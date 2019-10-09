學校教育強化的月經污名，如何轉型為給所有人的月經教育？

文：胡家瑜

你是從哪裡學到月經知識的？

你是怎麼學生理用品使用方法的？

還是，你根本沒有在學校上過月經教育課呢？

今天辣台妹要以自己和同屆（出生於1997-1998年）朋友的經驗，以及1990-2010年間的研究結果，談談國中小學生接受「月經教育」的實際狀況。也可以在留言處跟我們說說你自己的經驗喔！

性健康知識來源與月經教育概況

過往的研究指出，台灣的國中小學生性健康知識來源主要來自學校課程老師與父母，知識來源又依照學生性質有所不同。以生理性別角度切入，女學生的性知識主要來源為母親；以學校畫定之學生智性程度區分，「資優生」最常透過醫學書籍獲得知識，「普通生」則多從父母和親戚獲得知識。

家庭與學校作為國小學生主要的性知識來源，親子間的溝通常受到「不敢談性」的觀念與氛圍制約，學校教育便成為傳播性健康知識的重要場域。然而，各方勢力競逐性教育的內容與存在之合適性，學校的教學又常常是片面而斷裂的。

聚焦在月經相關的性健康教學，會發現學校的教育資源其實相當有限，經常由健教老師、保健阿姨或導師用短短的課程帶過；健康教育課（或健康與體育課）在升學導向學制下，受到學校與學生的重視程度低，常常學過就忘；在月經教育課未歸在正規課程規劃內的學校，外包生理用品廠商進行演講教學的情形更屢見不鮮。

除此之外，月經教學方式隱藏的嚴重問題，是「經驗預備導向」與「性別化」的教學增強了社會隔離的效果。

月經教育中「消失的男學生」

談到在國中小學習月經知識，以及使用生理用品的方法時，除了根本沒教、在健康教育課或全校集會進行教學之外，多數人的經驗是「班上女生被集中到另外一間教室上課」，觀看教學簡報和影片，並由老師或生理用品廠商帶女學生認識生理用品的使用方法。

這種普遍的月經教育模式，反映出「經驗與預備導向」的教育邏輯，意即只有生理女性需要為月經來臨的將來預先學習和準備。反之，生理男性因為不會有月經，所以不需要學習月經或使用生理用品的知識。

也有學校老師認為月經是所有人都要瞭解的知識，一位男性回憶道「老師說要體貼女生，就算男生沒有月經，以後另一半或是有小孩還是要懂」；另一位男性則說他在男校接受的月經知識強調「對安全期的認識」。

從這兩位男性的經驗可以瞭解，月經教育存在以異性戀為常規的框架，而有月經經驗的母親被理所當然地認定為女兒的月經知識傳授者，也可看出「經驗導向的月經教育」是種顯學。

了解學校月經教育遵循經驗導向的邏輯後，以下兩個問題便值得思考：

「生理男性不需要上月經教育課嗎？」

「以生理性別作為劃分的月經教育，會帶來什麼影響？」

學校教育強化的月經污名

在學校的月經課程結束後，老師或廠商常會發給學生附有教學手冊的衛生棉試用包，許多同學說「大部分女生把衛生棉放在口袋，不想讓男生看到」，躲躲藏藏地帶回原教室。

這樣的課程規劃，顯示月經教育是種「專給女學生的特別課程」。從教導女學生如何處理月經的角度來看，這樣的教學模式是直觀而效率的。然而，劃分群體進行的健康與性教育課程，使得男學生缺乏學習月經知識的機會，更會「強化既有的月經污名」。

「月經污名」指的是生理女性因為具有月經經驗，讓女性遭受貶低，因而遭受偏見、歧視甚至社會排除。舉凡不敢公開談論月經或拿出生理用品，或用隱晦詞彙代稱月經或衛生棉，都是月經被污名化的具體呈現。

因為教育體系強調了不同生理性別群體之間的差異，男學生對月經沒有足夠認識；而「特別的」、「針對的」課程更讓被帶開上課的女學生在回到原教室時，因為男學生沒有一起學習這些知識，產生群體間的隔閡，更加深女學生談論月經或拿出生理用品的羞恥感。

給所有人的月經教育

本篇素材來自辣台妹身邊的朋友，也就是現在20到22歲的大學生，或許與現行的國中小月經教育模式有些許脫節。不論現在對月經的教育是進步，抑或是退步了，可以確定的是，教育的影響是長久的，經驗也常是難以遺忘的，這些經驗映射許多人認識月經、面對月經時共同的人生過程。

近幾年，在性別平等倡議與權利保障之下，大家開始認知家庭組成的多元性，單親家庭、同志家庭等非異性戀正典家庭，都應該擁有正確的性健康知識，任何生理性別者都可能是月經知識與經驗的傳授者；也就是說，我們應該改變長久以來，經驗與預備導向、以生理性別當作區分的月經教育。

對於有月經者的偏見、刻板印象、難以同理，種種現象的根源其實是「不瞭解」或「沒有被賦予機會瞭解」。在去除月經污名的倡議越來越興盛的同時，學校與家庭月經教育的完備也是重要的著力點。當月經教育是給所有人的教育時，期待透過一起瞭解、共同討論，我們可以創造更具包容性的社會。

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參考資料

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航