加強保護兒童免受性暴力，杜特蒂在婦女節前夕將同意性關係年齡調高到16歲

就在國際婦女節前夕，菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）3月7日簽署了一項法案，將「同意發生性關係（sex consent）」的最低年齡，從12歲調高至16歲，以保護未成年人免於遭到強暴和性虐待。

《法新社》報導，根據杜特蒂簽署的新法律，任何不論性別的成年人，只要與任何16歲或以下的人發生性行為，將犯下法定強姦罪，最高可判處40年監禁；不過，只要雙方間的年齡差距不超過3歲（如年輕夫妻），而性行為是經過雙方同意的，且沒有任何性虐待或性剝削情形，就可被豁免，但若其中一人未滿13歲，則豁免不適用。

另一方面，杜特蒂砸開今年1月6日，也簽下了《共和國法案第 11596 號》，正式將童婚在國內被列為非法行為。這項法律規定，任何與18歲以下未成年兒童結婚或同居，最高可罰12年監禁。

《路透社》報導，根據聯合國兒童基金會（UNICEF），在杜特蒂簽署這項法律簽署前，菲律賓「同意發生性關係」的年齡是全世界最低的國家之一，僅次於奈及利亞的11歲。

2015年，聯合國兒童基金會和菲律賓非政府組織「婦女資源中心」（Center for Women's Resources）所發布的聯合研究指出，菲律賓每10名強暴受害者中，有7名是兒童；而13至17歲少年中，每5人就有1人稱曾遭到性暴力，而每25人，其中就有1人在兒童時期遭到強迫性行為。

《菲律賓CNN》報導，在杜特蒂7日簽署這項法案之前，「同意發生性關係」之最低年齡為12歲的法律已91年沒被更動過。報導指出，菲律賓社運人士自80年代以來便倡議提高「同意發生性關係」的年齡。批評者稱，以前的法律保護了加害者，因為他們可以聲稱有獲得受害者的同意——然而年僅12歲的兒童經常會被強迫或威脅保持沉默。

《法新社》指出，由於在天主教徒為多數的菲律賓，墮胎和離婚是非法的，因此頑固的社會規範使得過去推動調高「同意發生性關係」的努力受挫。報導指出，飽受貧困折磨的菲律賓已成為網路兒童性虐待的全球熱點，而官方數據顯示，每天約有500名10至19歲的女孩分娩。

Photo Credit：AP/達志影像 菲律賓總統杜特蒂

根據《路透社》，菲律賓「全國人民律師聯盟」（National Union of Peoples' Lawyers）發言人Josalee Deinla表示，「我們歡迎這項法律的發展，並希望可有助於保護年輕女孩免於遭到強暴和性虐待。」該組織在菲律賓主要協助貧困於與邊緣群體提供法律協助。

上述法案主要提案人之一的國會議員Lawrence Fortun表示，這項法案是邁出了重大的一步，他在聲明中說「我很高興我們在推動加強免受強強暴和其他形式性虐待的保護方面，所付出的集體努力正取得進展。」

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範