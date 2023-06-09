新北幼兒園餵藥案8童驗出藥物殘留，園長與4教保員偵訊後交保，侯友宜鞠躬道歉

新北市某幼兒園發生幼兒遭餵食藥物，在學童體內驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物反應；檢方昨（8）日偵訊後，彭姓園長和4名教保員分別以2萬到5萬不等交保。而新北市教育局已將該幼兒園的許可證廢止並裁罰最高15萬元罰金。這間幼兒園是加盟「吉的堡」，昨日總公司也發出聲明，表示將全力配合調查並啟動內部檢討機制。

新北幼兒園疑似餵藥案延燒，這間幼兒園共有67名孩子，有28名孩童採檢，其中8人被驗出微量「巴比妥」。據了解，這8人分散在不同班級，其中也包括園長的孩子。家長從4月開始發現孩子有言行異常，案件持續延燒至今，許多。

檢方偵訊後，園長與教保員交保

檢警調查，數名幼童家長今年4月起發現幼童有脾氣暴躁等異常情況，且有幼童稱幼保員給予服用不明藥物，家長帶幼童到醫療院所檢驗尿液後，驗出尿中有安眠鎮靜類藥物，家長認為幼保員疑由幼兒園園長授權，餵食幼童不明藥物。

昨天檢方約談彭姓園長與4名教保員等5名被告說明，複訊後，數人涉犯《刑法》傷害罪及「妨害未成年人身心健全發育」等罪嫌，彭姓園長新台幣5萬元交保，2名教保員各3萬元交保，另2人尚在偵訊中。

新北地檢署檢察官說明，是今年5月15日接獲司法警察報告後立即分案，並組成專案小組，指揮新北市政府警察局婦幼警察大隊及海山分局積極偵辦。經檢察官訊問相關證人後，指揮員警於5月18日兵分2路搜索幼兒園及趙姓女老師的住家，查扣監視器主機等物證。並將趙女帶回釐清，訊後依傷害罪、凌虐妨害幼童發展罪嫌移送，趙女當時複訊後諭令2萬交保。

吉的堡聲明：啟動內部檢討機制

吉的堡網路科技股份有限公司昨天發表聲明說，公司自成立以來以人為本，嚴守本分並以孩子為中心，對於孩童安全與健康相當重視，也相信企業遵守法令及商業倫理規範是基本社會責任，更不可能允許加盟幼兒園有任何侵害孩童情事發生。

吉的堡公司說，雖然這間幼兒園是加盟者自主經營，且目前已進入司法偵查，事實與真相尚待釐清，但身為堅持教育理念與教學品質教育機構，吉的堡加盟總公司將全力配合檢警單位，並盡力提供所需相關資訊。

吉的堡公司表示，為維護並避免相關爭議波及所有幼兒、辛勤服務第一線的教師權益，將暫緩並停止與這間加盟幼兒園品牌及教學合作，後續如果經檢警查證確有違反法律，公司一定會對這間幼兒園負責人及事件老師追究一切可能法律責任及相關賠償。

吉的堡公司說，公司向來以孩子為中心，已啟動內部檢核機制並深刻檢討，將對相關預防措施進行檢視並檢討改進，務必讓孩童受到重視和保護。守護孩童是責無旁貸的使命，維護孩童健康與安全也是最優先責任。

王薇君痛訴家長和孩童被協助的太晚

代表10名家長出席聆聽的中華民國兒童權益促進協會創會理事長王薇君會後表示，有家長帶孩子檢驗後，藥物數值非常高，5月14日媒體報導後，5月15日社會局稱立即採取行動，但到6月5日才進園所採檢血液與尿液。

王指控，餵藥時間長達多久、每天餵多少量，市府都沒交代，有家長早在4月時察覺孩子不太對勁，一開始還以為是鬧脾氣，和其他家長討論才發現孩子有相同狀況；包括一回家就想睡覺，晚上情緒暴躁並且哭泣。媽媽問孩子「你們在學校何時會喝彩虹藥水？」孩子則回答「早上，中午也有，晚上也有」。

王薇君表示，曾看過孩子情緒激動尖叫影片，「那就是我看到吸毒者毒癮發作的樣子」，家長選了有品牌的幼兒園，孩子卻被餵藥，心裡會多難過；此外，教育局只丟其他幼兒園名單給家長稱還有名額，要家長自己報名登記，質疑為何沒協助家長安置孩童。

侯友宜鞠躬道歉，新北市政府廢止許可罰15萬

新北市教育局昨日也宣布，廢止私立幼兒園設立許可，並裁罰最高罰鍰15萬元。教育局長張明文昨天在記者會上說明，5月15日啟動行政調查，社會局也立即啟動1對1個案追蹤；教育局解釋，經訪問家長，懷疑教保員餵食孩童不明藥物，及3、4月向幼兒園投訴，孩子被打臉頰等不當管教，但園方沒處理，目前調查小組仍在調查。

新北市長侯友宜昨晚赴政大參與「政治進入大學plus」活動並演講，在演講前接受媒體訪問也為此致歉，侯友宜表示，對於板橋幼兒園有居心叵測的老師，對幼兒做出令人痛心的事，讓孩子受到如此嚴重的傷害，家長感到不安心，他在要這裡為保護孩子們不夠周全，深深地給大家致歉。語畢侯友宜也一鞠躬表示歉意。

Photo Credit: 中央社 國民黨總統參選人、新北市長侯友宜（左）8日晚間 應邀到政治大學出席座談活動，由於新北板橋某幼兒 園疑餵藥案議題持續延燒，侯友宜受訪時也為保護孩 子不夠周全，深深向大家鞠躬致歉。 中央社記者郭日曉攝 112年6月8日

侯友宜接著表示，在第一時間接獲報案後，就立刻啟動刑事司法調查與成立專案小組以了解事實真相，調查中發現這起事件並非單一個案，他非常難過與自責，已要求教育局、衛生局和社會局積極調查，對於做得不夠好、不夠周全深感抱歉，未來會跟孩子與家長站在一起，繼續捍衛孩子的健康。

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核稿編輯：翁世航