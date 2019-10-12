非比尋常的袖珍超模傳奇——戴文青木Devon Aoki

文字：Quenti Lu、Celine Hsu

母親是德英混血，父親是日本人，出生於美國紐約的戴文青木（Devon Aoki）在加拿大度過短暫童年，隨後與父母前往倫敦生活。她的名字裡，一半有著英格蘭情懷，一半有著東方根源。杏眼、噘嘴以及一張帶著雀斑的圓臉組成了令人過目難忘的臉孔，並以168公分的袖珍身高，攀上了時尚界公認的超模地位。

「時尚給了我勇氣，讓我為自己的與眾不同感到驕傲，而非渴望被他人接受。」在一次訪談中她這麼說。自我認同危機是盤旋在戴文童年的烏雲，跨種族家庭在當時並不常見，面對自己混血的臉孔，小時候的她只覺得自己是不同於別人的異類，在那樣懵懂的年紀，她只想要和別人一樣。

面對女兒的自我質疑，戴文的媽媽決定讓她接觸時尚，帶給了她一條更寬闊的道路。戴文13歲那年，她開始了人生第一個拍攝工作，隨後，她的乾媽將她介紹給Kate Moss，在超模前輩的領導下，踏上自己的超模之路。有些人說，Kate Moss在戴文身上看到了一部份的自己，那不符合時尚圈期待的身高、以及那帶點怪異的美麗臉孔，她們都是非典型模特兒，卻擁有過人的潛力特質。

同年，戴文開始幫Jeremy Scott以及Vivienne Westwood走秀，那是她伸展台生涯的起點、也是Jeremy Scott巴黎生活的開始、更是兩人往後多年友誼的萌芽時刻。「她是我最好的朋友之一，是我永遠的小小繆思，是我眼裡最美的女孩。」Jeremy Scott在2016年接受訪談時這麼形容戴文。而戴文，提及好友時則是如此描述：「跟他在一起能夠深刻感受到人生的愉快，他是那麼的自由而無拘無束。」

14歲那年，她正式被英國Storm模特兒經紀公司簽下，兩年後，她已是時尚圈眾所皆知的耀眼新星。Chanel、Lancôme、YSL、Fendi都將她視為寵兒，年僅16歲的她更取代黑珍珠Naomi Campbell成為當年Versace的新面孔。

而其中最將她視為掌上明珠的莫過於Karl Lagerfeld，時尚圈都盛傳這樣一個定律，只要是老佛爺在謝幕時牽著走出來的模特兒，必定是當季最受歡迎的臉孔。而戴文被牽著走出來的次數，大概是所有模特兒中數一數二多的。而在談到Karl Lagerfeld時，當年一邊摸著兩隻寵物蛇一邊接受訪問的戴文說：「他是我所認識的人裡最棒的之一！他是那麼聰明、有才華，他說的每句話都充滿力量，而且他永遠願意嘗試新事物。」。

身為16歲的時尚圈it girl，戴文卻不像其他女孩喜歡派對生活，她大多時間待在家與家人相處，她喜歡寫詩跟閱讀，發展模特兒事業的同時也兼顧學業，身為家中九個孩子之一，她很早就學會照顧自己。戴文的爸爸稱讚她很有金錢頭腦，她卻認為自己從來不是個物質主義者，她喜歡珠寶、她著迷於時尚，但堆砌出這些喜好的是她的藝術本質，而非拜金觀念。

戴文也對於自己的事業有一番見解：「你必須有自己的個性。我不喜歡被當作一片空白的帆布或一個衣架，我是一個有思想、有生命的個體，而非任人置入想法的物件。」這段回應徹底打破了許多人認為父母剝削她的謠傳。

在時尚圈以超模之姿行走多年後，2003年開始她將事業版圖拓展到電影區塊，接演了《玩命關頭2：飆風再起》裡剽悍的街頭賽車手，為了這個角色，不會開車的戴文去考了駕照，甚至參加了專業賽車速成班。2005年，她更加入《萬惡城市》的重量級演員名單，演出奪命紅顏Miho，殺人俐落不眨眼的美少女成為影迷心目中的經典角色。

然而這條多采多姿的超模之路，卻由於戴文另一個重要的人生計劃而暫時告終，2011年，戴文與男友James Bailey結婚並生下一個可愛的兒子Hunter，並在2013年喜獲女兒Alessandra，之後便逐漸淡出時尚與演藝圈，將重心擺在家庭。

一直到近年，在好友Jeremy Scott的盛情邀約下，她才重返伸展台與鎂光燈。在Moschino 2017度假系列時裝秀上，Jeremy Scott在謝幕時牽著摯友戴文一起走了出來。十年後再度一起踏上伸展台，兩人相視而笑的眼神說明了一切盡在不言中：「當與她再度走在伸展台上，我能感受到的只有滿滿的愛。」Jeremy Scott如此回應。

「時尚圈在改變，現在身高不夠高的、有牙縫的、長相古怪的，都能被喜歡與接受，這種轉變讓人興奮。人們都忘了時尚有如此正面的效應。」戴文年少時被認為的古怪與不完美，成為了她令人過目不忘的特點，她謙虛而堅定的態度，更是這條超模之路的成功關鍵。

結婚生子後的她淡出時尚和演藝圈，偶爾參與活動或時裝秀，Instagram上常可以看到她分享家庭生活，幸福滿溢的笑容與孩子的互動，原本不凡的容貌多加了一份溫柔。2016年回歸伸展台替Moschino走秀的她，也不忘記帶上大兒子Hunter。

2015年晚會中穿著金色閃亮連身裙搭配白色絲綢披肩，裙擺的魚尾設計加上俐落乾淨的馬尾，散發出典雅的氣質。

2016年出席紐約第一夫人晚會，身著一套灰色套裝，及地的罩衫及褲子加上腰帶，更加凸顯戴文的身材比例。

2017年出席活動中，身穿正紅的合身長裙，紅色寶石耳環與禮服相互呼應。

2018年的國際微笑行動中，獨特造型的外套搭配水藍色項鍊，手提黑色絨毛包，讓簡單的黑色長裙，增添不同的風格。

最近一次公開活動是參與拉斯維加斯的萬聖節派對，特殊造型設計的裙子搭配浮誇的頭飾及華麗的耳環，再一次告訴人們不管是甚麼古怪造型，戴文都能輕鬆駕馭。

即便現在是三個小孩的媽，嬌小的臉龐、袖珍的五官以及唯她獨有的精靈系氣質，都跟13歲剛進時尚圈時一模一樣，歲月從未在她身上留下痕跡，這位創下90年代「最矮超模」紀錄的戴文青木，從未變過。

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷