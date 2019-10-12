感情投資有賺有賠，投資渣男有去無回──人生好伴侶的13個特質

另一半選擇真的非常重要。如同我之前女人三部曲這篇文章，結婚的話，另一半影響自己的生活達六成。女生婚前一定要眼睛張開，婚後就只能半閉了。

讓我來分享幾個我的擇偶條件，當然每個人不一樣，請自行評估，感情投資有賺有賠，投資渣男有去無回，過去績效不代表未來績效，現在看好標的會隨口袋深度、酒精攝取程度及睪固酮濃度產生極大偏差。我是那種意見很多、難搞、會寫文章罵前男友，自認為條件不錯的女生（重點在自己認爲），在婚戀市場打滾多年後，歸納出自己要的條件。

一、有責任感

這我覺得是所有的基本。有責任感的人，對於自己的事情能夠好好處理，才會把自己照顧好，也才有餘力照顧另一半。除非人格有重大缺陷，通常工作也會有一定的掌握度，也代表有一定的經濟條件。組家庭當然要有一定的經濟基礎，不然也可以約約會，住各自爸媽家，快樂把薪水全花自己身上，促進經濟發展。

二、情緒穩定，感情獨立

這點我覺得很重要，可能別人不一定。因為我的工作常常要處理客戶的情緒，加上我的高敏感人格，一點情緒我都感覺得到。曾經和一個情緒很多的男性交往，要幫忙處理他的情緒，還要求幾乎每天見面我覺得很累。我工時長又很多活動還要去運動，每天要求黏在一起的我真的不行。現在生了小孩還是覺得這點很重要，畢竟一個常常情緒失控的父母，會養出類似或是沒安全感的小孩。

三、無不良嗜好

至少不要抽煙和有酒癮。愛喝可以，但是不要常常爛醉，這也和健康及自制力有關。沒自制力的人，很容易擋不住誘惑或是有些不好的癮頭，像是賭博等，當另一半風險很大。

四、聰明（而不是耍小聰明）

這點見仁見智。和聰明的人溝通比較簡單，除非情感表達過度障礙的（台灣常見，因為這個考試不考）。當然有人覺得和聰明的人相處壓力很大，但是至少比較不會有雞同鴨講的事情發生，可以找和自己差不多的就好。小聰明這點我自己不能接受。因為我發現太有小聰明的人，常常不願意扎扎實實努力，長久下來討不到大便宜。

五、體貼

如果和不體貼的人相處非常累，吃飯不會幫你拿衛生紙，家事不會順手做，可能大便永遠留在馬桶壁上給你刷。沒有人想當老媽子或佣人，和這種人相處很累。這點受家庭教育影響很深，我自己是工作養成觀察和體貼能力，原生家庭沒有這東西。

六、有運動習慣

這也是自我管理能力，還有健康的身體是一切的根本。但是這也要看人，如果是很宅的女生碰到戶外運動狂熱者應該會瘋掉。其實還有另一個重點，有運動的男生比較好用（用什麼呢？）

七、有共同興趣

有共同興趣才能夠一起從事很多活動，交往久了常常無話可說，這點為了長久相處也是很重要，不然至少一起吃吃喝喝。不過這點就看人囉，相對沒這麼重要。

八、大致上誠實，重視自己的承諾

我覺得要求絕對誠實很難，畢竟每個人都可能說些（善意）的小謊。但是如果太常說謊，或是常常說要做什麼做不到，這種人不可靠，還要抓說謊或抓猴很累。當然要求別人也要要求自己，我對3歲的女兒也是說到做到。

九、不要太小氣

男生小氣對女生來說真的壓力很大。如果是對自己大方，對另一半小氣的，這種絕對不行。還有聽過有些對老婆小氣，對小三大方的，那幫小三省錢不是很不爽？兩個人生活，要是太小氣價值觀差異太大，吵架吵不完，光吃個飯就可以吵翻天，感情都被吵掉了。當然女生也要付出，千萬不要單方面佔人便宜喔。其實男生也都會觀察你，是不是把他當凱子。

十、善良

有了上面這些條件，如果不善良一切也是白搭，被賣掉也有可能。

十一、有家庭觀念

會照顧長輩，喜歡小孩這點，不是每個人都在意。但至少不能是媽寶，如果沒有要小孩，想要養寵物，那就要喜歡動物囉。這點至少婚前要確認一下，是否和自己相近。

十二、有自信（尊重人）

有自信心的男生會尊重你。他知道自己的優缺點，也會包容、尊重另一半。他不會強迫妳變成他想要的樣子（但是可能會明示暗示），有自信的男生也不會管你穿太少，可能還會幫你買很露的衣服。

十三、如果是大男人……

如果是沒有主見，喜歡人幫忙做決定的小女人，大男人是非常好的選擇。因為很多大男人主義的男生，從小成長環境可能是資源及寵愛於一身，他很清楚知道自己要什麼，也很會和家人或另一半下指令，反正聽他的就對了。但前提是有肩膀，不然也可能是遇事推得乾乾淨淨的渣男。

我覺得大男人，工作能力強又有肩膀的，除了控制欲太強，管很多外還不錯；但是如果能力差，又愛管東管西的，可能只是自信心不足作祟，這種還是閃遠一些好。因為沒自信很容易疑神疑鬼，精神或肢體暴力常常是買一送一。

我知道這篇一定會被很多人鞭。我也是寫給大家參考，畢竟我的條件不適合每個人。而且條件是雙向的，我列的條件自己也幾乎都有，只憑自己是女生就要求東要求西，根本站不住腳，也可能符合的人看不上你。

很多女生喜歡感覺對了，帥就好了。我偏偏不喜歡太帥的，那些王子照顧起來特累。我也沒有要有錢有車有房，畢竟我覺得符合上面條件的，就算家裡沒有自己也能賺。而且為什麼男生這麼倒楣要買車買房啊？我就是自己沒有帶車帶房當嫁妝，當然不敢叫啊。

有些沒有公主樣，還有公主病的我實在白眼翻到天邊。我們夫妻現在還是沒車沒房，反正有錢一起賺，孩子一起顧，腦公額頭高，有小腹，還親得下去，也就是高ㄈㄨˋ帥了。

祝大家找到適合的另一半。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航