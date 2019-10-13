該如何解讀《指數投資末日》所提出「威脅被動投資」的六大問題？

文：黃琛為

近年美國牛市，讓許多人誤認自己是被埋沒的台灣股神。事實是牛市像環境一樣會不斷改變，大家之所以極力推崇美國市場，是因為近十年來的美國股票表現與其他地區相比相對較好。

事實上，你可以在這張圖發現2000～2008年美國股票市場的表現一直不如其他地區，如果你誤認這種情況會持續下去而退出美股，那你也就失去了後來美國10年牛市帶來的豐厚利潤。然而投資人常會誤認近期的經濟狀況，會不斷地延續下去。

Photo Credit：八旗文化

《指數投資末日：ETF還是好標的？威脅被動投資的六大未來趨勢》預示了6項在未來會影響你我投資收益率的事件，下面我來一一說明。

問題1：超級債務終結

債務增長超過GDP時，原本用於提升GDP的資金被用來償還債務，這會導致GDP成長平緩，就需要更大量的舉債，如此惡性循環，將會導致金融體系崩塌。

關注方向：避免購買高收益債、現金流欠佳的公司股票、加入抗風險資產

問題2：嬰兒時代退休

嬰兒潮世代退休後，人口結構對經濟將從助力變成阻力，如果依舊期待經濟有超額成長，政府只好擴大赤字支出，創造短暫性的超額「成長」。

如果你知道未來幾年勞動力會增加或減少，就可以預估GDP成長率的長期變化趨勢。因為GDP是靠勞動力來驅動的，有生產力的年輕人越來越少，光消費不生產的老人越來越多，GDP自然會逐年下降。

關注方向：依照人口結構的趨勢以及統計數據（如25歲是買車高峰，60歲後醫療保險需求大增），找出受益的產業。這個方向可以抓出的版塊蠻多的，之後有時間在撰文介紹。

問題3：東方世界崛起

新興市場的人均所得將在未來快速增長，特定產業、國家有望受益。

關注方向：隨著中國崛起，對美好生活的需求也會上升。如澳洲的畜牧業（肉類）、國際品牌都有望受惠。

作者建議關注因中國崛起而受益的國家，因為中國的金融體系有一定風險。我舉個例：資金錯置。中國有大量的錢都拿去炒房地產，但實際產值卻沒有增加。

問題4：化石燃料到了盡頭？

石油的需求增長量比新發現的油田還多，在可以預見的未來裡，石油佔人類能源需求的比較將會降低。

關注方向：在投資能源時較為小心，因為在新能源出現初期，化石燃料的價格將可能變得混亂，這時候對石油採取做多策略，可能會踢進一記烏龍球。（範例：國泰航空對沖原油失敗，虧損5億元）

問題5：財富占GDP比例均值回歸

過去數十年，美國的財富占GDP比例平均為3.8，現在是4.9，必定有某件事被犧牲。

關注方向：房地產市場已經享受一段相當長的景氣繁榮期，當財富占GDP比例開始逐步回復到長期均值，可以預見的是，房地產價格勢必隨之下滑。在許多地區，購買房地產的主力世代（40歲以下）至今從未經歷過房地產價格下跌，他們也不認為這一切有可能發生。

問題6：中產階級消費力下降

生活水平停滯、甚至下降。過去數十年，全球已開發國家的中產階級是最大輸家。

關注方向：假使政府的重點從貨幣政策轉向財政政策，未來幾年最明顯的投資機會主要是在與基礎建設相關的標的。不妨想想英國和美國的基礎建設如今已破舊不堪，未來勢必會創造大量的機會。

圖片來源：作者提供

看完會很焦慮？我覺得不會。常有人問我美股已經在高點了，還適合投資嗎？

我想是這樣的：

價格在低點時，我們可以在安全的價格內買足份額，但市場能瘋狂到什麼程度，這是我們無法預測的，我們只需要在達到預設的獲利條件時，果斷賣出就好。 價格在高點時，我們反而不急著買入，按原本的定投計畫就好。因為，風險會在上漲時不斷積累。

綜合以上兩點，就算一年後大盤將出現大幅度回調，對心態成熟的投資人來說反而會感到高興，因為巨幅波動，才有賺取高額收益的投資機會。這樣的機會哪裡有？

2000年網路泡沫、2008年金融海嘯都是，在下一次的機會來臨前，堅持定投計畫，建立面對熊市的勇氣，等待下一次致富的機會。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航