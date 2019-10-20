《夠了》：對金融業有好處的，對你一定沒好處

文：約翰．伯格

對金融業有好處，對你一定沒好處

我在喬治城大學發表演講時提到，標準普爾五百指數成分股的所有企業，在2006年總共賺了7110億美元，其中光是金融業，就賺了2150億美元，占了約30％；如果把大企業（例如奇異電氣［GE, General Electric］）金融部門的獲利也算進來，也許會高達35％。

這種金融業主導美國經濟與股市的現象，是十分驚人的。能源企業與科技企業很會賺錢吧，但這兩大產業所賺的錢加起來，還沒有金融業高。比起醫療業與大型的工業，金融業的獲利更整多出3倍左右。

但是，到了2007年底，金融業的利潤腰斬了將近一半，那一年才賺了1230億美元。2007年，標準普爾五百指數成分股的所有企業，總共賺了6000億美元，金融業的獲利原本占30％，那一年卻縮水到只占17％。至於那一年標準普爾五百指數成分股的所有企業，獲利全都衰退，衰退的原因當中，有9成都是金融業造成的。2008年，這齣慘劇仍在繼續進行。真是惡有惡報。

但，真的惡有惡報嗎？投資人購買了金融業者發明的高風險債權憑證（debt obligation），損失了好幾千億美元；裁員潮一波，金融業已經有20多萬人丟了飯碗，然而，大多數投資銀行的管理高層依然坐享高得令人瞠目結舌的薪水。

這讓我想到一個最近讀到，但也許是捏造出來的故事：就在不動產抵押債券市場崩盤以後，有個投資銀行家告訴他的同事：「我有一個壞消息和一個好消息。壞消息是，我們損失了大筆金錢，好消息是：那不是我們的錢。」

這個故事，其實也提醒了我們：在大多數的情況下，對金融業有好處的，對你一定沒好處。

靠失敗發財的有錢人

我們先來看金融業3位呼風喚雨的執行長吧。他們3位辜負了客戶與投資人，但卻領取高得嚇死人的薪資。

2003年10月，查爾斯．普林斯（Charles Prince）出任花旗集團的執行長，花旗的股價當時是每股47美元。雖然這家銀行有幾年表現得很不錯，可是後來便開始涉足風險很高的投資組合。在短短5年內，便出現了巨幅的虧損。到目前為止，他們已經有210億美元的資產憑空蒸發。花旗集團的獲利在2006年每股是4.25美元，到了2007年，每股的獲利只剩0.72美元。花旗集團賺錢的時候，普林斯先生賺走了1億3800萬美元的報酬，但在闖下大禍以後，他卻無須罰錢。2007年11月4日，他辭職下台。

美林的執行長史坦利．歐尼爾（Stanley O’Neal）的情況也很類似。美林的投資組合風險也很高，2007年底，危機引爆，他們慘賠了190億美元，該年發布的每股淨損是10.73美元，他們的股價，從每股95美元下跌到20美元以下。然而，從2002年到2007年，歐尼爾先生總共拿到1億6100萬美元的酬勞，而且完全沒有因為經營績效不好而受到影響。他在2007年10月辭職，董事會還全額支付他的退休金計畫，給了他1億6000萬美元，他總共從美林拿走了3億2100萬美元。

最離譜的，也許是貝爾斯登（Bear Stearns）的執行長詹姆斯．凱恩（James E. Cayne）。從1993年到2006年，貝爾斯登的股價從每股12美元漲到165美元，凱恩也拿到2億3200萬美元的酬勞。然而，貝爾斯登的投資組合風險太高，大多數資產都不能立即變現，加上高度的財務槓桿操作（他們的資產大概是資本的35倍，相當於用1塊錢做35塊錢的生意），害得貝爾斯登瀕臨破產邊緣。

最後，美國聯邦準備理事會（the Federal Reserve）不得不出面擔保貝爾斯登大多數投資的價值，摩根大通（JP Morgan Chase）這才答應以每股2美元的股價來收購這家公司，收購價最後提高到每股10美元。從高點起算，投資人虧損了大概250億美元。然而，凱恩先生早就拿走了數百萬美元的報酬。凱恩在貝爾斯登也有持股，價值一度高達10億美元。他在2008年3月賣掉股份，拿回6000萬美元。這筆錢不算少了，其他投資人賠得更多；還有數千名無辜員工受他連累，連飯碗都丟了。

套用英國政治家邱吉爾（Winston Churchill）的話：「我們從來沒有付過這麼多錢給這麼多人，卻換來這麼少的回報。」

不管賺錢賠錢，你都是冤大頭

過去幾十年來，美國那些金融業大咖都賺到很多錢（他們從投資人身上榨取了很多不義之財）。不過，他們的財富和避險基金經理人比起來，可真是小巫見大巫了。

避險基金經理人當中酬勞最高的前50名，光是在2007年，總共賺進了290億美元。如果你一年沒賺個3億6000萬美元，根本擠不進前25大。沒錯，對賭很大的人來說，投機（不管是在華爾街、 賽馬場，抑或是拉斯維加斯）的確能帶來巨額的報酬。

據《紐約時報》報導，2007年賺最多的避險基金經理人是約翰．鮑爾森（John Paulson），他拿到37億美元的報酬。據說他的公司──鮑爾森避險基金公司（Paulson & Company）──為客戶賺進200多億美元。鮑爾森是靠做空不動產抵押貸款證券（mortgagebacked securities），靠著極為成功的投機交易，幫公司客戶賺進了大把鈔票，而他也分到很大一部分做為酬勞。有誰不羨慕他呢？

我就不會！我認為，避險基金經理人賺到天價酬勞，是一種「不對稱」（asymmetry）的結果，一點都不公平。從事投機交易的時候，賭贏的經理人固然賺得荷包滿，但賭輸的經理人，卻不用付出什麼代價。

比方說，假設鮑爾森公司認為，不動產抵押貸款證券或擔保債權憑證（collateralized debt obligation，簡稱CDO）會暴跌，並進而押注且賭贏了──也就是說，在信用違約交換（credit default swap，簡稱CDS）的投機中選對邊，那麼，賭那些CDO（或CDS）會上漲的公司就賭輸了。假如賭輸的那一方輸掉200億美元，但賭贏的經理人──正如我們所知道的──卻沒有把贏來的200億美元全部還給客戶。就這樣，金融業撈走了大筆費用，就算害得客戶們輸個精光，他們仍然是獲益者。

為了方便你們理解，我來舉個例子。假設你投資了一檔「避險基金的組合基金」（fund of hedge funds），而這檔基金的經理人，委託另外兩名避險基金經理人，負責操作相同的額度。這兩名避險基金經理人各自壓寶在我剛描述的投機交易的其中一方。假設其中一個人賺了30％，另一個人賠了30％，那麼，買了這檔基金的你，就會剛好打平，沒賺沒賠。

問題是，你必須支付費用給那位幫你賺了30％的經理人──比方說賺來的30％中的20％，也就是你所投資的金額的6％，加上他原本就收2％的管理費，所以你一共得付給他8％。另外，那位賠錢的經理人雖然操作賠了錢，但你還是要付給他2％基本的管理費。

所以，平均下來（8％加2％，再除以2），你這個帳戶必須付出去的費用是5％。還有，接下來你還得付給這檔「避險基金的組合基金」的經理人2％的費用。因此，儘管你的投資組合為你帶來的收益是零，你的本金已經損失7％了。

就這樣，金融業又贏了，投資人又輸了。

相關書摘 ►《夠了》：「匠人所棄的石頭」指數型基金，成為我們事業成功的「磐石」

書籍介紹

《夠了：約翰．伯格談金錢的最佳策略》，早安財經出版

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作者：約翰．伯格

譯者：陳雅汝

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Photo Credit：早安財經

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航