「禪柔運動」有什麼特色？哪些人特別適合嘗試看看？

文：辛依玲（物理治療師）

這幾年，禪柔運動是一個新興的運動類型，也有很多物理治療師成為了禪柔運動的認證指導員。在國外的物理治療診所裡，除了物理治療，也有很多診所同時提供了禪柔運動的服務。這個運動到底有什麼魅力呢？今天就來介紹一下吧。

禪柔運動是什麼？

禪柔運動是由羅馬尼亞籍舞者Juliu Horvath所創立，是一套融合了舞蹈、瑜珈、太極與游泳的動作系統，發明者因阿基里斯腱斷裂及長年舞蹈表演身體累積的勞損，使得舞蹈生涯被迫中斷。而後，他發展了這套系統來讓他的身體恢復活力，不再與疼痛為伍。身為舞者的Juliu Horvath雖然沒有解剖學的概念，而更多的是對自己身體的感受與想像。

讓脊椎做出各種面向的活動

Photo Credit：辛依玲物理治療師 禪柔運動包含了脊椎多面向的活動

傳統核心運動多是以「保持脊椎位置、不彎腰、抗旋轉」為基礎的去活動四肢。

禪柔運動的特點是以脊椎可活動的面向為出發點，前彎／後仰／旋轉／側彎／繞圈，試圖用許多不同面向的角度去活動身體。一個重要的概念是，動作都先從脊椎開始，想像我們把身體延展開、讓脊椎處於拉長、不被壓迫的狀態。

很難想像嗎？回想一下我們在量身高的時候，會想把自己往上拉高那種感覺。

接下來進行各方向的活動，一面活動四肢一面感受脊椎的排列，脊椎的彎曲應該是平順的，並沒有哪一節彎的特別多，過程中持續找尋那個脊椎拉長的感覺。所以這是一套需要你用全身心投入的運動，感覺自己的身體，意念與自己身體同在。

Photo Credit：辛依玲物理治療師

禪柔運動有什麼好處呢？

為什麼要這樣活動妳的脊椎呢？以一名物理治療師的角度來看，我認為禪柔運動能為身體帶來很多好處。

1、多面向的活動身體有助於促進筋膜健康：在做禪柔運動的時候，大家常會動到一些從來沒被動過的地方，透過豐富且多面向的動作，可以360度伸展包覆在我們全方位的筋膜，增加動作協調性及增進身體的柔軟度。

2、增加關節活動度及穩定度，打造柔韌的脊椎：在這個講求脊椎中立的年代，很多人會問到底應不應該活動脊椎呢？確實，我們不該亂動或讓脊椎承受很大的衝擊。然而，如果脊椎不是設計來動的，那我們為什麼要演化成這樣呢？

「柔韌」就是禪柔運動的精隨所在，像是皮革那樣扯不斷但摸起來卻很柔軟，若是我們的脊椎可以有這樣的彈性，也許很多脊椎方面的問題就不會產生了吧。

而脊椎所能達到的柔韌，就是兼具活動度與穩定度。禪柔運動透過動作之間的轉換，主動的去活動身體、建立身體的動態控制，這個過程中，會不斷運用到很多脊椎周圍的小肌群，強化並學習控制他們。

3、提升自身的感受度：這是一套需要你用全身心投入的運動，感覺自己的身體，意念與自己身體同在。除了能夠安定內在，對自身夠敏感也有助於提升協調性。譬如說我們可以去感受脊椎在向左跟向右旋轉時有沒有不同，彎腰時是不是哪一節動的特別多。

協調性不只運動選手需要，一般人也都需要，如果我們的身體協調性夠好，那麼在你彎腰撿東西時就不容易閃到腰，伸手想拿後座的物品時也不容易覺得肩膀疼痛。

不少人都有給人正過骨、橋脊椎的經驗，其實比起藉由外力硬橋，如果能學著自己將脊椎維持在好的位置，不是更好嗎？

4、運動變得觸手可及：禪柔運動還有一個最大的好處，就是只需坐在椅子上就可以活動脊椎、訓練核心穩定度，隨時隨地都可以伸展脊椎、調整坐姿。

什麼人建議進行禪柔運動練習呢？

因為難度適中，其實每個人都可以來練習，而且我尤其推薦以下這幾種人練禪柔：

身體僵硬想活動的人 常常閃到腰或落枕的人 想要透過運動來促進身心平衡的人

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航