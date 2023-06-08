北市議員鍾沛君控朱學恒強摟強吻，稱「我不是唯一一個」，朱學恆認錯道歉

近日各界接連爆發#Metoo事件，國民黨台北市議員鍾沛君今（8）日晚間在臉書發文控訴政治評論員朱學恒，在去（2022）年8月6日晚間和她以及1名女醫生餐敘，趁著兩人獨處時，朱學恒突然毫無預警抱住她強吻；而事後朱學恒修改了寄送給鍾沛君的親筆道歉切結書內容，且不願補齊內容。

鍾沛君表示，這週錄影時朱學恒當著她的面義正辭嚴的痛批性騷擾，「他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒」，她並提醒自己絕對不可以哭出來，「犯錯的人不是我！」消息一出引發各界政治人物不分藍綠聲援；朱學恒稍早則在臉書上認錯道歉。

鍾沛君：我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人

鍾沛君描述，2019年她接受朱學恒訪問，朱會貌似不經意的問：「要不要一起吃個飯？」她從來沒有答應。之後的一年多，朱陸續提出邀約，直到2020年底她第一次和朱在外吃飯，席間就像是個好大哥，給她社群的建議、替她加油。2022年上半年，她和朱學恒吃2次飯，輪流請客，地點都在人擠人的居酒屋，談的都是工作。8月朱又來邀約晚餐，她提議邀一位女性醫師一起來。

鍾沛君表示，朱學恒和女醫師陸續抵達，朱選擇坐餐桌靠門那一側，而女醫師坐在她的右手邊，他們聊政治、聊疫情、聊各種網路的現象，朱學恒還大談自己有個賢內助。晚間8點多，女醫師打算加點食物被店家告知已經沒有菜，但是可以買外食，於是女醫師離席去隔壁的便利商店，她也離開包廂去洗手間。

鍾說，9點半左右女醫師的丈夫前來接她順便進到包廂和朱學恒打招呼，但女醫師夫婦前腳才走，坐在她對面的朱學恒立刻站起身，繞過餐桌，往她走過來，毫無預警的抱住我強吻，「反正妳明天也不會記得。」她用力的撇過頭閃躲，朱學恒走回座位坐下。

鍾沛君說，「嘴唇噁心的涼意，讓我整個人結凍似的僵在座位上，千百個問號在腦中翻騰，我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」就在這時，朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了一次，憤怒到不知所措的她馬上站起身說要走了，朱學恒竟然笑著回她：「我剛叫的Uber也到了！」

鍾沛君表示，他對被信任的人侵犯而傷心流淚，不懂他憑什麼為所欲為的憤怒，害怕被其他人知道的恐懼自責，「我就像所有的被害人，被各種的情緒反覆折磨，對著鏡子擦不掉分毫從身體深處冒出的驚懼。」事發4天後還有早已排定的朱學恒節目通告，她隨便掰個理由給製作人。面對製作人的關心，她萬分愧疚卻怎麼也說不出真相。

鍾沛君指出，8月19日，朱學恒在她男友、她的委任律師面前，以自己的手機寫下切結書，還承諾次日會將手寫紙本送至律師事務所。不料，8月20日她們收到的親筆切結書少了 「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，她的律師傳訊要求朱學恒補齊內容，朱卻睜眼說瞎話回覆「切結書乃依照19日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」

鍾沛君痛批，朱學恒刻意刪減的13字正是最關鍵也是讓她最噁心的部分，當時已經不想再追究，因為她又再次陷入恐懼，「如果這件事曝光，別人怎麼看我？選民怎麼看我？所以，我選擇沈默，試圖裝作沒事，自我舔舐傷口，不斷找尋稍感安心，盡量舒適的角度面對世界。」

鍾沛君說，直到如今，她確知她不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知朱真面目而給他的期待，讓她對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉。

鍾沛君最後文末表示，懇請大家，不用將她視為被害人，她知道媒體的習慣，甚至會在她的臉上打馬賽克，但是請不要！「我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸」。

而國民黨也在臉書下留言，表示「能夠勇敢揭露真相，是給予每一位需要的人滿滿的勇氣，沛君議員加油」而台北市議員徐巧芯則表示，自己跟朱也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期得幫助。但徐巧芯也說，不管什麼情況都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了，並謝謝沛君願意勇敢的講出來。

同為藍營北市議員的游淑慧直言，覺得很心痛；國民黨高雄市議員白喬茵表示，不管朱學恒在網路世界多具影響力，做錯就是做錯，必須為自己出格的行為深自反省，也得向身邊這些信任他的人道歉，更該先停止一切錄影直播的行為以示負責。

對此，朱學恒則在臉書上簡短回應，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」下方留言則一片罵聲，表示要抵制他的節目。

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核稿編輯：潘柏翰