身為德國學校唯一的亞洲人，看到「小眼睛」表演我怎麼也開心不起來

今（2019）年放暑假之前，班級的同學正在練習迎新表演。一年級的老師正在教導即將升二年級的同學新歌，讓他們的學弟妹們感受熱情的歡迎。這首新歌正是一首德國老掉牙的歌曲《所有的小孩都學唸書》（Alle Kinder lernen lesen）。

這首歌剛開始的內容唱說：「所有的孩子都學認字，印第安人以及中國人......」唱歌時為了戲劇效果，學童們被教導要伸出食指及中指當羽毛，放在自己的頭上，把自己當作是印地安人，然後再以雙手食指拉開自己臉部的雙眼，讓雙眼變小而成狹長形，示意表演成是中國人的樣子。

看到他們的表演，我怎麼也開心不起來。

當我看到所陪伴的學童，拉開自己變小的眼睛，唱到中國人的時候，有意無意地轉身來看看我，頓時心中非常不是滋味。覺得他們好像都是在針對我而來，雖然這和我毫無關係。一次次的練唱，身為全校唯一一個亞洲人的工作者，老是感到非常的不舒服。他們練唱一次，我就難過一次。雖然一再告訴自己，他們不是針對我，但就是無法釋懷。

開始時，我學習忍受，但漸漸地不自在的感覺遽增，一直到我深深地感到，他們的表演觸犯到的，就是人的尊嚴。因為對一個亞洲人來說，他們這種手勢的表現，就如同被人毫無道理地做了鬼臉一樣。後來想起兒子曾經跟我說，他在遊戲的地方、在學校都常被別的同學這樣比弄，因為他有著和我一樣亞洲人的眼睛。

終於我懂了，什麼叫霸凌！他記得他那時還常跟我說，他不想出去玩，因為會遇到這些對他做出這種動作的人。當時，我只跟他說不要理他們，他們就是無知，也不能做什麼。

過去在德國，我也曾經遇過這種無聊的孩童或青少年。每每都勸自己不要跟他們一般見識，但是心裡一直不是滋味。說得容易，要做到確實不可能。而這次最可惡的是，讓我知道事實是，這個霸凌的動作就是學校老師教出來的，而且是上學的第一天，所有學校的新生都會學到，如何霸凌中國及其他亞洲學生，更讓人喪氣。學校是一個教學現場，如果老師都不自知，我們談什麼教育。

身為全校唯一一個被霸凌的對象，還好我已不是當年不會德文、不懂事的亞洲人。身為教育界的一個成員，我有責任讓老師知道，他們冒犯了別人。慶幸的是，個人和學校老師私交很好，她是個年輕而態度開放的老師。於是我寫了個電郵給她，告訴她個人的感受及兒子生活經驗的感受。這個裝作中國人的動作，對他們沒有什麼，但對所有亞洲人都是一種無禮的冒犯，是完完全全的負面教學。但願他們能夠深思反省，希望亞洲孩童在德國可以不要再被這樣對待。

隔天學校老師找了個時間和我談話，她說她們不知道這個動作會有如此侵犯人的意念，也不知道孩子會私下拿來做給別的亞洲小孩看。她說，他們唱歌的動作將會做調整：無論是唱中國人或印地安人時的手勢都不會比弄，因為印地安人的頭上，現在也沒有羽毛。她問我，這樣的調整，可以接受嗎？我點了點頭。她問我，要跟學童解釋為什麼取消嗎？我說沒有必要，如果有問，我會再和大家說自己的感受。個人僅希望取消比小眼睛的動作，可以讓學童自己去想想。

約談時班級的導師說，她讀了我的電郵之後，一個晚上沒睡好。因為她覺得自己好像做了傷害別人的事而不自知，她請求我諒解。隔壁班的導師，也是這首歌主要教唱表演的老師，隨後也私下走到我身邊和我道歉，因為她知道此事引起我的不舒服。對我來說，這事讓我感到欣慰。因為教學的老師願意跟我道歉，讓這個不經意的動作可以得到反省與改正，這種正面的態度，正是教育現場應該持有的。

責任編輯：羅元祺

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