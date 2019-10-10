身兼數職的潘懷宗如何落實「養生六件事」，迎向人生下半場？

文：陳怡如｜攝影：陳鴻文

他是台北市議員、作家、節目主持人，也是7所大學的兼任教授，平日裡還要演講、跑通告、寫專欄，身兼數職的潘懷宗，58歲的他，如何在忙碌行程中，還能做到養生保健？

來到台北市議會，潘懷宗在辦公室坐定，與50+分享他的養生六件事，也就是：無毒生活、規律良好作息、快樂心情、運動、正確飲食，以及「定期、完整、不過當的健康檢查」。

字面上看來淺顯易懂，但若我們捫心自問辦到了幾項？似乎不容易六分全拿！

「現代人追求健康的方式，常常像一座不平衡的翹翹板，只挑自己想做的，或是偏重某些特定的項目，這都可能不夠完整周延。」潘懷宗在他的新書《一輩子都受用的健康寶典》裡提到，六件事缺一不可，才能面面俱到。

以潘懷宗自己來說，六件事如何落實在生活中？

力行無毒生活，養生才不會白做工

他把無毒生活排在第一位，因為這是保健的根基。他比喻，就像你時刻注意養生，但每天都有人餵你吃少量毒藥，最終也是徒勞無功。

「你必須要先『知道』，才有辦法『實踐』，否則根本不知道你在用毒。」家裡暗藏許多讓人輕忽的毒素來源，除了近年來人們重視的無毒食材，其實還包含生活環境面，像是廚房用具和器皿、保養、清潔、美妝用品、家裡裝潢、室內電磁波……，都是要把關的細節。

比如近年大家談「塑」色變，家中用品又以塑膠為大宗，最簡單的方式，就是把塑膠製的保鮮盒換成玻璃。

還有經常使用化學清潔劑的人，容易導致肺功能受損，因此潘懷宗在洗碗時會盡量減少清潔劑的使用，直接用清水沖洗，或是選擇成分單純的清潔品，有時也會善用天然物代替，「比如用煮麵後的煮麵水洗碗，可以去除油污。」

烹調用具是把關毒素入口的第一道防線，捨棄不沾鍋，潘懷宗選用不鏽鋼鍋，笑說這最便宜、耐操又無毒。

還有一個潛藏毒素的地方，竟是浴室裡的蓮蓬頭。

潘懷宗指出，蓮蓬頭藏有非結核分枝桿菌，淋浴時順著水流噴濺出來，可能造成免疫力低下者的肺部感染。研究顯示，浴室蓮蓬頭的水，可能比廁所馬桶裡的水還髒，因此蓮蓬頭也要定期清洗或更換，「像這種幾分鐘就可以做到的事，卻很容易被忽略。」

再忙碌作息也要規律，配合太陽節奏更好

談到作息，潘懷宗分為三類，「又良好又規律是100分；不良好但規律，勉強有60分；不良好又不規律，基本上是0分。」他自己每天12點多睡覺，7點多起來，每天中午還會小睡一下，補充體力，自評屬於規律但仍有改進空間。

有時規律並不代表良好，他以重視養生的王永慶為例。

王永慶是規律生活的奉行者，每天晚上9點睡覺，半夜12點半起床，打坐1小時，接著做毛巾操，之後讀書、看報、省思，早上6點睡回籠覺，8點上班，中午休息半小時。作息規律是其優點，但卻並未完全跟著太陽升降的循環走。

規律作息之所以重要，是因為當生理時鐘和地球自轉時間一樣時，用他的話說是「天人合一」，「那是發動最強的能量，身體所有節律都是最好的狀態。」也因此當生活與太陽升降的節奏合一，才叫規律且適當的作息。

健康飲食主動「找」，每日五色蔬果

每天起床後，潘懷宗會以豐盛早餐開啟一日作息。固定吃一顆水煮蛋、含渣無糖豆漿、自製饅頭或麵包、水果，有時再加上蔬菜，如此豐富早餐其實不花時間，「在前一天晚上先準備好，隔天早起現做只要5到10分鐘就好。」

即使行程滿檔，但潘懷宗三餐一定正常吃，還會抽空進行最簡單的走路運動。

飲食關鍵除了營養均衡，他還有一套「五色養生法」，也就是每天都吃到紅、黃（橙）、綠、白、黑（藍紫）等有如彩虹般的食物，因為當顏色不同時，所包含的維生素、礦物質和植物化學素也不一樣，如此才能攝取所有身體需要的優質成分。

但身為外食族的他，如何在每日生活中實踐健康飲食？「飲食是個習慣，你必須知道要『找』什麼東西吃，不是來什麼就吃什麼。」他行程點固定，大都在選區士林、北投和議會之間，平日他就會留意幾家口味清淡、營養均衡的餐廳，「在這附近要吃什麼我都心裡有數。」

他舉例，像是能自己決定菜色的自助餐就很適合。就算有時上館子，來一碗麵當主食，配上一盤現炒青菜、切上一盤豆干、豆皮等小菜，也是不錯的飲食組合。建議外食族多留意生活周遭適合的餐館，每日打造健康飲食。

保持豁達，沒死就很快樂，困難也會過去

除了這些養生保健的準則外，其實健康不只是身體沒有病痛，還包含快樂的心理狀態。

一說起如何保持心情愉快，潘懷宗馬上自信地說：「說起紓壓，那是我的強項！」天生個性使然，他率性豁達、不拘小節，笑說自己就是神經大條，沒有煩惱壓力，每天都快樂度日，「早上起來覺得沒死很快樂，中午吃飯也很快樂，看到陽光也很快樂，每天都很珍惜。」

他的豁達到什麼程度？潘懷宗說起2個多月前才剛動完的手術。幾年前健檢時他發現攝護腺指數異常偏高，正常指數應低於4，他卻接近20，期間他獨自做了2次穿刺，結果雖然正常，但醫生建議還是進行刮除手術，照例他又獨自一人，簽下手術同意書，「我連老婆、媽媽都沒說，全世界沒人知道。但如果是你去的話，我認為你會哭好幾天。」

原來半身麻醉要用細針將藥物打入脊椎，當脊椎模被針刺破洞，若脊椎液流出，對神經損傷很大，所以當3小時的手術結束後，需要躺在床上24小時不能動，這個痛楚讓他忍不住連說了3次「真的非常累」。「但我就一個人，從頭到尾，自己住院、手術。護士問我有沒有親人，我說全家沒人知道，但護士說要有人幫忙倒尿袋，我後來就請了看護。」

才剛經歷一場辛苦手術，現在卻能談笑風生講起過程，「雖然當時真的覺得滿痛苦的，但後來想想過一陣子就好了，也沒關係啦！」一方面他怕家人知道擔心，另一方面也豁達看待生命，「人一定會遇到困難，但這些慢慢還是會過去的。」

煩惱光用想的，壓力只會愈大，不如趕快去做！

他也常用這樣的心境開導身邊的人。他的二兒子正在UCLA念博士班，「幾乎是跟全世界諾貝爾獎等級的人在一起，他一個星期工作六天半，非常認真，但兒子還是覺得跟這些超級聰明的人比還是不行。」

兒子常打電話向他透露事情好多、負擔很大，如同現代人常遇到工作壓力的處境，潘懷宗的解方是：「你不要想『有很多事情』，壓力只會愈來愈大，你就直接拿來『做』，很快就解決了。」假設明天有三科要考試，與其擔心，不如先把1科拿來看，面對壓力源，直球對決，一味閃躲，事情並不會解決。

「當你沒有辦法改變整個社會或每件事情，就只能改變你自己的態度。只要改變態度，就豁然開朗了。」

其實快樂並不難尋，潘懷宗提供了5種方法。

首先是「知足」，珍惜眼前擁有，而非記掛欠缺之物。

第二是「助人」，在能力範圍內，不要吝嗇給予。

第三是「學習」，享受獲取新知的感覺。

第四是「勞動」，不要整天無所事事，即使退休，也要讓生命每分每秒都有意義。

最後是「寬恕」，拋開仇恨或負面情緒的束縛，更重要的是，「其實寬恕不是原諒別人，而是原諒自己。」

平時自我監控，健檢掌握定期、完整、不過當

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

當顧好上述各個面向時，最後就需要透過健康檢查，隨時掌握身體狀況。健檢的重要已不言而喻，只是裡頭眉角很多，什麼時候該做？多久做一次？該做的項目又是什麼？

對此潘懷宗認為，大原則就是「定期、完整、不過當」。

首先一些在家就能監控的指標，平日就可進行，像是BMI值、體脂、腰圍、脖圍、血壓等，其次再以健保免費給付的範圍內優先進行檢測。間隔時間則因人而異，身體無大礙的人，通常一年一次，但若是B型或C型肝炎帶原者，最好每隔半年或三個月就要檢查。

至於什麼是過當？「除非是某些疾病的高危險群，或是擁有家族病史，或是有不良習慣如抽菸，才需要再做更進一步的精密檢查，不然很容易出現『偽陽性』，也就是沒有的症狀卻被誤判為有。」

他以電腦斷層為例，因為輻射量高，所以只要把電腦斷層當作健檢項目，基本上就屬於「過當」，但若是低劑量的胸部電腦斷層則不在此限。不過因為現在儀器愈來愈敏感，大約1/3的人，在儀器檢查下肺部都有黑點，「如果你看到這些黑點，你這輩子就完了。」所以過當與否的前提，是要先清楚自己的身體狀況，若是低危險群則可免除這些額外的精密檢查。

想做的事不要等！每天都可以做

對於年齡增長，潘懷宗一向自在看待：「這是正常過程，年輕有年輕的經歷，年老有年老的經歷，不同時間會得到不同東西。」他原以為自己會當醫學院教授直到退休，卻意外踏上政壇，又因為主持節目變成媒體名人，一路走來總有許多意外收獲。

問起即將邁入花甲之年的他，還有什麼目標想在人生下半場實踐？潘懷宗不改率性直言：「我沒有在『等』什麼，想做的東西每天都在做，沒什麼好等的，就算我今天死了也不會覺得有任何遺憾。」潘懷宗身體力行，用養生打底，然後大步追夢，對他來說，每天都是全新序幕。

本文經50+ FiftyPlus授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航