魚也會因上浮太快而得到「潛水伕病」嗎？

文：羅伯特．沃克

魚會得潛水伕病嗎？

我聽說魚也會像在水下停留太久的潛水者一樣得潛水伕病。對啦，我覺得這樣問很傻，但是魚在水裡能停留多久而不至於生病？

幸好，不需要回答這個問題，因為潛水者──還有魚──都不是在水下停留太久而得潛水伕病（更精確的說法是「解壓症」）。潛水者得潛水伕病是因為上浮得太快速，但是魚還真的會因為其他原因而得潛水伕病。

當潛水者身上的水壓減少得太迅速時，會在血液裡形成氣泡。至少，那很痛。而且，是的，魚也會遇到同樣事情，但卻不是因為魚向上游動得太快，而是水本身的性質改變了。

氧氣或多或少會溶解在水及類似水的液體裡，例如血液與體液。當然，這對於魚而言簡直是太棒了，因為魚類正是依靠溶在水裡的氧氣生存。但是空氣中占了78％的氮氣──對於生理過程並無用處──也會溶解在水裡與血液裡。這通常對魚或者人都不造成問題，因為我們可以經由鰓或肺吸收新陳代謝所需的氧氣並排除氮氣。不過，如果我們的血液因為某種原因，而含有太多溶解的空氣，就有可能無法迅速地排出溶在血液裡的過多氮氣。於是它就會聚集成小氣泡，阻斷血液循環並摧毀局部組織。

在某一溫度下，能夠溶解在水裡的空氣數量取決於壓力。當壓力愈高，溶解的氣體也會愈多。所以，當潛水的人下潛時，增高的水壓迫使更多氧氣與氮氣經由肺臟進入血液。

氧氣不成問題，因為血液裡的血紅素熱情地擁抱氧氣，並把它輸送到細胞去，而這就是血紅素的任務。

但是當潛水者上浮且壓力減少時，如果過多的氮氣能夠如同當初它們進來的路徑──經由肺臟而離去，那就好極了。不幸地，那是一個很緩慢的過程。因此當壓力降低得太快時，過多的氮氣會直接冒泡並脫離血液，就像你打開汽水瓶而降低壓力時的二氧化碳那樣。

對於潛水者的建議，當然是慢慢浮上來，給氮氣分子一個漸漸離開血液的機會，將氮氣經由肺臟排出去。如果魚類從很深的地方迅速向上游到水面，同樣的事也可能發生，但有兩點不同：一、魚夠聰明不會那樣做；二、會發生甚至更戲劇化的事──魚鰾會膨脹到極大以至於會從內部壓碎魚類而使牠死亡。

我們說過魚類會患潛水伕病，而且牠們真的會，以下就是原因。

假設有一條魚快樂地適應環境，在含有某一數量溶解空氣的水裡四處游動，牠的血液也調適到那個含量的氮氣。

現在假設那條魚進入因為某種原因（我們稍後再談原因）而含有比正常溫度與壓力之下多出許多氮氣的水裡，牠的血液很快就會含有超出正常很多的溶解氮氣。這是一種很危險的情況，因為那些過多的氮氣隨時可能冒出來形成氣泡，於是魚就會得到潛水伕病。魚只能藉著游向更深處以解救自己，因為深水增加的壓力會把氣泡推回血液裡。

魚怎麼會進入含有不正常大量氮氣的水裡？其實那不見得與深度或壓力有任何關係。

例如，一條魚在某條含有標準大氣壓力下溶解的氮氣的河裡游動，然後突然碰上工廠或者發電廠剛剛排出的較高溫水域（發電廠必然排出許多的廢熱）。依照正常理論，較暖的水應該含有較少的氮，因為溶在暖水裡的氣體少於溶在冷水裡的氣體。但如果發電廠的排放水在被加熱的時候，根本沒有機會釋出內含的過量氮氣（記住，氮氣的釋出是很慢的過程），那麼它仍然可能比正常狀況下的河流攜帶了更多的氮氣。可憐的魚發現自己游在氮氣含量高得不正常的水裡，於是牠患了潛水伕病。發電廠「僅僅」對河流排放溫水，就能殺死魚類──這只是方法之一。

另一個例子：你曾否買過兩條金魚，帶牠們回家，把牠們放在整個裝滿美好的淡水的魚缸裡，然後看著牠們發病而且死亡？以下就是可能發生的事：因為你的自來水是冷的，而且可能在水廠被噴到空中進行充氣，所以自來水中含有許多溶解的空氣。然後，你把它放進魚缸裡。水在魚缸裡緩緩上升到室溫，但是它可能仍然保有冷水時較多含量的氮氣。原因正如上面提過的，排出過多的氮氣過程很慢。所以當你把魚放進去的時候，水可能仍然含有不正常的過量氮氣，於是潛水伕病伴隨著死亡而來。

能不能做某些事來阻止發電廠殺魚，與每天發生數以千計的金魚謀殺案？能，而且很簡單，只要讓水擺久一點，然後再倒進河裡或魚缸裡。讓過多的氮氣逸散，水的氮氣含量會降低到它的溫度和壓力下正常時應有的含量，因此就會剛好適合處在該溫度與壓力下的魚。

知識補給站：深海裡的魚類如何獲得氧氣？既然大氣層隔得這麼遠，那底下能有多少氧氣？ 氧氣不僅僅來自可溶解的大氣層空氣，別忘了那些吸進二氧化碳後會再放出氧氣的植物。海洋含有豐富的植物生命，而且植物放出的氧氣可以直接溶解在水裡。雖然水中氧氣的濃度不高，但魚能夠藉著不斷游泳，使大量的水流過鰓而從水中吸取許多氧氣。 在沒有足夠植物生存並提供魚類呼吸時所需氧氣的區域，魚類會移居到其他地方。

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書籍介紹

《請問牛頓先生，番茄醬該怎麼倒？：愛因斯坦也想知道的109個科學謎題》，臉譜出版

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作者：羅伯特．沃克

譯者：高雄柏

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Photo Credit：臉譜出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航