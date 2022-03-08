2022/03/08,
印太

加強保護兒童免受性暴力，杜特蒂在婦女節前夕將同意性關係年齡調高到16歲

加強保護兒童免受性暴力，杜特蒂在婦女節前夕將同意性關係年齡調高到16歲
一名教學志工正在為孩子們上課，照片攝於菲律賓奎松省塔加卡瓦揚市。（示意圖，照片中兒童非受害者）Photo Credit：Reuters/ 達志影像

我們想讓你知道的是

聯合國兒童基金會和菲律賓非政府組織「婦女資源中心」2015年所發布的聯合研究指出，菲律賓每10名強暴受害者中，有7名是兒童；而13至17歲少年中，每5人就有1人稱曾遭到性暴力，而每25人，其中就有1人在兒童時期遭到強迫性行為。

就在國際婦女節前夕，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月7日簽署了一項法案，將「同意發生性關係（sex consent）」的最低年齡，從12歲調高至16歲，以保護未成年人免於遭到強暴和性虐待。

法新社》報導，根據杜特蒂簽署的新法律，任何不論性別的成年人，只要與任何16歲或以下的人發生性行為，將犯下法定強姦罪，最高可判處40年監禁；不過，只要雙方間的年齡差距不超過3歲（如年輕夫妻），而性行為是經過雙方同意的，且沒有任何性虐待或性剝削情形，就可被豁免，但若其中一人未滿13歲，則豁免不適用。

另一方面，杜特蒂砸開今年1月6日，也簽下了《共和國法案第 11596 號》，正式將童婚在國內被列為非法行為。這項法律規定，任何與18歲以下未成年兒童結婚或同居，最高可罰12年監禁。

路透社》報導，根據聯合國兒童基金會（UNICEF），在杜特蒂簽署這項法律簽署前，菲律賓「同意發生性關係」的年齡是全世界最低的國家之一，僅次於奈及利亞的11歲。

2015年，聯合國兒童基金會和菲律賓非政府組織「婦女資源中心」（Center for Women's Resources）所發布的聯合研究指出，菲律賓每10名強暴受害者中，有7名是兒童；而13至17歲少年中，每5人就有1人稱曾遭到性暴力，而每25人，其中就有1人在兒童時期遭到強迫性行為。

菲律賓CNN》報導，在杜特蒂7日簽署這項法案之前，「同意發生性關係」之最低年齡為12歲的法律已91年沒被更動過。報導指出，菲律賓社運人士自80年代以來便倡議提高「同意發生性關係」的年齡。批評者稱，以前的法律保護了加害者，因為他們可以聲稱有獲得受害者的同意——然而年僅12歲的兒童經常會被強迫或威脅保持沉默。

《法新社》指出，由於在天主教徒為多數的菲律賓，墮胎和離婚是非法的，因此頑固的社會規範使得過去推動調高「同意發生性關係」的努力受挫。報導指出，飽受貧困折磨的菲律賓已成為網路兒童性虐待的全球熱點，而官方數據顯示，每天約有500名10至19歲的女孩分娩。

xbr1en5gx0ugsytg36ynz4jr72ce20
Photo Credit：AP/達志影像
菲律賓總統杜特蒂

根據《路透社》，菲律賓「全國人民律師聯盟」（National Union of Peoples' Lawyers）發言人Josalee Deinla表示，「我們歡迎這項法律的發展，並希望可有助於保護年輕女孩免於遭到強暴和性虐待。」該組織在菲律賓主要協助貧困於與邊緣群體提供法律協助。

上述法案主要提案人之一的國會議員Lawrence Fortun表示，這項法案是邁出了重大的一步，他在聲明中說「我很高興我們在推動加強免受強強暴和其他形式性虐待的保護方面，所付出的集體努力正取得進展。」

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡
2022烏克蘭危機

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。