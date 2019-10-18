天然ㄟ尚好，但「天然海鹽」有比較美味營養嗎？

文：羅伯特．沃克

天然海鹽真的比較美味及營養嗎？

依照我在美食雜誌上曾看到的說法，海鹽大大優於普通調味鹽的原因有：（a）海鹽充滿營養的礦物質；（b）海鹽沒有經過精製所以更天然；（c）海鹽的味道更鮮明。我要如何確認這些說法？

（a）瞎掰；（b）瞎掰；（c）瞎掰。

跟普通調味鹽比起來，在超級市場及健康食品店販售的海鹽並未含有更多的礦物質，其精製程度不會更少，而且味道也沒差別。但是你要付出4到20倍的價錢買它。何況，它甚至根本不是來自海洋，原因是製造商不必標示來源，而且依照業界知情人士的說法，它確實有作假的嫌疑（至於猶太粗鹽的例子，有猶太教士在場監督使他們誠實）。

海鹽長期以來是天然食物流行者的最愛，他們似乎在接受最新的熱衷信念前並未要求絲毫證據。但是最近幾年，那些名聲卓著的烹飪書與美食雜誌，卻像是撒胡椒一樣布滿了對海鹽的讚頌。當專業的食品評述人爬上重心不穩的花車時，就應該是停止花車遊行的時候了。我們現在看到的就是經典的「國王的新衣」的例子。如果承認自己分不出海鹽與普通鹽的差別，簡直就是招認自己的飲食品味不僅是冥頑不靈，更是政治不正確。

陸鹽，或者說岩鹽，是開採自幾百萬年前因氣候變化，而使龐大的鹹水水域乾燥所形成的巨大地下礦藏。因此，一切的鹽都來自大海，不論是古代的海或者現代的海。但是現今的海鹽是不是比岩鹽含有更多的礦物質呢？如果你所說的海鹽是蒸發一桶海水中每一滴純水後所剩下的黏乎乎、灰色的固體，那麼海鹽確實比岩鹽含有更多礦物質。我們把這個粗糙的物質叫做粗鹽胚。

粗鹽胚大約只有78％是氯化鈉，也就是普通鹽；剩餘部分的99％是鎂與鈣的化合物。除此之外，至少還有75種含量微少的其他化學元素。例如，要獲得一粒葡萄含有的鐵質，你必須吃下四分之一磅的粗鹽胚（要吃2磅才能得到那顆葡萄裡的磷）。考慮到美國人平均每人每天吃半英兩的鹽，粗鹽胚的營養價值近似於沙土。

但是即使它真正來自大海，他們在健康食品店賣的那玩意兒甚至不能算是粗鹽胚。它與岩鹽一樣經過徹底的精製，原因是聯邦標準要求一切販售的食用鹽，必須含有至少97.5％的氯化鈉。實際上，它通常接近99％（有一個例外是從法國進口的一個海鹽品牌，它的礦物含量仍然遠低於粗鹽胚）。

在典型的海鹽工廠裡，陽光蒸發大部分海水，結晶產出的固體叫做日曬鹽。日曬鹽是由剩下叫做鹽滷的液體中分離出來。只要化合物從液體裡結晶出來，它幾乎將所有的雜質拋在身後（化學家利用結晶做為有意的純化過程）。剩下的鹽滷因此幾乎保留所有的鈣、鎂，以及海鹽標籤喜歡標榜的其他「珍貴的礦物養分」。在日本，鹽滷通常輾轉跑到餐桌上成為日本人嗜吃的獨特苦味調味品，但是在美國它們不是被拋棄就是賣給化工業抽取礦物供各種用途。

這還沒完。海鹽經過清洗後，會移除更多的鈣與鎂，因為它們的氯化物比氯化鈉更容易溶於水。最後，對純淨性更加侮辱的是，海鹽可能會被加熱乾燥（你猜熱力是從哪兒來的？答案是燃燒煤或重油）。海鹽環保的純潔性真是太誇張了。

最後進了商店的產品只含有原先粗鹽胚十分之一的礦物質。要得到等於一顆葡萄的磷，你現在大約必須吃20磅這種東西。

然後，還有另一種不可動搖的信念，有人說海鹽富含碘質──「大海的香氣」。這更是瞎掰！某些海草確實含有很多碘，但只是因為它們從海水裡大量吸取碘，就像軟體動物吸取鈣來製造硬殼一樣。海草故事被大肆渲染到讓許多人相信海洋是一大鍋的碘。以相同重量來比較，即使奶油不像是碘的來源，但是它含有大約粗鹽胚24倍的碘。不論最初來自海洋或陸地，加碘的食用鹽大約含有粗鹽胚65倍的碘，這些碘是在工廠裡被特意添加的。

味道又是另一個童話故事。聽聽各種食物大師的說法：海鹽味道比普通食鹽更鹹、更鮮明、更高雅、更苦，而且比較少化學味（不論那是什麼意思）。這其中唯一的一丁點兒事實，大概就是關於苦與鹹的說法。除此之外，其他都是胡扯。

粗鹽胚裡鎂與鈣的氯化物確實是苦的。有些人因此被騙，以為在店裡買的海鹽也有苦味。它沒有，鎂與鈣的化合物根本沒抵達店裡（唯一的例外仍是那個進口的法國貨）。

不過，很奇怪的是，雖然所有的鹽幾乎都是純的氯化鈉，但它們的鹹度卻值得討論。那是因為不同的產品可能有不同的鹽粒形狀與大小，一切端視它們在精製過程中如何由鹽水結晶而定。形狀從立方體、金字塔型到不規則薄片。

最常見的岩鹽製食用鹽是微小的立方體，然而許多海鹽產品（但絕不是全部）傾向於片狀。因為薄片溶解得比較快，當你放一些在舌頭上時，它們可能更快使你感覺到一股鹹味。品嘗薄片狀海鹽與顆粒狀岩鹽的人可能把稍微較鹹的效果歸因於海洋而不是歸因於薄片形狀。

不論你怎樣小心地品嘗鹽，這些完全都是無意義的。因為人類不是把鹽直接放在舌頭上吃，人類是在烹調中或者是在餐桌上把鹽加進食物裡。在這兩種情況下，鹽一碰到濕的食物就立即溶解，於是任何可感知的形狀差異就消失了。不僅如此，當一茶匙的鹽倒進一鍋燉肉裡時，任何號稱的味道差別都會被沖淡到無法察覺的地步。

所以當你在烹調中或者在餐桌上用鹽調味時，使用哪一種鹽絕對不造成絲毫差別。下一次聽到專家大談海鹽的好處時，你應該給它「加一粒鹽進去」（註），最好是加一粒普通的鹽，那便宜得多了。

註釋：英文成語，意謂「打個折扣，不要盡信」。

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書籍介紹

《請問牛頓先生，番茄醬該怎麼倒？：愛因斯坦也想知道的109個科學謎題》，臉譜出版

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作者：羅伯特．沃克

譯者：高雄柏

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Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航