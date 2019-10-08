《適當的距離》：給不幸福的完美主義者一項警告

文：金素媛（김소원）

給不幸福的完美主義者一項警告

明明不是考試期間，大學生志勳卻已經坐在書桌前一個多小時，不斷埋首書寫、修改、背誦。他的嗓音沉穩又冷靜，神情卻明顯焦慮。他重新默讀寫好的講稿，闔上雙眼，回想那些內容，兩隻手也沒閒著，一直在練習肢體語言。

隔天，志勳提早一小時抵達講堂，他開始低聲複誦昨晚準備的講稿，原來那天是系上學長姊與學弟妹相見歡的日子。隨著學生陸續聚集，終於來到了自我介紹的時間，大家開始一一走上臺做簡單的自我介紹，藉此認識彼此。儘管講堂裡充滿著歡樂的氣氛，志勳仍全神貫注在自己的世界裡，無法融入大家，因為他滿腦子只想著：不能緊張、不能口誤，被焦慮感徹底籠罩。隨著輪到他進行自我介紹的順序逐漸逼近，他開始掌心冒汗、口乾舌燥，雖然他拿起前方的礦泉水喝下幾口，試圖想要潤潤喉嚨、緩解一下緊張情緒，卻徒勞無功。終於，主持人喊出了他的名字，請他上臺。

「大、大家好，我、我是2016年入學的金、金志勳，我、我……」

有別於昨晚獨自練習時的沉著穩重，今天的他，說話嗓音明顯顫抖，甚至害羞得滿臉通紅，就連頸部也紅到發紫，隨著臺下觀眾的視線全部聚焦到他身上，他的焦慮感也越發嚴重，最後連自己在說什麼都毫無概念，只能任由舌頭在嘴巴裡擺動，他已經變得語無倫次，一心只希望這段折磨人的時光可以盡早結束。

自此之後，他不再出席任何系上的活動，只要聽說要上臺簡報的課也一律不選，他嚴重受到社交焦慮（Social Phobia）所困擾，所以前來找我接受心理諮商。

我對志勳的第一印象是：身高一百八十公分，肌膚白皙乾淨，外型俊俏。然而儘管他有著人人稱羨的外表，神情卻依舊焦慮不安，低著頭走進了我的諮商室。原來他到高中以前都是班上成績優異且容易害羞的學生，但在交友上都還算順利圓滿，沒想到自從上了大學以後，焦慮症卻使得他連日常生活都難以順利進行，只要站在陌生人面前，就會不由自主地臉紅耳熱、手心冒汗，心臟更是失控狂跳。

所謂社交焦慮，是指在群眾面前經歷過害羞或錯愕的情況後，開始逃避面對各種社交場合，導致日常生活功能低下的心理疾病。這在韓國很常見，尤其是大學生或二十至三十世代上班族，較容易飽受社會焦慮之苦，甚至進一步尋求諮商師的協助。這些人大多有著在人多場合發言時會極度焦慮的症狀，另外，對於和異性相處這件事也會感到非常不自在。

他們的內心深處其實都有一樣的念頭：不可以犯錯。彷彿只要稍有差錯，就會成為眾人笑柄，要是不能完美表現，倒不如不要丟人現眼，甚至內建著自己在眾目睽睽之下一定會出糗的焦慮感，以及「在眾人眼裡我一定是個草包」的非理性信念（Irrational Belief），這些感受往往來自於過去曾感受過的羞恥或自卑經驗。

假如在學校遭受過其他同學攻擊自己的外表，或者父母一直不斷強調不可以搞砸成績，抑或是在他人面前犯過致命性的失誤等，那些當下所感受到的情緒沒有被好好處理消化的話，就會繼續停留在潛意識裡，當你再度站在群眾面時前就會變得極度焦慮。這些人大部分都有很高的自我意識，容易誤以為其他人都在緊盯著自己的一舉一動。

這些人真正要做的事情是，將那些不合理信念轉換成合理信念，把折磨自己的自卑感一一挖掘出來仔細察看，然後承認、接納的確不夠完美的自己。

非理性信念 理性信念 所有人都在注視我的一舉一動。 別人其實對我沒什麼興趣。 所有事情都一定要做到完美。 就算有一些小失誤也無妨。

志勳接受了一年的心理諮商，我協助他釐清長年來一直困擾他的不合理信念，並將其轉換成合理信念，把所有人都在關注自己、一定要把每一件事情都做到完美的想法，轉換成更切實際、有轉圜餘地的念頭，我也試著去了解來談者覺得自己受人矚目時的感覺，請他精準描述當下所感受到的焦慮或不安全感。

如果在人際關係裡持續感覺不自在或痛苦的話，就必須先從認清內心深處的焦慮究竟是哪一種焦慮開始；比方說，當自己沒有把某件事情做好時，其他人會認為我一無是處的焦慮感，或者害怕被別人批判指責的焦慮感，抑或是擔心被人拒絕、不受任何人喜愛的焦慮感，甚至是只要沒有展現出自己的特點，就會被認為是沒用的人等焦慮感，要先準確釐清隱藏在內心深處的焦慮感來源究竟為何才行。

有句話叫做「不幸的完美主義者」，泛指那些設定了根本不可能達成的高目標，然後不斷努力想達標，沒達標時就會備感自責的人。他們往往有著「與其做半套，不如不要做」的觀念，寧願選擇躲在後方觀望，不論是課業、工作、家事、育兒，對他們來說都是需要完美達成的項目，要是做的不夠好，就會率先當起審判官，對自己進行嚴厲的懲罰，「我竟然只能做到這樣而已，實在太蠢、太沒用了。」而且也因為從未承認過自己的不完美，所以會對自己更加嚴苛。在別人面前，這項標準會變得比平時更高，因為他們會要求表現要能符合別人的期待、獲得他人的認可，才能承認自己的存在價值。

對於這些人來說，他們需要的是一種信念——「就算不完美，我也依然是個不錯的人」。這樣的信念不會在一夕間突然迸出，而是要透過如同一面鏡子般的存在（諮商師或者身邊別具意義的他人）來確立自我意象，而這面鏡子是要能在他們犯錯、不完美時，依舊能表示沒關係，包容他們、並且鼓勵他們的人。

像這樣重新體驗到的人際關係，有助於「不幸的完美主義者」擺脫凡事都一定要做到盡善盡美的強迫觀念，使他們重拾與人真心交流相愛的那種心靈上的餘裕。

當我們把「注視著我的他人」轉換成「與我交流的他人」時，一段全新的人際關係便從此展開。

書籍介紹

本文摘錄自《適當的距離：獨處時寂寞，與人相處又不自在，人際關係不疲累的暖心練習》，新樂園出版

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作者：金素媛（김소원）

譯者：尹嘉玄

「我們的內心之所以感到受傷，是因為沒能調整好人際距離。」

這是一本屬於我們的故事，寫給對內心情感、人際關係感到苦惱的你。

這是一個越來越便利、講求高效率的世代，

然而，我們卻仍然在人際關係中感到苦惱、受挫。

明明社群軟體的好友名單滿滿一長串，可以說真心話的卻沒幾個；

現實生活中想約出來見面互動，但又覺得維持關係好疲累；

也許你會想說乾脆獨處算了，難免又會寂寞，渴望有人理解……

活在現代的我們，雖然生活不虞匱乏，心靈卻從未如此貧瘠空虛。

我們之所以在人際關係中感到徬徨無助，

往往是因為無法自由切換「一起模式」與「單獨模式」；

其實，只要在恰到好處的人際距離中守護自我，

一個人獨處就能自由自在，與人相處也能共享歡樂——

Photo Credit: 新樂園出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九