「去你阿嬤的衣櫃找衣服穿！」——解析復古時尚的流行週期

文：葛妮絲・荷蘭、芮・瓊斯（Gwyneth Holland, Rae Jones）

時尚界可以推陳出新的點子就是那麼多，因此趨勢經常會顯出周期性的輪動，每個周期延續多年。這裡面有部分原因出於時尚的本質──永遠在尋找新靈感、新的美麗形象。某一年裡最最時髦的穿著打扮，可能在區區幾年之後變得極不稱頭，讓那些仍然穿戴這些服裝的人（或仍試圖銷售這些服飾的業者）顯得過時甚至落伍。

但是，經過多年之後，同一種趨勢可能又捲土重來，換上全新的活力和嶄新的穿搭方式──墊肩就是一個好例子，1980年代的女強人西裝（power suits）必定配上墊肩，2000年後墊肩又以展露身形線條的晚禮服形式回歸。這就是所謂的趨勢循環。趨勢預測師必須追蹤趨勢如何消退以及如何重回，以確保他們領先而非落後於趨勢循環。我們在這裡探討幾個重要的趨勢循環，觀察復古靈感如何每隔幾十年便再度回歸。

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重要年代的代表性時尚，每隔20年左右會再度回歸──例如，受到1980年代影響的服飾在2000年代重現，或是1990年代的極簡主義和頹廢風也在2010年代回歸。對於這種現象有好幾種理論說法。有人認為，20年是一個世代的標準間距，年輕人會被父母輩年輕時候看起來很酷的衣服所啟發。

此外，也可能因為對上個世代的生活風格產生懷舊感，或是引用數十年前的東西作為理解當代生活的一種方式──例如在1980年代晚期、1990年代初期流行的銳舞（rave）文化（以「愛的第二個夏天」﹝second summer of love﹞聞名），就在向1960年代晚期沉浸在無憂無慮嬉皮氣氛裡的花童們招手。

也有人認為，一種風格大約需要20年的時間才能走完一輪循環，經歷流行、過度曝光，然後退流行、被遺忘的各個階段，直到被新一代重新發現和採行。

Photo Credit: 原點出版社

延伸閱讀

書籍介紹

本文摘錄自《跟著潮流預測權威WGSN，抓緊流行商機，把生意做起來：抓住不斷演進的消費者慾望，這一課，全球品牌高價諮詢，現在你可以學會》，原點出版

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作者：葛妮絲・荷蘭、芮・瓊斯（Gwyneth Holland, Rae Jones）

譯者：蘇威任、王淑玫

WGSN靠潮流資訊，每年獲取上億歐元收入。通過網際網路，WGSN遍布全球各地的記者、攝影師、設計師和趨勢分析師們向訂閱服務的客戶，提供大量隨時更新的在線業界資訊，包括活動結束幾小時內便得以上傳的全球時裝秀圖片及評析、超過12萬幅世界各大時尚都市的商店櫥窗展示圖片、行業新聞評論以及由業界權威人士提供的色彩、面料、樣式等，各方面的最新趨勢分析和預測。

本書的兩位作者，都曾任職於WGSN，深知「大趨勢研究」（著眼於娛樂、文化、食物、科技、設計的考察）在當前已是不可或缺的能力。不論是時尚或生活風格產業，甚至旅遊、汽車、食品飲料、家飾、室內設計、科技業等，都能從中斬獲商機。

本書預備引導你認識其中的過程，學習如何善用時代精神，並在培養直覺和整理想法上給予提綱挈領的方針，當然也少不了追蹤趨勢演化的要訣，從最初的靈感發想到具體產品的產出。有一點必須提醒的重點是，預測跟預言不一樣，凝視未來向來難做到十足精準，但是任何花工夫做出的預測，都有助於形塑你在設計、產品開發和品牌形象的未來方向。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航