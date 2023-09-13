2023/09/13,
司法

北市府對基泰聲請假扣押6000萬元遭駁回，台北地院：並無隱匿或脫產的疑慮

北市府對基泰聲請假扣押6000萬元遭駁回，台北地院：並無隱匿或脫產的疑慮

我們想讓你知道的是

依照台北市政府聲請假扣押之說明，聲請金額是6195萬；從基泰建設日前召開重大訊息說明會，到9月12日已匯款1億元到台北市政府指定帳戶內，加上依資產負債表等，證明基泰建設應該還有資產。

針對大直街民宅下陷案，台北市政府日前遞狀聲請假扣押基泰建設逾新台幣6000萬元，遭台北地方法院裁定駁回。台北地院今（13）日下午說明，考量基泰建設尚有資產，昨日已匯1億元到台北市指定戶頭，並沒有脫產或逃匿等情況，決定駁回台北市政府的聲請。台北市政府表示，會請律師研議是否提起抗告，另第二波假扣押將聲請2億元。

基泰建設「基泰大直」建案地下層開挖不慎，導致大直街巷弄民宅7日晚間突然傾斜下陷。台北市法務局9日晚間到台北地方法院遞狀，針對可能衍生鑑定費、工程費、道路毀損費等聲請假扣押6195萬9982元，但遭台北地方法院駁回。

假扣押：為了日後向債務人請求金錢，聲請暫時扣押其名下可變現的財產，如黃金、珠寶、股票、不動產等。

北市府新聞稿指出，北院駁回理由，主要認為基泰建設為上市公司，其資本總額為新台幣50億，且基泰建設9月10日即表示已願提撥1億信託支應救災，難以認定基泰建設會隱匿財產或發生財務異常而達到「無資力狀態」，目前查無可能導致日後難以強制執行或假扣押的原因，所以駁回市府現在假扣押的聲請。

台北地方法院庭長林鈺琅則表示，假扣押是一種保全債權的制度，債權人要求保全債權，債務人權利也因此受限。聲請假扣押時，債權人有責任對請求假扣押的內容及原因做出清楚的解釋。依照民法規定，提出假扣押請求時，債權人必須同時提出證據，供法院隨時調查，如果債權人沒有在聲請時提出任何證據，就算債權人願意擔保聲請沒問題，法院也不會准許假扣押的聲請。

林鈺琅表示，依照台北市政府聲請假扣押之說明，聲請金額是6195萬；從基泰建設日前召開重大訊息說明會，到9月12日已匯款1億元到台北市政府指定帳戶內，加上依資產負債表等，證明基泰建設應該還有資產。如果北市府對裁定不服，也可提起抗告。

北市府新聞稿指出，市府指定帳戶今已收到基泰建設提撥的一億元，將尊重北院裁定。法務局局長連堂凱說，雖然基泰建設已匯款，但考量受災戶人數眾多、受損金額龐大，基泰建設建案亦涉有預售屋消費者權益問題，北市府將研議是否提出抗告。

針對第二波10名房屋全倒受災戶，市府委任律師團聲請假扣押金額逾2億元。北市府表示將密切關注後續北院裁定情形，假如台北地院裁定過程中需要補充或說明，北市府律師團都會盡全力配合，以維護民眾權益。

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核稿編輯：邱宜君


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