《夠了》：「匠人所棄的石頭」指數型基金，成為我們事業成功的「磐石」

文：約翰．伯格

在複雜的問題中找尋機會

事情是這樣的：威靈頓管理公司管理多檔共同基金，但這些基金的董事會，並不受威靈頓管理公司控制。因此，我向這些基金的董事會建議，他們應該採取一種史無前例、獨一無二的架構，也就是：由基金的董事會自己，來管理基金的事。

我的想法非常簡單。共同基金為什麼需要聘外面的公司，來管理屬於基金內部的事（在當時，這是我們這一行之有年的做法）？共同基金本來就要能管理自己的事，何況，這麼做還能夠省下一小筆費用。如此一來，我們可以變成貨真價實的「共有式」（mutual）共同基金（mutual fund）。

這場仗打得很辛苦，歷時八個月，搞得人仰馬翻、爭吵不休，基金的董事會分裂成兩個幾乎勢均力敵的陣營。不過，這個新架構最後還是通過了。

我用英國海軍名將納爾遜（Horatio Nelson）所指揮的旗艦「先鋒號」（HMS Vanguard），來為新公司命名。1798年，英國艦隊在「尼羅河之戰」（Battle of the Nile）大敗拿破崙，納爾遜當時指揮的戰艦，就是先鋒號。我以先鋒號來命名，是打算傳遞一個訊息：我們「先鋒集團」（Vanguard Group）身經百戰，一定會在共同基金的戰爭中取得勝利，而我們先鋒集團也會成為──就像詞典對「先鋒」二字的定義──「引領新潮流的帶頭者」。

然而，我的提議還是沒有全盤被接受。基金的董事們只允許由先鋒集團（現在為共同基金所有）來掌管行政事務，我們在1975年5月開始運作，只能負責營運、法律和財務方面的事，但不能碰投資管理和銷售。共同基金的管理，主要有3方面：行政、投資管理和銷售，而投資管理和銷售這兩項是比較重要的。我非常懊惱，因為這兩項關鍵的管理重心，將會由我的對手來負責。

傳統基金不可能超越大盤！

我們被委任的範圍太小，如果先鋒集團想要取得奮力一搏的機會，就必須擴大我們的業務範圍，必須掌握全方位的業務，包括行政、投資和銷售等方面的服務（這些服務是所有的基金集團一定要有的）。也就是說，我們必須尋找更多鑽石。

沒多久，我們就發現了一顆大鑽石。這顆鑽石，足以跟印度名鑽「光之山」（Kohinoor）媲美。前面提到的挫折，帶給我很大的刺激，於是我花了好幾個月的時間，努力鑽研一個點子。這個我已經思索了很多年、卻始終沒認真想個透徹的想法，出自我為學士論文所做的研究。我認為，共同基金「無法帶來高於市場平均水準的績效」。於是，1975年底，我們成立了世界上第一檔指數型基金。

指數型基金的精髓，就在於：簡單。我們的資產組合中，會持有標準普爾五百指數（Standard & Poor’s 500 Stock Index）所有成分股的股票，我們依每支股票的市場權重來持有，然後追蹤它們的表現。

我們所推出的指數型基金，被市場譏笑了很多年，直到差不多10年後，才有人跟進仿效。這檔新基金剛成立時，取名為「第一指數投資信託」（First Index Investment Trust），現在已經改名為「先鋒五百指數型基金」（Vanguard 500 Index Fund）。剛開始時，這檔基金只有1100萬美元的資產，還曾被同行戲稱是「笨蛋伯格的把戲」。

但是，這檔基金成功了。這是世界上第一檔指數型基金，所賺到的複利報酬（compound return），比傳統股票型基金的報酬來得高，這檔基金，後來也成為世界上規模最大的基金。如今，先鋒集團擁有82檔指數型基金，先鋒五百指數型基金只是其中一檔。在先鋒集團目前擁有的1.3兆美元資產中，這82檔基金就占了將近1兆。

用《聖經》「詩篇」一八篇的話來說，「匠人所棄的石頭」，成了我們事業成功的「磐石」。

不過，新公司的誕生過程可是一波三折的。我們好不容易才說服董事會，相信我們沒有撈過界。我向他們強調，指數型基金是不需要「管理」的，這種基金只是把標準普爾五百指數中的所有成分股全給買了。話雖如此，實際上藉由這「準管理」的步驟，我們也終於切入了基金的「投資管理」業務。

接下來的問題是，我們應該如何把業務範圍，拓展到銷售方面的服務呢？嗯，再找到一顆鑽石就好了嘛！而我們也的確找到了。

我們想到的點子，就是：消滅通路，摒棄股票經紀人的人脈網絡。將近半個世紀以來，股票經紀人的人脈網絡，一向是威靈頓公司的金雞母。然而，我們不再依賴銷售人員來銷售基金了，我們決定讓投資人自己去買。這個巨大的變革，暗藏著巨大的風險，但也隱含巨大的機會。

1977年2月7日，我們又僥倖在董事會上打了一場勝仗。我們在一夕之間，做出前所未有的重大變革：決定採用免手續費的銷售制度。又一次，我們抓住對的方向。我們的經營成本低得讓人不敢相信（這已經變成我們的註冊商標了），這都得歸功於採取共有式結構（mutual structure），並且嚴格控制成本。我們的基金是不收銷售佣金的，事後證明，這麼做才是合理的，而且我們推出的時機也很好，這個世界越來越重視「消費者選擇」和「尋找價值」。我們銷售策略的座右銘是：「只要準備好，自然有人來。」這句話如今很多人都耳熟能詳，在《夢幻成真》（Field of Dreams）這部電影裡，這句話讓男主角在愛荷華州的農田裡，建了一座棒球場。

我們努力了好多年之後，投資人真的來了，最初是幾千人，接著來了數以百萬計的人潮。

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書籍介紹

《夠了：約翰．伯格談金錢的最佳策略》，早安財經出版

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作者：約翰．伯格

譯者：陳雅汝

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Photo Credit：早安財經

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航