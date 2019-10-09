發生運動傷害時除了找推拿師，你也該想到「物理治療師」

週六下午小光和朋友相約去籃球場打球，在一次快攻上籃，後衛將球從後場長傳給準備偷跑的小光，前方一位防守球員都沒有，小光接到了球開始拔腿準備奇襲籃下。 在小光運球前進的同時，防守球員也在後方快速地逼近，就在小光跳躍起身時，兩人在空中發生了碰撞。碰！小光落地倒在地上久久不能起身。

以上場景是不是聽起來很熟悉，但其實不只籃球，最近我們也接到很多因為滑雪後產生身體不適者，或是爬山膝蓋疼痛者的詢問。

在發生運動傷害時，我們首先想到的是我應該要去「國術館」、「中醫」還是「復健科」？這篇文章我們將介紹在復健科中一項很重要的職務：物理治療師（Physical Therapist）。解密為什麼會有這職位的產生，細說他們的技能專長，和遇到什麼樣的問題可以找他們尋求協助。最後會解說為什麼伊格運動會創造運動教練和物理治療師結合的訓練型態。

物理治療師所具備專業技能是什麼？

物理治療師英文全名為Physical Therapist，是一種以預防、治療及處理「因疾病或傷害所帶來的動作問題」的醫療專業人員。

為什麼會有物理療師這這職位呢？這故事的起源要從第一次世界大戰，和小兒麻痺症大流行開始講起。

近代物理治療技術起源於歐洲，特別是英國與法國。第一次世界大戰爆發時，美國送一批醫師到英、法兩國去學習物理治療技術，以便提供在戰爭中受傷的士兵較完善的照顧。

美國於1917年設立專科醫院與身體重建的部門，負責訓練與管理一群以女性為主的「重建助理」（Reconstruction Aides），以為戰爭中受傷的士兵提供身體重建的醫療工作。這群「重建助理」，便是美國發展物理治療的先趨者。

第一次世界大戰之後物理治療的需求仍然存在，但是需求重心由保存戰力，轉移為維持工作能力。

美國於1940年代認定物理醫學是一種醫學專業，從事物理醫學的醫事人員稱為：

復健科醫師（Physiatrists）

物理治療師（Physical therapist）

台灣物理治療的發展也和美國脫不了關係，1958年美軍事顧問團之眷屬為物理治療師，義務至台灣各大醫院協助治療。

1967年，台灣大學在醫技系成立物理治療組，招收第一屆物理治療組學生，不但為台灣本土物理治療師專業教育之起始，更為亞洲國家最早之學士級物理治療師養成教育課程。

物理治療師常透過儀器（Modality）、徒手（Manual）和運動（Movement）等治療方式，並輔以輔助科技（Assistive Technology），增進患者身體功能，並且改善其生活品質。

你遇到什麼問題會需要物理治療師？

相信很多人對於物理治療師的第一印象，是「他們不就是每次去復健繳50塊錢，幫我貼電療貼片和熱敷的那位」，有什麼好特別寫一篇文章介紹？

相信我，他們所具備的職業技能其實還有很多沒有show出來，接下來我要說的才是重點。

Photo Credit：伊格運動

在物理治療師養成教育之發展早期，內容主要以習得針對「病理現象」的治療技術為主。

近年來，隨著各國醫療分工以及養成教育日漸成熟，物理治療師之養成教育主要旨在培養具獨立評估以及鑑別診斷能力的物理治療師，而非僅止於「治療技術」層面。

相較於醫師的病理性診斷（如五十肩、椎間盤突出等等），物理治療師評估的是功能性診斷，意即找出人體動作中疼痛、受限或失能之原因（如肩胛控制失調、腰大肌失能等等）。而物理治療原先用途為戰爭中受傷的士兵提供身體重建，到現在已發展為處理「動作」及「疼痛」的專家。

為什麼我們會創造「教練」和「物理治療師」結合的訓練型態？

在回答這問題前，我們要先來簡單回顧為什麼會有伊格運動訓練團隊的存在，其實現在你們所看到的這樣的規模都源自於一個想法，就是「專業分工」。

Mike教練和物理治療師Jasmine在3年前觀察到一個現象，很多人運動後受傷後都會去看復健科和進行物理治療。但於第一線實際執行訓練的教練往往不是醫療體系出生，對於傷害的判斷和該如何強化，在資訊的取得上往往會產生落差。

而如果能把這兩者的專業結合在一起，在學員運動感到不適就直接介入和處理，除了可以避免運動傷害發生外，也可以減少不必要的溝通成本浪費，對於訓練的成效是會產生正面加分，這觀念在國外也是實行之有年的作法。

從2017年4月Mike教練創立了伊格運動，到現在已經準備邁向第三年，我們已用此方法訓練超過750位學員，除了一般大眾體適能外，在運動隊伍訓練、手術後恢復、老年人運動和帕金森氏症運動訓練，皆取得很好的成效。

在歐美等物理治療專業相對發展較早的國家，一般來說物理治療師的勞動環境較為佳。這項專業在許多國家中尚屬於較新興的行業，養成教育以及執業環境之間也還需找到平衡。

在台北我們也發現許多優秀的物理治療師，選擇出來開設自己的物理治療所，和提供自費的服務。這是很好的現象，確實他們的專業可以解決困擾許多人因身體不適衍生的問題。我們預期身體問題的解決方案，之後將會愈來越完善，進而可以改善需多人的生活品質。

本文經伊格運動授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航