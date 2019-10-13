投資型保單最怕留不住，投保前先問自己：為什麼解約？

文：鄭慧菁（《現代保險》雜誌）

【本文重點】「分期買進」加上「長期持有」是投資型保單的獲利模式，擔心自己過不了長期持有這關的民眾，在購買前最好先問自己「為什麼解約？」

金管會出手嚴管類定存保單後，利變保單明顯退燒，兼具投資與保障的投資型保單成為各壽險公司的主戰場，但個性保守的民眾，仍對投資型保單敬謝不敏，專家表示，投資型保單的獲利模式為「分期買進＋長期持有」，所以購買前先問自己「什麼情況下會解約？」一旦能克服解約問題，買投資型保單就成功了一半。

雖然金管會今年才明言要嚴管類定存保單，但受到匯損影響，壽險公司早在去（2018）年就開始降低以利變保單大量吸收現金的模式，統計顯示，去年投資型保單新契約保費，壽險成長27.5％、年金成長24.8％；而傳統壽險及年金險分別減少30.8％及55.9％。（詳圖一）

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投資型保單成為壽險業的主戰場，但許多生性保守，或在2008年金融海嘯受過傷的保戶，對投資型保單仍有疑慮，不敢貿然買進。三商美邦人壽行銷長張財源表示，在投資市場無論買基金還是買股票，整筆買進的風險一定比分期買進還要高，投資型保單也是這樣的道理。定期定額不但資金壓力小，也可以攤平成本，不怕躉繳買進後持續走跌，一顆心懸在那裡，遲遲等不到價格回到高點。

許多民眾不敢再碰投資型保單的原因，就是對2008年金融海嘯仍記憶猶新，當時出場的人，分離帳戶至少賠20％，即使現在投資型保單不斷改革，主打專家代操或連結目標到期債基金，不敢買的還是只想在遠處觀望。

張財源表示，投資型保單最好要長期持有，他大方攤開自己的對帳單，一張在2008年以前買的投資型保單，當時只做停扣，沒有解約，現在報酬率已超過30％，「若當時沒有停扣，現在報酬率絕對不只這樣。」他說。

買投資型保單最怕「留不住」，張財源建議民眾在投保前先問自己「為什麼解約？」把可能解約的原因一一列出來，想想該怎麼克服，「如果克服不了，就不要勉強。」只要克服解約問題，投資型保單的報酬率絕對比利變保單還要好。

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