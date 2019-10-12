《霹靂英雄榜》盡展霹靂布袋戲的優缺點，為何變成現在四不像的境地？

自布袋戲霸主黃俊雄的《雲州大儒俠》登上電視台，並寫下台灣史上最高97%的收視率，這種前無古人後無來者的歷史紀錄，意味著布袋戲這個台灣觸及面最廣的傳統戲種，一旦透過當代媒體傳播，會有多大的效應。

當然隨著時代演進，當有線電視與錄影帶市場橫掃整個90年代台灣影視娛樂時，黃俊雄的兩個兒子黃強華、黃文擇所開創的霹靂布袋戲，也就承襲著黃俊雄的輝煌，在過去30年間，以錄影帶、DVD等媒介，每周販售最新的連續劇集，繼續風靡百萬名左右的布袋戲迷。而往日的天宇系列、黃俊雄么子黃立綱另起爐灶的金光布袋戲，以及雲林黃家自通天教主黃海岱留下的「一人口白，五音分明」的五洲園系統，仍持續在凋零的野台戲與影視媒體上，繼續發光發熱。

各界均認為，霹靂布袋戲開創的霸業，已經勝過父輩的史艷文傳奇。但因為時代差異，自不可同一而論。但不可不提的是，在台灣加入WTO，導致歐美流行商業文本大舉入侵台灣以來，台灣傳統的影視產業，早被打得落花流水。偏偏就是霹靂布袋戲能在傳統中結合流行元素，另闢蹊徑，至今竟屹立不搖。霹靂布袋戲自有其長處，但隨著時代演進，30年的霸業也有日薄西山的危機，這跟布袋戲的傳統是一體兩面，原因相當複雜。

就布袋戲的核心來說，三分前場，七分後場。其他劇種的後場，通常指絲竹之意，而布袋戲的後場還另指口白。口白對於偶戲來說，重要性相當於演員，賦予戲劇的生命力。而霹靂布袋戲能稱雄台灣，就是負責口白的黃文擇奠定的基礎。黃文擇外號「八音才子」，生旦淨末丑的聲調可自由變化，一人可化出百種聲調，勝過其父祖，是布袋戲界不世出的奇才。

霹靂布袋戲在他變化多端的口白中，迷倒了無數劇迷，而口白遜色不少的黃立綱金光布袋戲，雖然武戲比霹靂好看而精緻，但就因為口白腔調讓許多劇迷唾棄，引發金光迷與霹靂迷的大戰。

而霹靂在90年代的編劇，是布袋戲史上堪稱最強的劇作家、外號「十車書」的黃強華。他的劇本不但謹守傳統要素，詩詞文藝、星相命理、玄怪傳奇，無一不通，而且劇情融合西方文化的商業元素，比父親黃俊雄更能在劇中無縫融入好萊塢的情境。兩人合併的威力，讓霹靂布袋戲得以超越仍有傳統道德束縛的黃俊雄，開展了台灣最大的布袋戲娛樂王國。

自1989年《霹靂眼》劇集，「清香白蓮」素還真踏入武林開始，有別於史艷文溫文儒雅和荒野金刀獨眼龍義膽驚天的正面形象，其權謀算計、明哲保身、似正亦邪的男主角形象，就擄獲觀眾的心。但故事走到這種路線，黃強華最擅長的機裏藏機、變外生變的「伏筆」技巧，就發揮得淋漓盡致。

Photo Credit: 中央社（霹靂提供） 霹靂布袋戲劇集在串流影音平台Netflix上架，知名角色「素還真」人偶遠赴新加坡拍攝宣傳片。

素還真歷經不斷地詐死、出賣同伴，偏偏機巧的佈局又一職化解武林危機，打倒一個又一個的魔頭，然後整天被人誤解，成了悲劇英雄。素還真是現代版的史艷文，他們同樣都有儒教思想「男性自我閹割」的恐懼，都被女子逼婚，還因此自責；行事優柔寡斷，然後讓性烈如火的正義之士出來為其解決危機，最後自己藏龍去也。可謂兩代經典。而這不過是霹靂劇集精彩的極小部分而已。

如果要從霹靂布袋戲數千集的劇目中，去分析霹靂布袋戲的策略與侷限，不是10萬字之內可以寫完。就舉1996年的《霹靂英雄榜》來討論。這部劇集盡展霹靂布袋戲的優缺點，不管編劇與口白，皆是黃強華與黃文擇的生涯顛峰。從此切面也許可看出霹靂的優點與缺點。

《霹靂英雄榜》有幾個元素，是霹靂劇集情節變化的根本。花了50集布局的三教主與三傳人的決戰遲遲沒展開，而死去的魔魁早就暗示著即將現世。這是黃強華善用的佈局法。而死者復生更是霹靂最被人詬病的老套中的老套。歐陽上智未死，佈局讓金小開成為武林至尊，在自己躲在背後掌控一切。而素還真不但又假死，還化身為千山樵老，干涉武林之事（這是幾乎每一個系列都有的素還真手法）。同時在中原武林又平靜或衰退時（因為無極殿外強中乾），引發魔域與天外方界的勢力浮上檯面，想要稱雄武林。

這樣的背景，是觀眾不管從《霹靂眼》到最新的《霹靂靖玄錄》，前後略過直接看都可以看到的劇情結構。正派勢力衰微，邪派興起禍亂武林，然後躲在幕後的素還真運籌帷幄，最後打倒邪惡，然後武林又再永劫回歸，面臨新的挑戰。

這樣的老梗當然會讓忠實觀眾看得厭煩，所以黃強華的策略就是在此同時會不斷地讓新角色出現，一出手就威震武林。而新角色通常是獨行俠，且極具魅力。歷代的英雄，從照世明燈、蝴蝶君、窮八極、龍王魛、葉小釵等，都讓人為之難忘。而許多背後有因緣背景、勢力派系的，如白衣劍少、傲笑紅塵、佾雲、瀟瀟，也是深受觀眾喜愛。

但《霹靂英雄榜》特別的地方是，它正處於霹靂劇集的先後轉折中。一方面觀眾看膩了素還真假死的劇情，而上述結構也早已用盡。黃強華此時尚未到後期直接引入吸血鬼、外星人等天外之梗，在舊的架構中力求變化。

所以素還真化身的千山樵老，就一反過去跟素還真形象直接反差的武力角色，例如神祕女郎，或曾被誤認為化身的神祕劍客（他也在下一部劇集中被翻轉成真人角色），而成了說話很賤，還毫無理由救了魔魁，讓他危害武林的雞歪角色。

而因為千山樵老威脅了無極殿的存在，歐陽上智也化身成為忘年，跟樵老演出幾十集的對手戲，兩人互相陷害，相互權謀，最後歐陽上智被素還真的智計打得體無完膚，俯首稱臣。這是霹靂劇集被視為經典的橋段。但它不過只是過去《霹靂眼》鬥智的翻轉再翻轉，其實沒有新意。

而新的震撼性角色「零」，則別於過去的獨行俠，是早先就登場的角色盼夢園所扮。而到《霹靂英雄榜》最後才登場的超級角色傲笑紅塵，不但有方界六弦的來歷，還有過去獨行俠少有的正直、善良、絕對正義的純正面角色，這也是個翻轉。而今小開與非凡公子的轉變，也是過去由惡轉善然後由善轉惡的翻轉，都只是老梗再翻轉180度而已。精采是精彩，但還是老梗。

所以當後來《霹靂九皇座》完全捨棄掉這些老套時，俠刀的出世，三先天的登場，外星人與吸血鬼的出現，直接就把霹靂的複雜度整個提高，過去個別出現的怪物角色，不但有了設定，還是一整個族群，然後新的正派角色又都個性鮮明，故事鋪陳也轉換成新的背景呈現。途中加上偶爾有的，例如令人難忘的半花容因愛成恨的自殺，一頁書也開始轉換性格成了創世狂人，都讓劇集的豐富度提高，霹靂的命脈才得以延續下去。

但每周更新的劇集，能變化的情節早就使用殆盡，在傳統布袋戲敘事線的局限下，也有欲振乏力的窘境。加上黃文擇年事已高，口白的力道遠不及往年，使得人物的迷人度下降。如果不是靠著越發精細、跟上時代的服裝美術與偶頭設計，霹靂流失的劇迷將補不回來。

至於霹靂布袋戲的弱點，以及它如何被傳統與創新所困，變成現在四不像的境地，文長至此難以說明，留待之後分解。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航