保護貼、手機殼、自拍棒⋯⋯這些手機配件的英文怎麼說？

影片中有提到很多科技用語，你是否都學會了呢？今天的專欄教學，也會和科技有關喔。

我們生活中最重要的好夥伴「手機」有很多不可或缺的配件，例如「手機殼」、「充電線」、「螢幕保護貼」...等等，這些配件的英文你知道多少呢？

接下來會教大家8個手機配件的英文單字，還會有詳細的解說和例句，趕快往下看吧！

一、「手機殼」英文：phone case

Case有「殼、套子、盒 / 箱子」等意思。

其他case的常見應用還有：briefcase「公事包」、pencil case「鉛筆盒」、suitcase「行李箱」、pillowcase「枕頭套」。

來看個例句吧：

There are so many nice iPhone cases in this shop. I’m feeling really indecisive right now.（在這間店裡有好多好棒的 iPhone 手機殼。我現在覺得有選擇障礙。）

二、「手機架」英文：phone holder / phone stand

Hold當動詞時有「支撐、托住」的意思，那holder就有「用來支撐的東西」的意思囉。而stand當動詞時是「站著」，當名詞時則可以是使東西站著的「架子」。

舉一反三，若要說給平板的架子，就可以說 tablet holder、tablet stand。

來造個句子：

I'm looking for a phone stand so I can binge-watch all my favorite Korean dramas.（我在找一個手機架，方便我追所有我最愛的韓劇。）

三、「螢幕保護貼」英文：screen protector

Screen是「螢幕」，protect則是動詞「保護」，protector就是「提供保護的人事物」囉。

另外，現在很流行的「抗藍光螢幕保護貼」就是anti-blue light screen protector，「強化玻璃保護貼」是tempered glass screen protector。

舉個screen protector的例子：

Is an expensive tempered glass screen protector really necessary? I doubt it.（一個昂貴的強化玻璃保護貼真的有必要嗎？我很懷疑。）

四、「充電線」英文：charging cable

Charge當動詞時有「充電」的意思，charging就是形容詞「充電的」，cable是「電線、電纜」。

另外補充一下，「充電器」的英文就叫charger喔！Portable charger或power bank就是長時間外出時必備的「行動電源」。還有「電池」的英文是battery。

來造個charging cable的例子：

After I bought this fast charging cable, it takes me less than an hour to fully charge my phone.（我買了這個快充充電線之後，花不到一小時就能充飽我的手機。）

五、「手機記憶卡」英文：microSD card

Micro有「微小」的意思，SD card則是secure digital card的簡稱。有時候也可以簡單只說SD card。

來看個 microSD card 的例句吧：

If you are taking a lot of photos and videos with your phone, and it has only 32G internal storage, I suggest you get yourself a microSD card.（如果你要用你的手機拍很多的相片和影片，而且它只有 32 GB 的內部儲存空間，我建議你幫自己買一個手機記憶卡。）

六、「鏡頭」英文：lens

要注意lens這個字本身字尾就有s喔，複數形式lenses。

現在常見的外接鏡頭（external lens）還有fisheye lens（魚眼鏡頭）、wide-angle lens（廣角鏡頭）。

一樣也要造個lens的句子：

I recently bought a wide-angle lens for my phone and found it very useful. I should’ve bought one earlier!（我最近買了一個給手機的廣角鏡頭，然後發現它超實用。我應該早點買一個的！）

七、「自拍棒」英文：selfie stick

Self有「自己、自我」的意思，selfie就是最近幾年的流行語「自拍」，stick則是「棍、棒」。

近來自拍棒也有越來越多便利的功能，例如可以變成tripod（三角架），或者有Bluetooth remote control（藍芽遠端控制）的功能，讓自拍者可以輕鬆按快門拍照。

來造個selfie stick的例子：

Can I borrow your selfie stick tomorrow? The one with a Bluetooth remote control. Mine is not working.（我明天可以借你的自拍棒嗎？有藍芽遠端控制的那一個。我的現在壞了不能用。）

八、「耳機」英文：headphones / earphones

Head是「頭」，headphones就是「頭罩式耳機」。以此類推，ear是「耳朵」，earphones就是「耳塞式耳機」囉。

那要注意，這兩個字和glasses（眼鏡）、pants（褲子）...等等一樣，永遠都是複數形式喔！

補充一下，若要強調這是「降噪」耳機，可以再前面加上noise-canceling。若要表達「藍芽」耳機，就在前面加 Bluetooth。

看個例句：

How much are these noise-canceling headphones?（這降噪耳機要多少錢啊？）

恭喜你學完以上八個手機配件英文單字！你的科技英文力又更上一層樓啦！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【手機配件英文懶人包】手機殼、充電線、螢幕保護貼...英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航