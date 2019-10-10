2019/10/10, 藝文

Netflix改編 《百年孤寂》，重現馬康多的瑰麗與頹圮

Netflix改編 《百年孤寂》，重現馬康多的瑰麗與頹圮
Photo Credit: Reuters/達志影像
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這一次，也許我們可以期待，馬康多這座城鎮，不是被風摧毀的鏡子之城，而所有羊皮紙捲上寫的一切，從一開始到永遠，都將再次鮮活上演。

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文：愛麗絲

東西自有它的生命，只要喚醒它們的靈魂就行了。——《百年孤寂》

哥倫比亞裔諾貝爾文學獎得主馬奎斯的《百年孤寂》，無庸置疑是拉美文學的經典巨作，虛構城鎮馬康多中，波恩地亞家族六個世代的故事，讓客觀事實加上略帶誇飾的描述，成為魔幻寫實的代表作品。今年三月，Netflix宣布買下《百年孤寂》的改編權，正在籌備影集當中，這也將是50年來該作品首度影視改編。

盜版猖獗，一度拒絕授權中文版本

《百年孤寂》於1967年出版，馬奎斯1990年造訪北京與上海時，見到坊間有許多盜版書籍，自此發誓在死後一百五十年也不願授權自己的作品發行中文版本。幸好，經過多年爭取，台灣在《百年孤寂》出版五十年後，終於正式重譯出版繁體中文版本。

影視改編是否能完美詮釋瑰麗幻想？

這本被聶魯達譽為繼塞萬提斯的《唐吉軻德》後，最偉大的西班牙語作品，毫無意外地經常收到改編影視邀請，但馬奎斯從未點頭答應。他的作品如《愛在瘟疫蔓延時》、《沒人寫信給少校》、《我的鬱妓回憶錄》都曾改編為電影，但馬奎斯擔心《百年孤寂》的龐雜故事，無法恰當地用一兩部電影來詮釋。

《百年孤寂》中確實充滿許多難以捕捉的意象，譬如飛舞的黃色蝴蝶，象徵愛情的默契，久未散去的彈藥味，像是從未釐清的罪惡感，永遠縈繞在心頭。「故事中有許多氣味、聲音、觸覺等，譬如熱度，你該如何捕捉作品中這些簡單、卻是精髓的概念？你該怎麼呈現孤寂這種情緒？」作為馬奎斯作品的研究學者，美國惠特曼學院社會學家桑塔納艾克曼在訪問中說道。

而這也是大多數哥倫比亞人或者拉丁美洲人既期待，卻也擔憂著的問題所在，因為這對他們來說，絕不僅是一部經典作品而已。

《百年孤寂》重新定義拉丁美洲

「那個世界是如此嶄新，許多東西都還沒取名，提及時得用手去指。」拉丁美洲，在許多人心裡或許就如《百年孤寂》裡奧雷里亞諾・波恩地亞上校對馬康多的記憶，是一片想像中的新大陸。而這部作品也像是揭開拉丁美洲的神秘面紗，用文字梳理這片土地的脈絡，開展在世人眼前。

「你很難誇大這部作品的重要與卓越，故事中展現語言、角色的多重豐富性，因此我們都迫切希望改編影集能恰如其分地詮釋。」波哥大二手書店Maestros Grandes的安德烈斯．卡米洛・拉米瑞斯如此說道。

許多知名影集對哥倫比亞的描寫，都集中於毒品、暴力等黑暗面，「這將是一個機會，能展現另一種願景、不同版本的哥倫比亞，」哥倫比亞的記者與作家菲利普・雷斯特雷波・龐博對改編影集抱持樂觀態度，「我希望影集能集中於描寫作品中的歷史，也就是各角色間的故事。」

故事中那些魔幻寫實的歷史，看似不合乎常理，卻又如此理所當然。

當馬奎斯著手撰寫《百年孤寂》時，拉丁美洲正經歷著動盪不安、冷戰強烈影響著拉美政治與外交佈局。1959年古巴革命後，卡斯楚建立的社會主義政府取得勝利，在外交政策上倒向蘇聯，當時古巴的發展，讓馬奎斯對拉丁美洲的命運懷抱希望，新秩序的建立，可能讓拉丁美洲擁有自主權，擺脫受限於美方壓力行事的命運。儘管後期事態發展不見得盡如人意，卻不可否認地影響《百年孤寂》的基調。

「對許多哥倫比亞人來說，《百年孤寂》中的虛構幻想，深刻寫下該國的血腥歷史。波恩地亞家族經歷了內戰、大屠殺和現代化，最後卻消逝在遺忘裡。馬康多比現實生活中許多城市都更加真實，而奧雷里亞諾・波恩地亞上校也比現實中任何一位上校都還要具體。」哥倫比亞作家赫克托・阿巴德這麼描述《百年孤寂》對哥倫比亞人的意義。

馬奎斯兩位兒子擔任執行製片人，西班牙語企圖重現魔幻寫實

馬奎斯曾表示，《百年孤寂》改編影視作品必須以西班牙語講述，「 Netflix第一個證明這個時代，搭配上字幕，人們比以往更願意觀看外語影集，所有的問題將不再是問題。」馬奎斯的兒子羅德里戈這麼說道，而此次Netflix影集也將由他與弟弟貢薩洛擔任執行製片人。「我們有信心能製作西班牙語的作品，銷往全世界。」有著影集《毒梟》紅遍全球、電影《羅馬》獲得奧斯卡三項大獎的成功經驗，Netflix西語原創內容部門的副總裁佛朗西斯科・拉莫斯自信地說道。

這一次，也許我們可以期待，馬康多這座城鎮，不是被風摧毀的鏡子之城，而所有羊皮紙捲上寫的一切，從一開始到永遠，都將再次鮮活上演。

延伸閱讀
資料來源
  1. Gabriel Garcia Marquez’s ‘100 Years of Solitude’ will become a Netflix series
  2. How One Hundred Years of Solitude Redefined Latin America
  3. Colombians await One Hundred Years of Solitude screen adaptation with joy and fear
  4. One Hundred Years of Solitude’ Is Coming to Netflix
  5. How Will Netflix Do Justice to ‘One Hundred Years of Solitude’? One

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰

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