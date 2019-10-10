古代休妻原因令人傻眼，現代「離婚十大條件」又是哪些？

在古代，有七個會「被離婚」的條件，那就是禮記的「七出之條」，意思就是女方如果符合其中之一，男方可以休妻。這七出之條原本只是約定俗成的道德觀念，在唐代正式載入法律之中。分別有：

不順父母——這邊指的是不孝順丈夫的父母，也就是公婆 無子——俗話說「不孝有三無後為大」，生不出小孩的老婆是可以被離婚的（有時候明明是男生的問題啊！） 淫——就是出軌 妒——是的，好忌妒也不行 有惡疾——患了嚴重的疾病，通常是重病然後無法參與祭祀 多言——嚼舌根、說閒話，也不可以 竊盜——偷東西不守規矩，也會被離婚

有些理由看起來還算合理，但像是忌妒、多言、不孕（但可能是男方的問題）卻也是合法離婚的事由，是不是非常不平等？還好沒生活在以前哪。基本上以前漢人社會是一個重男輕女的社會型態，所以這個「七出之條」是站在男性立場對女性的一種壓迫，之後到了宋代，禮教的觀念日益重要，離婚被視為一種「不名譽」的事情，這樣的規定及觀念一直延續到了1930年代才逐步被修改掉。

現代：離婚十大要件

以前有七出之條，而現在也有所謂的「離婚十大條件」，根據《民法》親屬篇的1052條中：

重婚——就是在有結婚的情況下又跟別人結婚 與配偶以外的人合意性交——就是買春、出軌、劈腿、找小三、脫光衣服蓋棉被、犯了天下男人都會犯的錯這些有真的「性交」都算，順帶一提，強暴別人也算哦！（被強暴不算） 被虐待——包含肉體及精神上的虐待 虐待妳家人，或他家人虐待妳——這邊規定的範圍是直系血親，也就是爸媽、爺奶、子女這類。 惡意遺棄——包含沒有同居也不想同居 想殺妳 不治惡疾——在多數案例中，中風、植物人、癌症等疾病，都不算「不治惡疾」 不治精神病 生死不明超過三年 故意犯罪且被判有期徒刑六個月

其實這些條文仔細看，還是有「七出之條」的內容在裡面，不過更為平等是男女雙方都需要遵守的。

特別注意的是，在這十條條件上，是「權益受損方」才可以提離婚。也就是說如果是先生惡意遺棄妳，可以提離婚的是「妳」而不是「先生」。然後如果是第一、第二條的重婚和與他人合意性交，如果已經原諒或者「知道」後超過六個月，就不能拿來當作離婚條件！

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不平等觀念猶存

雖然，現在法律上已經更為平等，但很多的傳統觀念實際上是保留下來的，結婚後依然以夫家為主，而婆婆也常拿各種不平等的理由來對媳婦頤指氣使，包含：「家事一定要女生做」、「生女孩會被討厭生長孫就好棒棒」、「小孩是夫家的」等等，不知道你遇過哪些呢？

儘管現代社會型態已經改變，這種古板的觀念也應該要被揚棄，許多夫妻生活中仍免不了婆婆的不合理對待，所以結婚以前除了要仔細看看男生是不是理想對象之外，他的爸媽也是很重要啊！一定要溝通清楚才可以結婚。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航