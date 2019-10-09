2019多倫多影展（下）：觀眾票選獎，奧斯卡前哨戰的重要指標

跟歐洲三大影展不同，多倫多影展並無另外設立評審團評獎，最高榮譽獎項「觀眾票選獎」（The People's Choice Award）直接由影展觀眾上網投票（一人一票），經加權統計而出，需經過購票email及IP位址認證，盡量避免洗票，另外也透過統計加權控制影廳大小、放映場數等變因。

多倫多觀眾票選獎的歷年得主，在41年內有17部入圍奧斯卡最佳影片，而若只算過去10年，更是高達9部成功入圍奧斯卡（4部奪獎），包含了去年的《幸福綠皮書》。此獎對於奧斯卡的預測性不言而喻，也是獎季前哨戰一個重要的指標。

Photo Credit: IMDb

而今年的觀眾票選獎，則頒給了《吸血鬼家庭屍篇》、《雷神索爾：諸神黃昏》紐西蘭導演塔伊加維迪提（Taika Waititi） 的新片《兔嘲男孩》。本部片為一部反仇恨的二戰納粹嘲諷喜劇，主角是一名懷抱納粹夢想的小男童，一心想成為忠黨愛國的納粹少年軍，同時他還有一位古靈精怪的希特勒（Hitler）幻想朋友。直到有一天，他發現由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾演的媽媽在家中壁櫥中窩藏了一名猶太少女，從此他的世界觀徹底崩解。

本片維持導演一貫的瘋癲幽默和細微人性觀察，為二戰類型電影注入了一股新意，也揭露出大時代下小人物的荒謬悲劇。 此部片的獲獎，意味著它受觀眾擁戴的程度，從多倫多影展幾百部電影中脫穎而出。由觀眾投票得出的結果，也更加貼近奧斯卡會員的大眾品味，確實可以預期它在日後獎季也會有所斬獲，包含影片、女配角、劇本，甚至剪輯、配樂、美術，都有機會入圍。

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至此，秋季獎季的雛形也大致成形，將由威尼斯金獅獎《小丑》與多倫多觀眾票選獎《兔嘲男孩》擔任前鋒。事先誰也料想不到今年的奧斯卡領跑者竟會是兩部如此另類迥異的作品，也為獎季增添更多趣味。 值得注意的是，《兔嘲男孩》目前在專業影評的評價比較兩極，知名影評網站Metacritic均分只有53分（滿分100分），未來會怎麼發展還有待觀察。這樣的爭議性估計是由於二戰納粹議題的喜劇化，容易觸碰一些人士的敏感神經。

然而導演獲獎後表示：「這是一個在欠缺包容與理解的時代，有關包容與理解的故事。我期望藉由拍攝這部電影，我們可以互相提醒：在最混亂的處境之中，我們依然可以彼此產生連結。」

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另外，多倫多影展也公佈了第二、第三名，分別是諾亞鮑姆巴赫（Noah Baumbach）的《婚姻故事》，以及奉俊昊（Joon-ho Bong）的《寄生上流》。《婚姻故事》也是目前獎季的前段班，在威尼斯、特柳瀨得、多倫多都取得了一面倒的超好評。本片的架構很簡單，劇情圍繞著一對離異夫妻，由亞當崔佛（Adam Driver）與史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾演，如何走過離婚的行政程序和心路歷程，同時也帶我們見證離婚官司對於兩個當事人，以及他們周遭的親友所帶來的餘波蕩漾。整部片真實地描繪出一段感情的枯萎與收尾，反倒隱隱帶著療癒與同理之心，讓人揪心又滿懷感激。

史嘉蕾喬韓森與亞當崔佛都在片中大顯身手、毫無保留地相互激盪出一場精彩的雙人舞，奧斯卡影帝后的入圍門票感覺已勝券在握。除了諾亞鮑姆巴赫的劇本之外，蘭迪紐曼（Randy Newman）的古典電影配樂也有機會拼獎。

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多倫多觀眾的第三名為南韓探討階級對立的黑色喜劇《寄生上流》，此片早在今年坎城影展時就抱回最高榮譽金棕櫚，在台灣上映時也一片叫好，本作在多倫多影展同時也是美國知名電影網站indiewire調查了與會的三百多位媒體記者與影評所得出的最佳影片。這意味著這部片突破了語言與字幕障礙，成功打中西方觀眾，不僅將強勢入圍奧斯卡最佳國際電影獎（前稱最佳外語片獎），甚至非常有機會打入最佳影片、導演等主要獎項，創下南韓電影首度入圍奧斯卡的記錄。

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好評持續延燒的國際電影，也包含了西班牙名導阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）的《痛苦與榮耀》，同樣也有機會打入最佳導演，此片主演安東尼奧班得拉斯（Antonio Banderas）也有望挑戰最佳男主角。 縱覽以上，可知現在獎季的強棒大致包含了《兔嘲男孩》、《小丑》、《婚姻故事》、《寄生上流》、《知音時間》、《賽道狂人》、《教宗的承繼》等片。目前年底還有幾部大片尚待首映，包含馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的紐約黑幫傳奇《愛爾蘭人》、由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）改編自文學名著《小婦人》的《她們》、山姆曼德斯（Sam Mendes）一鏡到底的一戰史詩《1917》等，精彩可期，也勢必將會為獎季帶來更多變動。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航