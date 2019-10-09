作為名詞和動詞的「fan」，分別是什麼意思又該如何使用？

看完影片後，想必你也發現到原來看似簡單的fan其實一點都不簡單，放在不同情境中，它的意思和用法可能天差地別。今天就跟著希平方一起將fan的幾個常見意思及用法一次搞定吧！

首先要知道的是：Fan可以作為名詞，也可以作為動詞。

Fan作為名詞

扇子、風扇

Fan可以用來指那些「使空氣流動、讓人感到涼快」的機械或裝置，像是「扇子、風扇」，而我們常說的電扇、吊扇......也都會用到這個字：

fan/ electric fan電扇

ceiling fan吊扇

exhaust fan排氣扇

I recommend buying a fan so that you can set the AC temperature higher and thus cut your electricity bill.（我建議買台風扇，這樣你就可以把冷氣溫度調高並因此降低電費。） Don’t forget to turn on the exhaustfanto dry the bathroom after showering.（洗完澡後別忘了打開排氣扇讓浴室變乾。）

迷、粉絲

要表示「...迷、...粉絲」的時候，可以直接在fan前面加上名詞修飾，像是：

music fan樂迷

movie fan電影迷

baseball fan棒球迷

Philippe is a huge movie fan; he watched at least 50 movies last year.（Philippe 是個狂熱的電影迷；他去年至少看了五十部電影。）

或者也可以使用fan of … 這個表達法。例如：

My brother was a bigfanof that show; he got really depressed when it was canceled.（我弟弟是那節目的忠實粉絲；節目停播時他非常沮喪。）

Fan作為動詞

搧風

Fan後面加上名詞，可以用來表示「為......搧風」。例如：

It was so hot in the stadium that we fanned ourselves with our hands throughout the game.（球場太熱了，以致於我們整場比賽都在用手幫自己搧風。） When morning came, she opened the window and let the breezefanher face.（早晨來臨時，她打開窗戶讓微風拂過她臉頰。）

除了一般的「搧風」，Fan也可以用來表示「藉由煽或吹讓空氣流動、使火燒得更旺」。例如：

Fanned by the strong east wind, the fire spread quickly and caused serious damage.（在強勁東風的助長下，火勢迅速蔓延並造成嚴重災情。）

煽動、激起

除了指「搧風」，Fan也有「煽動、激起某種情緒或行為」的意思。例如：

Playing dumb with her just fanned her anger even further.（跟她裝傻只是激起她更多怒火。）

或者也可以運用fan the flames of something這個表達法來表示。例如：

Her sensational article fanned the flames of panic in the public.（她聳動的文章引起大眾恐慌。）

看完這篇專欄後，相信你也更認識fan的各種常見用法了。生活中別忘了找機會實際用用看喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈fan的常見用法，你知道幾個呢？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航