採集高級料亭擺盤的葉子，82歲奶奶「忙得沒時間生病」的多彩人生

文：楊寧茵（銀享全球）

一個下著雨的夏日午後，我們來到西蔭幸代奶奶的家。現年82歲的她和兒子一起住在半山腰的老屋裡，為了我們的到訪，她特別梳妝打扮，臉上薄施脂粉，很用心地準備與我們碰面，入座後她還手腳俐落地準備了五人份的咖啡，從另一側主屋的廚房裡，上下了好幾層階梯端到工作室來給我們。

西蔭奶奶是誰？

加入上勝町採葉子大軍二十餘年，她儼然「彩株式會社」把樹葉變黃金的代言人。小小的工作室擺滿了各式各樣的戰利品。這個工作室接待過全球59個國家的訪客和媒體，每個到訪者所留下名片和寫下一段話的小手冊已經寫到第17本，牆上貼滿了奶奶和這些訪客的合照，他們所留下各國紙幣的樣板，以及這些媒體、電影、報章雜誌的報導。

在和我們聊天的過程中，西蔭奶奶不斷地看著手上的平板電腦，密切注意著明日的訂單狀況，我們問她：「每天生活中最快樂的是什麼？」她立刻回答：「接到訂單的時候！」「這個工作很辛苦吧？」她卻毫不猶豫地回答：「不會！但因為農協對產品的要求很嚴格，所以要搶到訂單不容易。如果被退貨三次就除名了，所以要小心翼翼地做。」「那這份工作想做到什麼時候呢？」「希望可以一直做下去，100歲或更久都好！我心裡頭從來都沒有想過退休的事呢！」

西蔭奶奶世代居住在這個地方。在沒有葉子事業前，她在紡織工廠當女作業員，大約二十多年前從工廠退休後，就加入彩公司，做起葉子變黃金的事業，原來先生和她一起做，賺了錢兩個人就到處遊山玩水；有一陣子先生生病了，葉子的收入也幫忙她支付醫藥費，而葉子工作的彈性，則讓她可以一邊照顧先生，一邊擁有收入；後來先生過世了，她雖然傷心難過了好一陣子，還好有葉子事業的支持和收入，讓她可以走過那段傷痛的日子，重新振作起來。

西蔭家占地並不大，有些還是坡地，到處種滿了大大小小不同種類的樹木，很多我也叫不出名字，西蔭奶奶笑著說：「沒關係！他們通通都是『搖錢樹』！」

Photo Credit:楊寧茵提供

奶奶每天約五點起床，第一件事就是先到院子裡去看看這些寶貝，有時候也是趁著太陽還沒出來先做點事情，免得太陽出來太熱了無法工作。等農協一上班，她立刻打開電腦，看看今天公司寄出的訂單需求有那些，把自己可以提供的訂單拿下，然後趕緊去採收需要的樹葉。因為這些葉子都是要放在日本料理上作裝飾的，所以一定不能噴灑農藥，大小都有非常嚴格的規定和要求，奶奶工作室的桌上直接刻了一把尺，方便她把葉子一放就能看出大小；葉子的樣態也有相當要求，雖說葉子是天然的，但還是要選美麗的，凡是被蟲蛀得坑坑洞洞的，上面有顆粒或發黑的，左右長得不對稱的……通通都要丟掉；「一片一片選好，整理好後，通常要在上面灑點水，這樣看起來才會有光澤，顯得更為美麗。」

篩選完適合的葉子之後，就把它們每十片一組放好，擺進包裝盒中，然後封裝起來，親自開車送到農協去。通常中午以前就必須送到，這樣農協才能統一在當天下午出貨到日本各地，這些新鮮美麗的葉子明天中午以前就能出現在東京高級料理店的餐盤上。

當天的葉子整理完，西蔭奶奶也沒閒著，下午的時間大部分都花在照顧「搖錢樹」上，為它們悉心地施肥、除草、整理等。彩公司目前提供的葉子種類超過320種，有時候有些特別訂單，價格也特別好，所以農戶們幾乎都不會只種同一種樹木，一年四季有不同種類的樹木，才能一年四季都有訂單可拿，最好再有一些特別的樹種，就可以拿到特別的訂單。但每種樹木的栽種都有不同的學問，有些適合種在陰暗面，有些適合種在向陽面，有些得重在坡地上方便排水，各式各樣的知識有時候是憑藉著經驗習得，有些則是要靠參加研討會、閱讀相關資料才會知道，所以也要花時間不斷充實自己。

西蔭奶奶和其他長輩們也經常到自家的庭院散步，但目的可不只是為了健身走走看看而已，而是密切關注葉子的生長狀況，注意看看，有哪些葉子也許再過幾天就可以摘採了，有哪些葉子要再等幾天才行。一邊走路，一邊盤算著這些事情，所以長輩們一直都在動腦筋，真可說是忙得沒空生病。

Photo Credit:楊寧茵提供

彩公司除了發送每日訂單，還會提供一些額外的訊息，來幫助農戶了解接下來有什麼大事可能會帶動葉子的需求，有時可能是氣候因素導致某類葉子的產量不足，要及早因應；有時候則是因為有外賓來訪會導致裝飾用的葉子需求量大增等，例如法國前總統席哈克（Jacques Chirac）和美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）到日本進行國事訪問時，就帶動了裝飾用葉子的需求與銷售，所以奶奶們都很關心國際局勢，他們知道一旦有國際嘉賓來訪，出貨量就要增加，工作上要更加把勁呢！

為了讓這些農戶們親身了解自己所種的樹木花草是如何被運用在日本料理上，彩公司也會舉辦特別的「研習營」，邀請農戶們上高級的日本料理餐館享用美食。對她們來說，這樣的研習營是大事，她們早期像劉佬佬進大觀園一般，隨便穿著農作衣褲就上街，引來眾人側目；現在每個人都懂得適度梳妝打扮，有如貴婦般地參與這些場合。這些料理亭一般人都不一定去的了，奶奶們能去這邊用餐，不但她們自己很有成就感，也讓子孫們覺得奶奶們做的事情「好酷」！讓她們在家人面前走路有風、格外春風得意呢！

就如彩這個字的含意，加入這個公司也讓西蔭奶奶的晚年生活多采多姿。她不但有機會和來自世界各地的朋友交流，上勝町的故事在2012 年被拍成電影《多彩人生》時，她也跑去試鏡，還在其中演了一個配角，「我活得越來越寬廣和開心了！完全沒有退休的打算，希望可以一直做下去，做到不能做為止！」

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航