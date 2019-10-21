【大人學】金庸、我、成長、以及其中的人生策略

文：張國洋

大家終於不聊金庸了，於是我想來聊聊金庸了。

我最早接觸金庸，大概是在加拿大的第一年。約莫是1992年前後吧，一個國中畢業的孩子，去那邊念ESL（English as Second Language）。飛機能帶的行李不多，兩個32公斤的袋子，衣服日用品占了大半，身邊唯一的娛樂，是一台黑白的Gameboy。

當時的政治情勢，是兩國論後以及九七前，因此我的ESL班級中有很高比例的人，講的是國語與廣東話。

也忘了是誰帶了金庸小說來，然後就在班上迅速流行起來。人人爭相借閱。我在那年紀，當然也是挺跟風的，一套一套的就這麼看了下來。不過，同學之間不是每套都有，所以也沒看全。當年可還不像現在，隨便上網就能找到資源，一般人甚至連撥接的modem都沒有，是一個「找資料不容易」的時代。

不過，隨著大家待在加拿大的時間長了，有人發現，當地的圖書館有個華文區，在那裡，我們總能找到一些不完整的小說。所以陸陸續續，全套都讀完了。

人在異國，回家後能沉浸在金庸的世界裡，還真是一件滿療癒的事。

你問我說，武俠小說有沒有對我的人生造成什麼巨大影響？

在我身上，有兩個影響。首先，在寫文章和說話時，各種角色都是很好的舉例來源。金庸在人物的刻畫上甚深，我有時候一個概念講不清楚，通常舉個小說裡的例子，瞬間大家都聽懂了，因為金庸是大家的共同記憶。但遺憾的是，這幾年倒不太適用了，因為很多年輕的朋友，根本沒看過金庸。舉了例子，反而變成溝通阻礙。

另一個對我影響甚深的，應該是金庸作品的世界觀，啟蒙了我的人生哲學。

很多人可能沒注意到，在其武俠世界中，每一種武術，都代表著一種不一樣的人生哲學。有至剛純陽、直球對決的降龍十八掌；有劍走輕靈、飄逸的華山劍法；有善於防禦的恆山劍法；有吸取別人經驗、以為己用的北冥神功；有花時間累積內功的九陽真經；也有強調不變應萬變的太極劍法；有相互應援、分進合擊的玉女劍法；更有一群人，加乘變成組織的全真陣型。你看，這些武術概念，完全可以套用在各種商業活動上。

個人也是一樣的。你會發現，人只要找出自己的天賦與優勢，世上其實有各種可以嘗試的策略。我也是那時候，積極地思考了不少人生方向。我知道自己不是那種快打，或者能迅速反應的人、也不是那種以劍招精巧、令人目不暇給者。換言之，我早知道我是個內向者，無法像那些外向者顯露自身性格，又優雅自得。再加上當時在國外，那個離開母語環境，得奮力學語言的地方，讓我辛苦異常。所以，該如何對自身定位，其實還滿苦惱的。

直到某一天，看到《神鵰俠侶》中有段故事讓我悠然嚮往，也就是楊過找到獨孤求敗的劍塚時，上面寫著「重劍無鋒、大巧不工」幾個字。

這8個字完全打動了我！這概念其實也沒什麼複雜的，簡單說就是：反覆的把劍使到極致，就算是個樸拙無鋒的巨劍，鋒芒也能逐漸嶄露。我覺得這很有道哩，人生若不擅長以快打快，那也無須和別人比拚速度，也不用油滑世故；就算是不聰明、不快速、不靈巧的人，只要投入時間，只要走在對的路上，終究能透過積累，獲得回報。

總之，這8個字，到後來就成了我的座右銘。

在創業上，這是我最遵循的理念。這幾年來，經營市場很強調「軸轉」跟「找風口」。但這種要快、要炫、要輕巧的策略，我實在不擅長。也因此，我很早就知道，追短線的營運模式，不是我該採行的。雖然我身邊很多人很擅長抓流行導向，市場在聊什麼，就去做做看；也有許多朋友，靠著速度快，反覆的換現、也都順利賺到了錢。但我覺得，要是我照這方法，肯定會翻車。所以，我花比較多的心力，反向去嘗試「理解本質」這件事。商業的本質、營運的本質、管理的本質、人心的本質，把看似無趣的東西反覆打磨，然後變成大家都覺得不錯的商品。

其實各領域都有潮流與流行。像我們一路做專案管理的，專案管理這10年其實也有流行的變化。比方說早幾年，PMP考照曾經流行過一段時間、ITIL、CMMI、關鍵鍊，或是這兩年被講得很神奇的Agile或Scrum，也都是大家不斷在轉換的流行議題。

我的同業們難免會去追新題材，不斷地否定自己的過往；但你若有注意，我跟Bryan其實很少去追流行，只是不停回頭向本質探問：專案管理核心到底是什麼？專案變動的問題到底是怎麼回事？你該控制？還是該適應？還是該從其他面向（如合約）來解決等。

隨著思考越深、嘗試越多、功力越厚，你會逐漸整合出自己的內功哲學。慢慢會咀嚼出到底怎麼才是最有效率的處理方法，甚至每個手法都能分析出優點與限制。學習到最後，你發現一切都能融合起來，並取之優點，有效解決問題。就像郭靖，雖然一開始被江南七怪嫌棄資質駑鈍，在洪、黃、歐陽三大高手以內力較勁時，仍能潛思武學；在丐幫被綁，依然能超脫危險，研究武功；被歐陽鋒刀劍加頸，他也能置生死於度外，一天天不慌不忙地尋求擊敗敵人之方法，都展現了一種理解自我的專注，再加上不排斥從各學派中吸收適合自己的，將來面對泰山崩於前，千軍逼於側，也能神不改，志不搖。

也因此，我後來不管做什麼，我都覺得寧願長期的找出本質、花時間慢慢打磨產品跟培養內功，而不用特別去追逐流行，或者胡亂漂流……當然，在還沒有蓋棺之前，每個人都還能翻轉成敗，也都不知道這方法是否有效。但無論如何，我們或許最後無法做世界的大俠，但我們仍能做個不停探問本質、與自我和諧相處的內心英雄，總還是能讓自己活得如意、活得體面。

因最近在重看金庸，想到小時候的和金庸的第一次接觸、以及他的生活哲學對我的影響，所以以此文，做個簡單且微小的紀念。

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航