最愛的「蔬菜」是馬鈴薯、玉米和毛豆？這樣的營養觀念哪裡有問題？

食農教育之所以重要，是因為它是營養教育的基礎，讓我們有清楚的概念，要獲得均衡的飲食，我們該吃什麼或不該吃什麼。

今天韋恩看到日本一項調查，不禁有點笑中帶淚。調查題目是日本人最愛吃的蔬菜，調查結果1到5名分別是：

番茄 洋蔥 玉米 馬鈴薯 毛豆

看到這裡，韋恩腦海裡出現了既視感，清楚呈現一副日本居酒屋的畫面，冰涼的とりあえず啤酒旁放了一小籃冷的枝豆，然後陸續上了一碗番茄洋蔥玉米粒的和風沙拉，說不定會附個一球薯泥。這真是超級合理地反映了日本上班族下班後的飲食文化啊。

但是這裡從營養學上來看，真是超級奇怪的啊，因為5種食物裡面有3種，根本不屬於蔬菜。

Photo Credit：韋恩的食農生活

玉米

在營養的分類上，玉米屬於五穀根莖類，因為它富含澱粉或糖分，所以要注意碳水化合物的攝取量。

常見誤區：玉米粒、玉米沙拉、爆米花（不會有人把爆米花當蔬菜吧）

馬鈴薯

馬鈴薯在美國的調查裡，也常常榮登最受歡迎的「蔬菜」。很多人吃完漢堡，薯條加大是為了認為得多吃點蔬菜。這其實有很大的問題，從營養的分類上，馬鈴薯也是屬於五穀根莖類，因為它也富含澱粉或糖分，也要算入碳水化合物的攝取量裡面。

常見誤區：洋芋片、薯條、薯泥

毛豆

毛豆就是未成熟的黃豆，毛豆與黃豆在營養上都算在豆魚蛋肉這個類別裡面，因為它富含植物性蛋白質，在蛋白質的品質裡，比魚、蛋、肉還優質喔。但是也因此它們的纖維量比其他蔬菜低，所以不能當成蔬菜類別來食用。而且對於需要控制蛋白質的人來說，不能忽略它們的攝取量。

常見誤區：豆干、豆腐、豆製加工品

以上誤會不要說日本人了，我想很多台灣的朋友也都會有。其實不是說玉米、馬鈴薯、毛豆它們不好，應該是說我們要追求健康，就必須注重飲食均衡，每天都要均衡攝取6大類食物：全榖雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類與堅果種子類，這也就是目前衛福部國民健康署「我的餐盤」的建議。

但是要做好飲食均衡的前提，是我們必須先將食物的分類弄清楚，否則要是吃錯了，那可就讓結果天差地遠了。

本文經韋恩的食農生活授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航