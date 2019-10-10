有頭皮屑該多洗頭嗎？當心強力清潔反而打亂皮脂平衡

報導：黃慧玫

諮詢專家：吳青穎（高雄市立大同醫院皮膚科主任）

Photo Credit：國家網路醫藥

入夏溫度屢創新高，生活於高溫潮濕的環境下，加上每天必備的髮類造型品、安全帽的使用，頭皮免不了有油膩、臭頭、頭皮屑、搔癢、長痘的問題，這是因為皮脂分泌與菌態失衡，造成頭皮毛囊炎門診量激增。

高雄市立大同醫院皮膚科主任吳青穎表示，溫度每上升1℃肌膚的出油量大約會增加10％，過度分泌的皮脂成為皮屑芽孢菌的營養來源，汗水則會改變肌膚的pH值，兩大因素導致頭皮菌種異常增生。

皮屑芽孢菌造成的皮脂酸化不但會產生臭味，更會釋放出造成頭皮發炎紅癢的發炎物質，引發角質異常代謝。除了惱人頭皮屑，脆弱受損的頭皮也容易因外界細菌或刺激物質的入侵，導致毛囊炎、落髮等問題。

錯誤洗髮，OL頭皮長痘化膿險禿頭

其中，以經常流汗又無法立即清洗的戶外運動族、飆汗又大量使用髮類造型品的業務族，以及長時間配戴安全帽讓頭皮處於悶熱環境的機車族，都是皮膚科醫生眼中頭皮問題高危險族群。

她曾收治一名27歲的OL，因為平日騎機車跑業務，又是髮膠、蓬蓬粉的愛用者。而出現頭皮屑增多，頭皮長小痘，因而聽從網路建議改用藥皂一天洗兩次髮，連續2周後，頭皮問題不僅沒有改善，痘痘更開始化膿，還伴隨掉髮。經診斷確定是黴菌性毛囊炎，須用藥治療。

吳青穎提醒，若頭皮有油膩、臭頭、頭皮屑、搔癢、長痘的問題，更需要注意頭皮清潔，因為錯誤的洗髮方式與頻次，可能是誘發頭皮搔癢、長痘化膿、局部落髮、頭皮屑增生的危險因子。

徹底滅菌，反破壞頭皮菌叢生態平衡

吳青穎說，許多人對於頭皮屑都有錯誤觀念，直覺會選用去屑抗菌洗髮品，想要「徹底消滅皮屑芽孢菌」。

但頭皮有20多種菌常駐和平共生，共生菌能與皮膚免疫系統進行交互作用，在正常狀態下，有助於保護人體免受感染，而皮屑芽孢菌也是其中之一；只有在過度出油、頭皮菌叢生態失衡時，皮屑芽孢菌才會引發頭皮屑等問題。

使用抗菌藥皂雖可短期解決皮屑芽孢菌增生問題，但畢竟皂鹼屬於鹼性較強的成分，無法真正創造適合頭皮菌叢生態平衡的pH5.5弱酸皮脂環境，恐導致頭皮自癒系統失靈，且長期依賴抗菌產品，也可能會因抗藥性導致效果遞減。

強力清潔，皂鹼卻打亂皮脂分泌平衡

另外，面臨頭皮油脂過度分泌時，大家偏好採用皂鹼等去油效果較佳的成分。吳青穎進一步解釋，但過分去除油脂反而會打亂皮脂正常分泌，同時可能造成頭皮刺激。

吳青穎建議，採用溫和不致敏的洗髮品，確保皮脂膜不被過分清潔，同時也應該減少複雜成分對頭皮的刺激；別將護髮及造型品直接使用於頭皮處，免得刺激性成分導致毛囊堵塞發炎，引發落髮危機。

如果是頭皮屑、頭皮癢問題較嚴重的民眾，除了遵從醫師的處方進行治療外，含Piroctone olamine、Ciclopirox olamine、Ketoconazole或Sertaconazole等抗菌止癢藥性成分的洗髮品也是常會開立當作輔助之用。

她強調，毛囊是頭髮代謝的源頭，也是頭髮生長發育的源頭，因此頭皮的照護，是確保美麗秀髮的第一步。

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