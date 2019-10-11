淺談滑雪前的簡單體能訓練：跑步、騎腳踏車、深蹲、棒式

文：呂紹傳（John，有美國PSIA-AASI ski LV 1教練證）

很多人在學滑雪的時候會有一些習慣，聳肩、彎腰駝背、容易緊張等等，都會導致肌肉的錯誤使用，體力也會消耗得很快。而有幾種大家比較熟悉和簡單的運動，來增加體力與各方面的肌耐力和核心訓練，這會對你在學滑雪的過程中有很大的幫助。

跑步

滑雪的時候主要需要持續性的耐力與體力，不要看滑雪就是一直往下滑而已，其實是會滑到滿身大汗的，所以滑雪前一定要多增強體力才行。而跑步這項運動，主要就是訓練持續性的耐力與體力，還有大腿及小腿肌肉群的訓練，以及加強心肺耐力。

騎腳踏車

滑雪的時候，呼吸的節奏也很重要，可以讓你不浪費過多的力氣。騎腳踏車也是一種增強體能、腳力、呼吸節奏的訓練方式。如果比較不喜歡跑步的人，可以試試看騎腳踏車。

Photo Credit: Moto7 上半身前驅手肘微彎，避免伸直撐，腳踏踏板一樣配合呼吸。

深蹲

深蹲主要是在訓練腿、股四頭、股二頭、臀大肌和小腿肌。在滑雪的過程中，長時間的彎曲膝蓋，有些人會有膝蓋疼痛的問題，有可能就是下半身的肌肉群，沒有足夠的肌力去支撐你的膝蓋，導致膝蓋長時間受到壓迫，而造成運動傷害。

每個人狀況不同，如果覺得深蹲強度太高的話，可以先做強度較低一點的靠牆深蹲，再來慢慢地循序漸進。

Photo Credit: Moto7 很多人深蹲時容易彎腰駝背，造成反效果，甚至導致運動傷害。

棒式

是一個全身肌力較平均的訓練，因為在支撐的過程中，需要使用到腹部、臀肌、背肌等等小肌肉，讓自己的身體可以保持平衡與控制，所以訓練到全身的肌耐力，當然核心肌群的使用會特別明顯。為什麼要練核心肌群呢，目的是要保護你的脊椎。因為脊椎是支撐你身體的重要結構之一，因此做好加強核心的訓練，就可以保護好支撐你身體的重要關節。

Photo Credit: Moto7

在做棒式訓練的時候，手臂與肩同寬，成垂直90度抵地，背部延伸至小腿部分成一條線。有幾個小小的重點需要注意到，有些人會不小心縮小腹，然後就放鬆腰部了，導致腰部塌陷和臀部抬起，這樣都很容易受傷，一定要多加注意。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航