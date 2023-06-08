北市議員鍾沛君控朱學恒強摟強吻，稱「我不是唯一一個」，朱學恆認錯道歉
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鐘沛君表示，朱學恒在她委任律師面前，以自己的手機寫下切結書，還承諾次日會將手寫紙本送至律師事務所。不料，隔天她們收到的親筆切結書少了 「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。
近日各界接連爆發#Metoo事件，國民黨台北市議員鍾沛君今（8）日晚間在臉書發文控訴政治評論員朱學恒，在去（2022）年8月6日晚間和她以及1名女醫生餐敘，趁著兩人獨處時，朱學恒突然毫無預警抱住她強吻；而事後朱學恒修改了寄送給鍾沛君的親筆道歉切結書內容，且不願補齊內容。
鍾沛君表示，這週錄影時朱學恒當著她的面義正辭嚴的痛批性騷擾，「他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒」，她並提醒自己絕對不可以哭出來，「犯錯的人不是我！」消息一出引發各界政治人物不分藍綠聲援；朱學恒稍早則在臉書上認錯道歉。
鍾沛君：我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人
鍾沛君描述，2019年她接受朱學恒訪問，朱會貌似不經意的問：「要不要一起吃個飯？」她從來沒有答應。之後的一年多，朱陸續提出邀約，直到2020年底她第一次和朱在外吃飯，席間就像是個好大哥，給她社群的建議、替她加油。2022年上半年，她和朱學恒吃2次飯，輪流請客，地點都在人擠人的居酒屋，談的都是工作。8月朱又來邀約晚餐，她提議邀一位女性醫師一起來。
鍾沛君表示，朱學恒和女醫師陸續抵達，朱選擇坐餐桌靠門那一側，而女醫師坐在她的右手邊，他們聊政治、聊疫情、聊各種網路的現象，朱學恒還大談自己有個賢內助。晚間8點多，女醫師打算加點食物被店家告知已經沒有菜，但是可以買外食，於是女醫師離席去隔壁的便利商店，她也離開包廂去洗手間。
鍾說，9點半左右女醫師的丈夫前來接她順便進到包廂和朱學恒打招呼，但女醫師夫婦前腳才走，坐在她對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住我強吻，「反正妳明天也不會記得。」她用力的撇過頭閃躲，朱學恒走回座位坐下。
鍾沛君說，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了一次，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了，朱學恒竟然笑著回她：「我剛叫的Uber也到了！」
鍾沛君表示，他對被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，「我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，對著鏡子擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。」事發4天後還有早已排定的朱學恒節目通告，她隨便掰個理由給製作人。面對製作人的關心，她萬分愧疚卻怎麼也說不出真相。
鍾沛君指出，8月19日，朱學恒在她男友、她的委任律師面前，以自己的手機寫下切結書，還承諾次日會將手寫紙本送至律師事務所。不料，8月20日她們收到的親筆切結書少了 「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，她的律師傳訊要求朱學恒補齊內容，朱卻睜眼說瞎話回覆「切結書乃依照19日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」
鍾沛君痛批，朱學恒刻意刪減的13字正是最關鍵也是讓她最噁心的部分，當時已經不想再追究，因為她又再次陷入恐懼，「如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心，盡量舒適的角度面對世界。」
鍾沛君說，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知朱真面目而給他的期待，讓她對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉。
鍾沛君最後文末表示，懇請大家，不用將她視為被害人，她知道媒體的習慣，甚至會在她的臉上打馬賽克，但是請不要！「我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸」。
而國民黨也在臉書下留言，表示「能夠勇敢揭露真相，是給予每一位需要的人滿滿的勇氣，沛君議員加油」而台北市議員徐巧芯則表示，自己跟朱也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期得幫助。但徐巧芯也說，不管什麼情況都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了，並謝謝沛君願意勇敢的講出來。
同為藍營北市議員的游淑慧直言，覺得很心痛；國民黨高雄市議員白喬茵表示，不管朱學恒在網路世界多具影響力，做錯就是做錯，必須為自己出格的行為深自反省，也得向身邊這些信任他的人道歉，更該先停止一切錄影直播的行為以示負責。
對此，朱學恒則在臉書上簡短回應，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」下方留言則一片罵聲，表示要抵制他的節目。
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核稿編輯：潘柏翰
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「Material Science for Good」啟蒙青年行動家的第一步，就從李長榮教育基金會獎學金活動開始！
我們想讓你知道的是
所謂青年行動家，其所具備的不僅只限於改變社會的口號或空想，而是能將個人的力量付諸實現，李長榮教育基金會獎學金活動號招青年學子發揮創意能量，將夢想進一步化為行動方案。
「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」李長榮集團總裁李謀偉表示，「我們希望鼓勵同學們，尤其材料、化學、化工專長的同學，做更多的好事情，我們這個行業（材料產業）可以解決世界上的很多問題。」
Material Science for Good，以創新技術為社會帶來正向改變
李長榮教育基金會歷年均以國際趨勢為主題和同學交流，第十一屆的獎學金營隊主題為「Material Science for Good」，李謀偉總裁親自說明主題發想，在一百多年前的19世紀，即使貴為國王，居所一樣沒有抽水馬桶、沒有電力能使用，生活十分不便；而現今人們擁有的舒適便利生活，是靠一百多年來材料科學的進步所成就。
“人類不知節制，將資源用到極限而帶來災難，災難發生時大家就說是材料科學、化學的問題，可是要解決這些問題，其實也是要靠材料科學。”
入選李長榮教育基金會優秀學生獎的學生除了能獲得獎學金支持外，也透過參與李長榮獎學金營隊，在活動中激發出自我潛能、拓展不同領域的視野與人脈。2022年第十一屆優秀學生獎學金即吸引到數百位化工、化學、材料、商管等相關科系學生報名，相當踴躍。
打造良性成長循環空間，與學生互相激勵
第十一屆獎學金活動共分為實體營隊、線上課程與分組提案競賽。李謀偉總裁笑說：「我們營隊是沒有考古題的！我們要找的是不同的觀點、不同的想法。」
實體營隊透過分組競賽培養學員成為「青年行動家」所需的五大關鍵能力，包含問題解決能力、領導力、團隊合作力、自由與紀律、創業家精神。每道競賽關卡皆充滿挑戰性，例如將學員分別限制不同感官運作能力，像是遮蔽視線、限制不能說話，讓學員透過其餘感官來熟悉彼此；或以「如何讓員工更彈性安排工作時間？」等實務題目為題，小組在五分鐘短暫討論後，遊說總裁或資深長官同意請求，考驗學員的溝通與談判能力。每項活動皆鼓勵學員發揮能力、建立團隊合作的默契，讓學員們彼此啟發成長。
許多學員皆表示在營隊活動中體會到團隊合作重要性、學習更多面向的思考觀點。學員林中冠分享，「每個人都有自己的專長跟缺點，在一個團體裡就是要強化大家的優點，解決彼此的缺點，來完成一件事情。」學員吳佳穎則表示：「想藉由活動認識更多不同領域的人、跟他們學習，在這裡發現大家都很樂於傾聽別人的意見，有想法也會立即告訴你。」活動中也安排李謀偉總裁與多位資深主管與學員們進行交流，透過不同世代的對談，雙方更激盪出多元觀點、在營隊的良性互動中皆能獲得成長的機會。
「青年行動家」找到可以付諸行動的實踐力量，進而做出實際改變
李謀偉總裁勉勵學員：「面對未來的各種變化，不只要思考如何超前部署、做好萬全準備，更要擁有利他的精神持續回饋社會，實踐企業公民的責任，這正是領導者的勇氣。」而第十一屆獎學金營隊的「青年行動家」提案競賽，讓學員能夠充分發揮利他精神與創新觀點。提案競賽以「我看到、我想到、我做到」為主軸，將學員分成小組，由各組邀請非營利組織合作，發掘社會中待解決的問題並設計解決方案，獲選最佳提案的組別，該小組合作的非營利組織就能獲得20萬元實踐費用，讓學員們的想法轉化為實際行動，進而擴大影響力。
李長榮教育基金會持續致力培育新世代專業人才
長期關注台灣化學、材料相關領域的李長榮教育基金會，除了舉辦優秀學生獎學金活動外，另外還有博士生獎助學金以及李謀偉科學論壇（Bowei Research Conference，簡稱BRC）等人才培育計畫，致力培育國內優秀學子，推動創新研究思維。
其中BRC論壇更是由李謀偉總裁與李長榮教育基金會楊賽芬董事長捐贈的學術交流活動，仿效美國戈登論壇（Gordon Research Conference)，每年年初在台灣選擇遠離塵囂的處所，邀請全球化學、化工、材料領域諾貝爾獎等級的的頂尖科學家，在無壓力的環境下自由開放地進行學術討論、促進研究靈感的交流激盪。
BRC論壇被國際純化學和應用化學聯合會（IUPAC）副主席暨下屆主席、以色列化學學會會長Dr. Ehud Keinan看好有機會成為世界前四大化學論壇之列，義不容辭地自第三屆論壇開始從翁啓惠院士手中接下BRC科學顧問委員會主席的任務，更讓本地優秀研究生不需自費出國就能獲得國際級頂尖學者的建議與指教，為台灣的教育與研究灌注動力，藉此提供國內優秀人才與國際頂尖科學家交流的機會。
未來李長榮教育基金會也將持續推出各項計畫，提供更多舞台與培育資源給未來的青年行動家，將影響力種子種在每個學員心中，期許優秀青年能勇於以「For Good」精神為社會注入更多創新能量。
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