同時也被診斷糖尿病。許多人認為血糖控制只需藥物介入與健康的飲食,然而適當的運動可幫助血糖穩定,甚至降低藥物劑量。本次將介紹運動對於糖尿病的重要性,藥物、飲食、與運動「三」管齊下,期望糖尿病患者有更好的疾病控制。

疾病介紹:第二型糖尿病

糖尿病臨床上主要依照病源的不同,分為四種類型:第一型糖尿病、第二型糖尿病、孕婦型糖尿病,以及其他病源產生糖尿病(例如:藥物或是基因)。

正常生理反應中,進食後,食物中的碳水化合物及脂肪會刺激胰臟分泌胰島素,促使食物的醣類儲存於肝臟中,同時也抑制肝臟釋放儲存的醣類到血液中,達到血糖的控制。

根據流行病學統計,約有90-95%的患者屬於第二型糖尿病,而大部分年長患者多屬此類型。主要是在肌肉細胞內對胰島素敏感度(insulin sensitivity)降低,無法偵測到胰島素的多寡,即便有胰島素卻無法達到抑制作用,造成肝臟持續轉換儲存醣類到血液中,使得血糖處於高濃度的狀態。

過高血糖會刺激細胞中的化學物質,造成持續發炎反應,同時過高醣類在血管壁中易形成動脈粥狀硬化(atherosclerosis),增加心血管疾病的風險。

生理機轉:運動時血糖的變化

運動時與進食的生理機轉剛好相反,肌肉收縮需要能量,肌肉中的醣類正是能量的來源。隨著運動時間或強度增加,醣類被使用度也隨之上升,而使血糖濃度降低。

同理,糖尿病患者借助運動,把血中過高的醣類利用,進而產生所需的能量,以達到控制高血糖。另一方面,由於血液中醣類使用率增加,進而刺激調節整個生理作用中的胰島素,使得胰島素敏感度增加,修復糖尿病患者的血糖調節作用。

避免運動合併症及糖尿病合併症的運動建議

運動對糖尿病患者有諸多益處,但當血糖數值未控制妥當,運動的介入易造成相關合併症。運動前、中、後最佳的血糖數值應維持100-250 mg/dl,當血糖低於100 mg/dl,建議及時補充糖分,如:15-30g的碳水化合物。

臨床上常見運動合併症如下:

低血糖

血糖數值低於70 mg/dl,容易發生在過高強度運動(60%-90%HRR*)的介入,造成血糖急速降低,而產生低血糖相關症狀,如疲累、顫抖、不尋常發汗、頭痛及昏厥等。

此類症狀表現也有可能發生在運動後12小時內,尤其避免進食後馬上從事高強度運動,因為血糖能量轉換來不及供給高強度的運動。

筆者建議飯後1-2小時再從事運動,而強度可選擇中強度(40-60%HRR),若期望增加運動強度或是時間,增加的程度也應每次低於10%;此外當類似症狀發生時,建議與醫師討論藥物使用的劑量或時間,以改善症狀避免再次發生。

高血醣

血糖數值高於300 mg/dl,通常易發生在第一型糖尿病患者,但當第二型糖尿病患者偵測血糖過高時,常伴隨多尿的症狀。因為血中過高的糖份無法被腎臟回收留置體內,使得尿液中也帶有糖份,繼而改變尿液滲透壓。體內為了維持液體壓力平衡,增加了排尿量已稀釋尿中糖份。患者仍可運動,但必需多補充水分,以避免水分流失造成的熱衰竭。

此外值得一提的是有些糖尿病患者同時也被診斷其他合併症,在此也提供相關運動的安全及需注意事項,以避免運動介入而加重病情。

視網膜病變

患者需避免高強度運動、阻力重訓運動(resistance exercise)及頭部倒立,以上運動容易增加眼壓,使得病灶加劇。筆者建議這類患者可從事輕度(30%-40%HRR),或中強度運動。

神經(缺血)性病變

運動所產生的心血管生理現象,如心跳及血壓增加,會因病變而無法正常反應。建議運動時由專業人士指導以及密切監測生命徵象,應避免高強度運動與憋氣。而有些患者因足部缺血造成潰瘍,建議諮詢醫護人員,穿著特殊設計的糖尿病鞋,並保持足部乾燥與舒適。

結語

老年糖尿病患者除了飲食調控及藥物控制血糖外,運動的介入更是幫助疾病的修復,運動前中後建議自行監測血糖在可接受的範圍,以避免運動合併症發生。而有糖尿病合併症患者應注意提及事項,達到運動對疾病的加成功效。

註釋:HRR,心跳儲備值(Heart Rate Reserve),計算方式為:最大心跳數值(HRmax) – 靜止狀態心跳數值(HRrest) = HRR。

參考資料

American College of Sports Medicine’s Resource Manual for Guidelines for Exercise Testing and Prescription Seventh Edition(2014) Lippincott Williams & Wilkins

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登,原文發表於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航