Netflix改編 《百年孤寂》，重現馬康多的瑰麗與頹圮

文：愛麗絲

東西自有它的生命，只要喚醒它們的靈魂就行了。——《百年孤寂》

哥倫比亞裔諾貝爾文學獎得主馬奎斯的《百年孤寂》，無庸置疑是拉美文學的經典巨作，虛構城鎮馬康多中，波恩地亞家族六個世代的故事，讓客觀事實加上略帶誇飾的描述，成為魔幻寫實的代表作品。今年三月，Netflix宣布買下《百年孤寂》的改編權，正在籌備影集當中，這也將是50年來該作品首度影視改編。

盜版猖獗，一度拒絕授權中文版本

《百年孤寂》於1967年出版，馬奎斯1990年造訪北京與上海時，見到坊間有許多盜版書籍，自此發誓在死後一百五十年也不願授權自己的作品發行中文版本。幸好，經過多年爭取，台灣在《百年孤寂》出版五十年後，終於正式重譯出版繁體中文版本。

影視改編是否能完美詮釋瑰麗幻想？

這本被聶魯達譽為繼塞萬提斯的《唐吉軻德》後，最偉大的西班牙語作品，毫無意外地經常收到改編影視邀請，但馬奎斯從未點頭答應。他的作品如《愛在瘟疫蔓延時》、《沒人寫信給少校》、《我的鬱妓回憶錄》都曾改編為電影，但馬奎斯擔心《百年孤寂》的龐雜故事，無法恰當地用一兩部電影來詮釋。

《百年孤寂》中確實充滿許多難以捕捉的意象，譬如飛舞的黃色蝴蝶，象徵愛情的默契，久未散去的彈藥味，像是從未釐清的罪惡感，永遠縈繞在心頭。「故事中有許多氣味、聲音、觸覺等，譬如熱度，你該如何捕捉作品中這些簡單、卻是精髓的概念？你該怎麼呈現孤寂這種情緒？」作為馬奎斯作品的研究學者，美國惠特曼學院社會學家桑塔納艾克曼在訪問中說道。

而這也是大多數哥倫比亞人或者拉丁美洲人既期待，卻也擔憂著的問題所在，因為這對他們來說，絕不僅是一部經典作品而已。

《百年孤寂》重新定義拉丁美洲

「那個世界是如此嶄新，許多東西都還沒取名，提及時得用手去指。」拉丁美洲，在許多人心裡或許就如《百年孤寂》裡奧雷里亞諾・波恩地亞上校對馬康多的記憶，是一片想像中的新大陸。而這部作品也像是揭開拉丁美洲的神秘面紗，用文字梳理這片土地的脈絡，開展在世人眼前。

「你很難誇大這部作品的重要與卓越，故事中展現語言、角色的多重豐富性，因此我們都迫切希望改編影集能恰如其分地詮釋。」波哥大二手書店Maestros Grandes的安德烈斯．卡米洛・拉米瑞斯如此說道。

許多知名影集對哥倫比亞的描寫，都集中於毒品、暴力等黑暗面，「這將是一個機會，能展現另一種願景、不同版本的哥倫比亞，」哥倫比亞的記者與作家菲利普・雷斯特雷波・龐博對改編影集抱持樂觀態度，「我希望影集能集中於描寫作品中的歷史，也就是各角色間的故事。」

故事中那些魔幻寫實的歷史，看似不合乎常理，卻又如此理所當然。

當馬奎斯著手撰寫《百年孤寂》時，拉丁美洲正經歷著動盪不安、冷戰強烈影響著拉美政治與外交佈局。1959年古巴革命後，卡斯楚建立的社會主義政府取得勝利，在外交政策上倒向蘇聯，當時古巴的發展，讓馬奎斯對拉丁美洲的命運懷抱希望，新秩序的建立，可能讓拉丁美洲擁有自主權，擺脫受限於美方壓力行事的命運。儘管後期事態發展不見得盡如人意，卻不可否認地影響《百年孤寂》的基調。

「對許多哥倫比亞人來說，《百年孤寂》中的虛構幻想，深刻寫下該國的血腥歷史。波恩地亞家族經歷了內戰、大屠殺和現代化，最後卻消逝在遺忘裡。馬康多比現實生活中許多城市都更加真實，而奧雷里亞諾・波恩地亞上校也比現實中任何一位上校都還要具體。」哥倫比亞作家赫克托・阿巴德這麼描述《百年孤寂》對哥倫比亞人的意義。

馬奎斯兩位兒子擔任執行製片人，西班牙語企圖重現魔幻寫實

馬奎斯曾表示，《百年孤寂》改編影視作品必須以西班牙語講述，「 Netflix第一個證明這個時代，搭配上字幕，人們比以往更願意觀看外語影集，所有的問題將不再是問題。」馬奎斯的兒子羅德里戈這麼說道，而此次Netflix影集也將由他與弟弟貢薩洛擔任執行製片人。「我們有信心能製作西班牙語的作品，銷往全世界。」有著影集《毒梟》紅遍全球、電影《羅馬》獲得奧斯卡三項大獎的成功經驗，Netflix西語原創內容部門的副總裁佛朗西斯科・拉莫斯自信地說道。

這一次，也許我們可以期待，馬康多這座城鎮，不是被風摧毀的鏡子之城，而所有羊皮紙捲上寫的一切，從一開始到永遠，都將再次鮮活上演。

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